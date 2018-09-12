Галина посещает группу анонимных созависимых «Ал-Анон», основанную на программе «12 шагов». Эта программа не относится ни к какой религии, но имеет духовную основу. В интервью нашему изданию Галина делится своей историей.

— Как давно вы участвуете в программе «12 шагов»?

— Я узнала про неё 13 лет назад. Тогда я была, можно сказать, на дне, в тяжелейшей депрессии. Я лечилась в городской, в краевой больницах, пила антидепрессанты, но мне ничего не помогало.

— В чём суть этой программы?

— Освобождение от деструктивных отношений в семье. В 1953 году Всемирная Организация здравоохранения назвала алкоголизм болезнью, созависимость — это тоже болезнь. Причём, некоторые психологи говорят, что избавиться от неё сложнее, чем от алкогольной или другой химической зависимости.

Благодаря программе я стала постепенно приходить в себя. Я поняла, что со мной происходит: Бога я знаю, но чувствую как будто стекло между нами. Третий шаг программы — препоручить всё Богу. Но как это сделать? Процесс пошёл, когда я поняла, что всё зависит от меня.

Я услышала притчу: канатоходец прошёл по канату через водопад, затем взял тележку, посадил туда ассистента и спросил зрителей: «Вы верите, что я его провезу?» Все: «Да, верим». Перевезя ассистента, канатоходец предложил: «Ну, если вы верите, поднимайтесь и садитесь в тележку». Никто не сел. Я поняла, что я — тот зритель, а надо довериться и «сесть в тележку». Стеклянная стена сразу рухнула. Я поняла, что веры недостаточно. Нужно доверие! Мне стало так легко! Я научилась «сидеть смирно». Это не значит, что нужно сидеть сложа руки. То, что я могу сделать, — надо делать. Первое время я могла только приходить на программу.

— Что изменилось в вас с тех пор благодаря программе?

— Я, когда пришла в группу, была такая коронованная особа! В анкете был вопрос: «Напишите свои недостатки». Я впервые задумалась об этом, но не смогла ответить. Потом я поняла, что недостатки у меня всё-таки есть. Так я первый раз встретилась сама с собой.

Я всем советую пройти эту программу. Когда я слышала о любви, мне казалось, что это безумие — люди говорят о том, чего не существует. Благодаря программе я поверила в любовь. Я счастлива, моё отношение ко всему изменилось. Надо принимать людей такими, какие они есть. Все люди прекрасны, все дети Бога, Он всех одинаково любит.

— В чём главная проблема созависимого человека? Как узнать, созавимый я или нет?

—Созависимый человек живёт, не видя себя. Он сосредоточен на том, чтобы кому-то помогать, решать чужие проблемы. Социально это приемлемо, но это мешает в семье.

— Разве помощь бывает лишней?

—Чем больше зависимому помогают, тем меньше у него сил бороться. Это даёт ощущение безнаказанности. Не надо спасать человека, если он не просит! Если мы сами преодолеваем трудности, то развиваемся. А если нет, то деградируем. Халява лишает нас жизненного опыта.

— Каким образом программа помогает зависимому освободиться?

— Тем, что созависимый отстраняется и даёт зависимому свободу. Я пять или шесть лет посещала группу, мой зависимый продолжал употреблять, но моё отношение изменилось. Я перестала его винить, он сам всё понимал. Их надо любить. «Мама, за что ты меня любишь такого?» — говорил сын, когда выпивал. «Сынок, любят ни за что! Если за что-то, это уже не любовь».

Не надо говорить: «Ты такой-сякой, ты обещал…» или ещё как-то пытаться манипулировать. Вместо этого надо отдать всё Богу. Я написала Богу заявление. «Я не могу ничего с этим поделать. Пожалуйста, займись этим». Это значит, что я абсолютно отстраняюсь от этой ситуации.

— А не является ли это безответственностью?

— Нет.

— Почему?

— Потому что каждый отвечает сам за себя. Это же не грудной младенец, а взрослый человек.

— Ваш сын также проходил программу «12 шагов». Она помогла ему?

— Да. Он уже шесть лет не употребляет алкоголь, женился. Ему, конечно, очень трудно было. Он привык всё в жизни решать алкоголем. Алкоголизм полностью не излечивается.

— Что помогает ему держаться на плаву?

— Во-первых, человеку это невозможно, это всё в руках Божьих. Во-вторых, у него появились другие интересы: дом, ремонт, семья.

— Каков ваш девиз?

— Живи и дай жить другим. Положись на Бога.

Беседовал Михаил Волгин

Газета «Сокрытое Сокровище» № 09 (257) сентябрь 2018 г.