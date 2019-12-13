Второе пришествие: сколько ещё ждать?

Иисус обещал прийти опять — это несомненный библейский факт. Более того, Он обещал прийти скоро. Только в последней книги Библии, Откровении, четыре раза звучат слова: «Гряду скоро». Между тем, почти 2000 лет прошло с тех пор, а мы всё ещё на этой земле. Неужели Иисус ошибся? Или у нас с Ним разные представления о скорости?

Длинная проповедь

«Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет? и какой признак Твоего пришествия и кончины века?» (Евангелие от Матфея 24:3). Ответом на эти вопросы стала проповедь Иисуса, записанная в 24 и 25 главах Евангелия от Матфея. Она объединена общей темой и была сказана Христом за один раз. Речь идёт о событиях, предшествующих Второму пришествию Иисуса, и о времени ожидания.

Что ждёт мир накануне Второго пришествия?

Вот некоторые явления, которые упомянул Иисус, отвечая на заданный Ему вопрос.

Голод

Для борьбы с голодом создаются целые институты и организации, оказывающие гуманитарную помощь. 11 – 12% всего населения Земли регулярно недоедает. При этом около 100 млн детей в мире в возрасте до 5 лет не могут нормально развиваться из-за отсутствия должного питания, а 2,5 млн малышей ежегодно умирает от голода.И это в мире, где столько еды выбрасывается.Впрочем, голод был всегда.

Эпидемии

Инфекционные заболевания наносили огромнейший ущерб людям на протяжении веков. Они уничтожали целые нации, забирали столько жизней, сколько порой не уносили даже войны. Чуму нынче умеют лечить, оспа осталась в прошлом, но всё новые виды вирусов появляются на нашей планете. Чего стоит один только СПИД. С 1981 года от него погибло более 25 млн человек. Согласно последним статистическим данным, в настоящее время на планете проживает 33,2 млн ВИЧ-инфицированных людей.Вместе с путешественниками с континента на континент перемещаются и вирусы. Мир легко может стать жертвой невиданной доселе пандемии. Последствия могут быть катастрофическими, если учитывать тот факт, что многие люди нечувствительны к основной массе существующих антибиотиков из-за слишком частого их применения.Но и эпидемии — явление не новое.

Землетрясения

После землетрясения в Японии в 2011 году в промежутке с 2011 по 2016 годы наблюдается тенденция роста активности подземных толчков по всему миру почти в 2 раза. Статистика землетрясений за последние годы выглядит следующим образом:? подземные толчки от 8 баллов и выше — 1 раз в год;? от 7 до 7,9 балла — 17 раз в год;? от 6 до 6,9 — 134 раза в год;? от 5 до 5,9 — 1319 раз в год.Настораживает, но и землетрясения не вчера начались.

Войны

ХХ век стал рекордным по масштабам и интенсивности военных столкновений, равно как и по количеству пролитой крови. В более чем 250 войнах погибло в общей сложности около 110 млн человек. Согласно существующим оценкам, в ушедшем столетии в ходе войн и вооружённых конфликтов погибло в шесть раз больше людей, чем в предыдущем. Зато в ХХI веке наметилась положительная динамика, хотя воюют всё равно много. Но воюют со времён грехопадения…

Старо как мир?

«Ну и что же это за признаки пришествия?» — спросит кто-то. Всегда был голод, всегда были эпидемии и войны. Для чего Иисус говорит об этом?Замечено, что как только какой-то кризис накрывает мир или тот или иной регион, усиливаются так называемые эсхатологические ожидания, то есть ожидания конца света. Если тряхнёт как следует, да ещё и с цунами, то точно: конец близок. Все начинают говорить или хотя бы задумываться об этом. Может, Иисус упомянул и голод, и эпидемии, и землетрясения, и войны, чтобы люди почаще задумывались? Задумываться — хорошая привычка.Но время идёт, а Иисус не приходит. Случаются катаклизмы, люди задумываются, но потом всё вновь возвращается на круги своя. Появляются скептики, о которых написано в Библии: «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие: “где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения, всё остаётся так же”» (Библия, 2 Послание Петра 3:3, 4).Почему апостол Пётр называет рассуждающих так наглыми ругателями? Может, они просто здравомыслящие люди?

