Вышла новая книга издательства Росспэн об адвентистах седьмого дня в России

Автор книги Михаил Одинцов — историк, специализирующийся на взаимоотношениях государства и религиозных организаций. Деятельность адвентистов в России автор отсчитывает с 1886 года, когда немцы начали проповедовать в Поволжье. На примере адвентистов историк составляет подробную летопись отношений между духовниками и государством, которые на деле оказываются запутаннее, чем принято думать. Так, в 1920-е годы большевики пытались найти компромисс с верующими, в это десятилетие всерьёз обсуждалось повсеместное создание религиозных сельскохозяйственных общин. Но уже в 1929 году принимается знаменитая календарная реформа, которая вводит шестидневную рабочую неделю, не учитывающую интересы религиозных групп, для которых суббота является священным днём. Это была лишь первая ласточка перед жестоким разгромом духовных организаций.

Обрывается это увлекательное повествование, увы, на самом интересном месте:

«С началом Великой Отечественной войны члены адвентистских обществ вместе со всем советским народом делали всё возможное для победы в войне…

Единственный оставшийся к началу войны на свободе уполномоченный Всесоюзного Совета АСД Г. А. Григорьев был вместе с руководителями других религиозных объединений, проживавших в Москве, эвакуирован в октябре 1941 г. в г. Ульяновск, где находился до августа 1942 г. По воспоминаниям Григорьева, сообщаемым пастором В. И. Сорокиным, накануне отъезда его будто бы вызвал к себе И. В. Сталин, помнивший, что тот много лет назад говорил ему в ссылке о пророчествах Библии. Вызвав его, он спросил, что он думает, согласно Библии, возьмут ли немцы Москву? На что брат Григорьев ответил: “Не возьмут. Всемирной империи, согласно книге пророка Даниила, больше не будет”».

Источник новостей: Седмица.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2020 г.