Я порой забываю, о Боже,

Что всегда Ты рядом со мной,

Что Ты ближе мне всех и дороже,

Что Ты, Отче, Создатель мой.

Разорви обыденность будней

И яви Собой чудо любви.

Протяни Свою сильную руку

И меня через тьму проведи.

Не умею иначе я мыслить,

Не умею иначе я жить.

Научи меня грех ненавидеть,

Научи меня ближних любить.

Нет на свете такого Друга,

Кто бы мог так, как Ты, понять.

И никто меня больше не сможет

Вот такой вот, как есть, принять.

Только Ты, мой Отец, пожалеешь,

Только Ты меня учишь любить.

Только Ты, Вседержитель, умеешь

Без остатка навеки простить.

Елена Новаженина

Газета «Сокрытое Сокровище» № 01 (261) январь 2019 г.