Когда ты придёшь?

Знакомый рассказывал историю о том, как должен был куда-то на день уехать из дома. Сын-подросток слишком уж интересовался тем, когда отец вернётся. Так интересовался, что в голову отца закрались некоторые сомнения. Сынок помахал папе из окна и убедился, что тот сел в машину и уехал. Потом паренёк быстро сделал несколько звонков, и очень скоро к нему набежали гости. Веселье было в разгаре, когда совершенно неожиданно открылась дверь, и на пороге появился отец. Он смеялся, рассказывая, какие были лица у «деток».Для чего сыну нужно было знать время возвращения отца?Почему ученики Иисуса так хотели знать «времена и сроки» (Библия, Деяния Апостолов 1:7)?Почему люди так падки на «времена или сроки»?Почему «наглые ругатели» наблюдают-таки за происходящим в мире? Им нужно знать, можно ли жить, как и раньше, или Судья у порога и пора бы образумиться.

Внезапно

Иисус говорит: «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет. Но это вы знаете, что, если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придёт вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий» (Евангелие от Матфея 24:42–44).А потом Господь рассказывает несколько притч. В каждой из них кто-то куда-то приходит. И этот кто-то либо опаздывает, либо приходит внезапно. И притчи эти сопровождаются призывом Христа: «Бодрствуйте!» Притчи эти о том, как люди проводят время ожидания. Одни творят добро, другие же предаются злодействам. Одни используют свои таланты во славу Божию, другие зарывают их. Одни готовы к тому, что приход Жениха может задержаться, другие нет.

Сколько ещё ждать?

Если вы не планируете стать долгожителем и вам больше 20 лет, то, вероятно, ждать осталось не больше 50 – 60 лет. А если вам за 60, то гораздо меньше. Знаете почему? Потому что, если Христос не придёт при нашей жизни, то момент смерти станет для нас моментом Второго пришествия Иисуса: когда мы в следующий раз откроем глаза, мы увидим грядущего Христа (если, конечно, Бог удостоит нас чести воскреснуть со спасёнными). Труба Божия пробудит спящих в прахе, и они выйдут из своих могил, чтобы никогда больше не умирать.Некоторые совсем не против подумать о Боге. Но не сейчас. А ближе к пенсии. Или через недельку. Но есть нюанс. Его метко подметил Михаил Булгаков: «Да, человек смертен, но это было бы ещё полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чём фокус! И вообще не может сказать, что он будет делать в сегодняшний вечер».

Будь готов!

Всегда готов!Итак, долго ли ждать? Ровно до дня вашей смерти, если Христос не придёт раньше. Кому-то осталось 50 лет, кому-то 20, а кого-то лишь мгновение отделяет от пришествия Христа. Потому Господь и говорит: «Бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придёт Сын Человеческий» (Евангелие от Матфея 25:13).Чем вы наполняете свои дни? Есть ли у вас время на Бога? Знакомы ли вы с Ним лично?Друзья, на пороге новый год. Ещё на год ближе мы стали к заветному событию всех веков, к великому чаянию всех верующих. Возвращение Иисуса — это не прекрасная сказка, это реальность. И дай нам Бог оказаться по правую сторону Царя (читайте об этом в конце 25 главы Евангелия от Матфея), когда Он придёт во второй раз.Пусть Его возвращение на напрягает нас, а радует, чтобы на слова Бога «ей, гряду скоро!» мы в любой момент жизни могли радостно ответить: «Ей, гряди, Господи Иисусе!» (Библия, книга Откровение 22:20). Мы всегда рады Тебе! Мы давно ждём Тебя! И наша благочестивая жизнь — тому свидетельство.

Алексей Вологин

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2019 г.