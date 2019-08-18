Творчество наших читателей

* * *

Если следуешь к большой вершине,

Если за руку с Христом идёшь,

То в святом, премудром Божьем Сыне

Навсегда спасенье обретёшь.

Если смотришь только на Иисуса,

Если по Его следам идёшь,

Понимаешь, что нет легче груза,

Что по жизни ты с собой несёшь.

Кажется порой, что непосильно,

Но открой глаза и посмотри —

Впереди тебя идёт Всесильный,

За спиной несёт твои грехи.

Положись всецело на Иисуса.

Верь: Он доведёт и сохранит,

И твою сердечную тревогу

Он в одно мгновенье исцелит.

Знай, что Он тебя безмерно любит

И ведёт к прекрасным небесам.

Говори о Боге грешным людям

И стремись узнать побольше сам.

* * *

Я иду тернистою тропою,

И порой бывает очень страшно,

Но меня ведёт Иисус с Собою,

За меня Он жизнь отдал однажды.

Возлюбил меня Господь так сильно,

Что омыл Своей пречистой кровью

И благословил меня обильно,

Совершенной одарил любовью.

Я хвалить Его не перестану!

Пусть душа моя к Нему стремится!

Он теперь Отцом Небесным стал мне —

Этим буду я вовек гордиться.

В испытаньях Он дарует радость,

Все мои невзгоды исчезают.

Вижу я Его любовь и святость,

Всей душой Его я прославляю.

* * *

Упаду пред Тобой на колени,

Ты увидишь мой дух сокрушённый.

Умоляю Тебя о прощении,

Я хочу быть Тобою спасённой.

Не оставь меня, праведный Боже,

Навсегда будь мне твёрдой опорой.

Ничего нет на свете дороже,

Чем надежда, что встретимся скоро.

Прикоснись ко мне нежной рукою

И утешь моё сердце больное,

Я пойду, мой Господь, за Тобою

В Твоё вечное царство святое.

О, Отец, мне бывает так страшно,

И грехи мои словно оковы.

Верить только в Тебя очень важно

В этой жизненной буре суровой.

Жизнь мою Ты усыпал цветами,

Одарил ароматом весенним.

Я Тебе отвечаю стихами

За победу, любовь и спасение!

Ольга Грушко,

г. Адлер, Краснодарский край

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2019 г.