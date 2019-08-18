Творчество наших читателей

* * *
Если следуешь к большой вершине,
Если за руку с Христом идёшь,
То в святом, премудром Божьем Сыне
Навсегда спасенье обретёшь.
Если смотришь только на Иисуса,
Если по Его следам идёшь,
Понимаешь, что нет легче груза,
Что по жизни ты с собой несёшь.
Кажется порой, что непосильно,
Но открой глаза и посмотри —
Впереди тебя идёт Всесильный,
За спиной несёт твои грехи.
Положись всецело на Иисуса.
Верь: Он доведёт и сохранит,
И твою сердечную тревогу
Он в одно мгновенье исцелит.
Знай, что Он тебя безмерно любит
И ведёт к прекрасным небесам.
Говори о Боге грешным людям
И стремись узнать побольше сам.
* * *
Я иду тернистою тропою,
И порой бывает очень страшно,
Но меня ведёт Иисус с Собою,
За меня Он жизнь отдал однажды.
Возлюбил меня Господь так сильно,
Что омыл Своей пречистой кровью
И благословил меня обильно,
Совершенной одарил любовью.
Я хвалить Его не перестану!
Пусть душа моя к Нему стремится!
Он теперь Отцом Небесным стал мне —
Этим буду я вовек гордиться.
В испытаньях Он дарует радость,
Все мои невзгоды исчезают.
Вижу я Его любовь и святость,
Всей душой Его я прославляю.
* * *
Упаду пред Тобой на колени,
Ты увидишь мой дух сокрушённый.
Умоляю Тебя о прощении,
Я хочу быть Тобою спасённой.
Не оставь меня, праведный Боже,
Навсегда будь мне твёрдой опорой.
Ничего нет на свете дороже,
Чем надежда, что встретимся скоро.
Прикоснись ко мне нежной рукою
И утешь моё сердце больное,
Я пойду, мой Господь, за Тобою
В Твоё вечное царство святое.
О, Отец, мне бывает так страшно,
И грехи мои словно оковы.
Верить только в Тебя очень важно
В этой жизненной буре суровой.
Жизнь мою Ты усыпал цветами,
Одарил ароматом весенним.
Я Тебе отвечаю стихами
За победу, любовь и спасение!
Ольга Грушко,
г. Адлер, Краснодарский край