Выпущен полный перевод Библии на 700-м языке

700 переводов на разные языки включают полные Библии со всеми 66 переведёнными книгами. Частичные переводы (например, Новый Завет) не включены в это число.

Джеймс Пул, исполнительный директор Wycliffe Bible Translators, сказал: «5,7 млрд человек, которые говорят на 700 языках, теперь имеют Библию на том языке, который им лучше всего подходит. Это замечательная цифра, и она продолжает расти».

Несмотря на это достижение, около 1,5 млрд человек — или каждый пятый человек в мире — по-прежнему не имеют Библии на своём языке. «Это несправедливость, над исправлением которой продолжают работать группы переводчиков Библии во всем мире», — сказал Пул.

Источник: invictory.org

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2020 г.