С первого дня своего существования человек начинает завоевывать, приобретать этот мир, и ни на минуту не прекращается его борьба за место под солнцем. Он борется за молоко матери, криком напоминая о том, что он хочет есть и что его обязаны обслужить. Он борется с братишкой за свою монополию на игрушки. Он борется за свой квадратный метр песочницы. И спустя годы он не перестанет бороться за свою нишу в этом многосложном мире, будь то новое назначение или повышение в должности, — бороться любой ценой, любыми путями, не смотря ни на что. Так было и есть во все времена.

Но однажды Иисус из Назарета произнес удивительные слова: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» (Марка 8:36). О чем здесь говорит Спаситель? Он напоминает нам о том, что в погоне за свершениями и достижениями мы не должны забывать о своей душе, о своей жизни. Больше того, когда Он говорит о жизни человека, Он говорит не об отрезке в 60, 70 или 80 лет, но о гораздо большем. Жизнь человека — это его возвращение в вечный дом своего Отца. Жизнь человека — это дар, который дается ему главным образом для того, чтобы он познал Бога, из рук Которого он принял этот дар.

Кроме того, вопрошая: «Какой выкуп даст человек за душу свою?», Христос недвусмысленно заявляет, что душу человека нужно выкупить.

В древние времена выкуп человека из рабства, в котором он оказывался, как правило, в результате пленения, был делом нередким и привычным. Конечно, сегодня рабы на галерах в Древнем Риме, чернокожие рабы в США, узники нацизма или ГУЛАГа — все это уже история. Но человеческая душа, человеческая жизнь все еще несвободна, она в плену, она в рабстве. Еще задолго до того, как мы впервые услышали о многочисленных похищениях людей на Северном Кавказе, о заложниках — тележурналистах, пассажирах автобусов и самолетов, о захвате целой больницы в Буденновске, в заложниках оказались наши души. Князем мира сего является сатана, и он насаждает людям свои принципы: зло вместо добра, эгоизм вместо любви и грех вместо праведной жизни.

Христос пришел, чтобы выкупить нас из рабства греха. Как говорил известный женевский реформатор Жан Кальвин, «Иисус Христос, приняв нашу нищету, передал нам Свое богатство; приняв нашу немощь, Он укрепил нас Своей силой; восприняв нашу смертность, Он сообщил нам Свое бессмертие; взяв на Себя бремя гнетущей нас несправедливости, Он дал нам опорой Свою праведность; сойдя на землю, Иисус проложил нам путь на небо; став Сыном Человеческим, сделал нас детьми Божьими».

Да, это так: чтобы сделать нас Своими сыновьями, Бог должен был Сам стать Сыном Человеческим. Есть только один выкуп за жизнь человека — это жизнь Христа, Христа распятого. В жизни нет ничего другого, что можно было бы назвать равновеликим.

…В конце XII века во время междоусобной войны на Муромскую землю напали враги . Но войско под командованием Михаила Муромского, князя этой области, разбило неприятелей. Однако остатку их все же удалось спастись бегством и занять оборону в одном городище.

Воины муромского князя засели в лесу, окружив это городище. Князь решил ждать, пока голод и отчаяние заставят жителей сдаться.

Но к тому времени он уже был христианином, он поверил Евангелию, и для него вдруг стало совершенно ясно, что эти люди, засевшие за крепкими стенами, вовсе не враги ему. Он не мог допустить, чтобы они погибли от голодной смерти. Он знал, что ради каждого из них Христос стал человеком и претерпел крест.

И тогда он предложил им мир во имя Христа и сделал это без всяких условий, просто Бога ради. Но воины, защищавшие городище, не могли этому поверить: Евангелие было для них сказкой, причем неизвестной. В предложении князя они увидели военную хитрость и потому решили подстраховаться: да, они примут его, но на одном условии: он должен отдать им в заложники одного из своих сыновей.

А сыновей у него было двое: девяти и тринадцати лет. Что делать? С одной стороны предложение, которое он сделал врагам, было сделано во имя Христа, по убеждению; с другой — отдай он одного из своих сыновей, он может никогда его больше не увидеть.

Жизнеописатель повествует, как ночью князь ходил по своему срубу, не в силах принять окончательное решение: отдать сына — и которого? — или поступиться своей христианской совестью? Один из сыновей проснулся, младший, тоже Михаил. Посмотрел, последил за отцом и стал допытываться: с чего это он так волнуется, если враги окружены и победа у него в руках, к чему тревожиться? И добился наконец ответа — отец ему все объяснил.

Тогда сын говорит отцу: «Отец, то, что ты мне говоришь, это ведь то же самое, что ты рассказывал мне о нашем спасении! Если ты меня пошлешь к своим врагам, ты поступишь так, как наш Небесный Отец поступил с человеческим родом, а я поступлю, как Христос поступил: приду примирителем». В конечном итоге было решено выслать мальчика к врагам.

Поутру мальчик вышел из темного леса и широкой поляной пошел к городищу. Была тишина, с затаенным дыханием люди ждали и созерцали то, что совершалось: мальчик девяти лет, один, шел примирять два народа. Он шел потому, что уверовал во Христа. Он шел потому, что отец его всерьез принял евангельскую весть, так что после мучительного борения все же отдал своего сына.

Вдруг в небе мелькнула стрела, пущенная со стен городища, и мальчик упал. И в этот момент случилось самое неожиданное: люди ринулись к мальчику и со стен городища, и из леса, забыв, что они враги, забыв, что им грозит смерть от вражеских рук. И когда, обнаружив, что мальчик умер, они посмотрели друг на друга, их ряды были смешаны, и им стало ясно, что они уже не враги.

За такой мир, за такое примирение нужно было дать выкуп — жизнь мальчика. За освобождение наших душ, за примирение их с Богом тоже нужно было дать выкуп — жизнь Иисуса Христа, Сына Божия. Впоследствии апостол Павел напишет об этом так: «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Филиппийцам 2:6—10).

Христос искупил нас от смерти, тления и небытия. И если мы верим в это сердцем, мы — не рабы. Отныне мы — свободные во Христе люди. «Какой выкуп даст человек за душу свою?» Помните о том, что такой выкуп уже дан. Радуйтесь тому и благодарите за то Бога. И да пребудет Его благословение на каждом из вас.

Ю.Н. Друми, (фрагмент проповеди)

Ретро статья газеты «Сокрытое Сокровище» июль 2004 г.