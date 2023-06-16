Я пеку, пеку, пеку…

Предлагаем приготовить печеньки вместе с детьми. Давайте им чёткие инструкции, а они пусть почувствуют себя настоящими пекарями!

Печенье с кунжутом

Ингредиенты на 12 печенек:

75 г овсянки

75 г кунжута

30 г кокосового масла

10 г воды или молока

30 г сиропа топинамбура (или другого жидкого подсластителя). Можно использовать сахар, но тогда нужно немного увеличить количество воды.

Приготовление

Овсянку измельчить в кофемолке или блендере в муку, смешать с кунжутом.

Добавить мягкое (подтопленное) масло, перемешать. Получится крошка. Добавить сироп и воду. Как следует перемешать.

Сформировать на силиконовом коврике 12 круглых печенек высотой около 6 мм и диаметром около 6 см. Для придания печенью формы удобно использовать силиконовую лопаточку. Выпекать около 15 минут при 175°С.

Дать печенью полностью остыть. Тогда оно станет плотным, и вы без проблем снимете его с коврика без переломов.

Подготовила Оксана Соловьёва

Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2023 г.