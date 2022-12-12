Выбери нам ребёнка

Путь к материнству у всех разный. Кто-то быстро и легко обзаводится детьми, у кого-то на это уходят годы. Марианна рассказывает о своём уникальном опыте.

Когда мы с мужем познакомились, то часто говорили о семье и детях. Мы мечтали, что у нас будет много детей: хотели не только родить своих, но и брать детишек из детского дома.

Не всем дано брать чужих детей, воспитывать и любить, как своих. Есть люди, которые имеют такое зёрнышко от рождения. Так вот, у нас с мужем есть эти зёрнышки любви к тем, кто остался без дома, без семьи.

Сначала мы своего ребёнка не могли три года родить. Мы полагались на Бога и только на Него. Нам какие только советы ни давали, куда только ни отправляли, а мы только молились и говорили: «Да будет воля Твоя».

Господь нас готовил к лучшему и проращивал зёрнышки любви в наших сердцах. Первым, кто появился в нашей семье, был никому не нужный кролик. Затем появились собака и две кошки. Забота о них нас радовала. В 2019 году я забеременела, а в 2020 родила сына. Мы с семьёй переехали в деревню, где у нас появились ещё две собаки. Знаете, как появились? Да, нам их подкидывали. Бог дал нам возможность проявить заботу и любовь не только к людям, но и к животным. У нас они обретали дом и уют.

Когда сыну было 9 месяцев, мы прошли школу приёмных родителей. Школа эта обязательная и длится три месяца. Затем нужно звать домой представителей органов опеки, которые должны дать разрешение на то, чтобы мы могли принять детей в семью. Все эти этапы мы прошли.

Оставалось сделать один шаг. Нам сказали, какие документы нужно собрать и отвезти. Но я помолилась и решила, что документы не повезу. Об этой молитве даже муж не знал. Я молилась: «Боже мой, Ты Отец сирот. Не хочу, чтобы мы выбирали ребёнка, Ты Сам дай его нам. В органах опеки знают наш номер телефона. Как только появится тот самый ребёнок, которого Ты приготовил для нас, пусть нам позвонят и предложат».

Не поверите. Господь так и сделал. Нам позвонили и спросили: «Вы когда документы привезёте? Тут появился мальчик восьми лет».

Итак, его зовут Никита. Ему 8 лет. Совсем недавно он потерял родную маму. Она ехала забирать Никиту из школы. Автомобилем управлял её нетрезвый муж, отчим мальчика. В машине ещё находился грудной ребёнок — братишка Никиты. О чём думали взрослые, когда решили выпить перед тем, как сесть за руль, да ещё и с таким крохой? Алкоголь настолько затуманивает мозг людей, что они теряют контроль над собой и отдают свою жизнь в руки дьявола. А тот только и ждёт, чтобы погубить.

Мужчина не справился с управлением и врезался в столб. Мать Никиты разбилась насмерть, а сам водитель попал в реанимацию. А что же малыш? Ни единой царапины, жив и здоров!

Двое детей остались без мамы. Младшему на тот момент и полугода не было… Отчим Никиты вскоре отказался от пасынка.

Когда меня спрашивают: «А вы не пьёте алкоголь даже в лечебных целях?», я отвечаю: «Никогда алкоголь не лечил, а только убивал».

Призываю каждого, кто борется с этим недугом: бросайте пить. Господь силён помочь вам. Помните, родители, что дети нуждаются в вас. Подарите им счастливое детство.

«Вино — глумливо, сикера — буйна; и всякий, увлекающийся ими, неразумен» (Библия, книга Притчей 20:1).

А что же Никита? Он обрёл новую семью, а мы — сына, которого выбрал для нас Сам Бог.

Марианна Марикка

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2022 г.