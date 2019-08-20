Я выбираю церковь: куда пришел бы Христос?

Каждый день в той или иной ситуации нам приходится принимать решения: «Что делать? Как поступить?» Как христианка, я давно научилась при принятии решений пользоваться одним безошибочным критерием: спрашивать себя, как поступил бы Христос на моём месте. Сегодня, когда человек достаточно свободен и в выборе своего вероисповедания, многие задаются вопросом: «Бог один, Христос-Спаситель один, а христианских церквей много, какую выбрать?» Отвечая для себя на этот вопрос, я также спрашивала себя: «А куда бы пришёл Иисус?»

Учение, основанное на Биб­лии.

Всей Своей жизнью на земле Спаситель утверждал авторитет Священного Писания. Своим ученикам Он говорил: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне» (Евангелие от Иоанна 5:39). Он проводил чёткую грань между Божьим Словом (которое Бог давал людям через пророков, а в Новом Завете через апостолов) и всевозможными учениями, которые придумывают сами люди, какими бы мудрыми они ни были. «Тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим» (Евангелие от Матфея 15:9), — вот принцип Иисуса Христа. Потому что Слово Божье — это абсолютная истина, а человеческая мудрость всегда имеет недостатки или даже несёт вред. Именно человеческой мудрости мы обязаны тем, что в христианских церквах сегодня множество традиций и обрядов, которые не имеют ничего общего с учением Христа.

В XVI веке н. э. в христианстве зародилось движение Реформации, которое провозгласило девиз: «Только Библия!» В результате, помимо католичества и православия, образовалась третья ветвь христианства — протестантизм. Это возврат к истокам чистой христианской веры, без вековых наслоений человеческих установлений.

Церковь для всех народов.

В любом обществе достаточно остро стоят национальные вопросы. Должна ли церковь делиться на русскую или украинскую? Разумно ли заявлять: «Это не наша церковь, это американская…»? Рассказав притчу о милосердном самарянине (Евангелие от Луки, гл. 10), Иисус определённо дал понять, что для Него нет различий в национальности человека. Не важно, кто ты, иудей или самарянин, русский или украинец, американец или француз, настоящий христианин назовёт тебя своим ближним. Более того, я уверена, что истинная Божья Церковь должна быть международной, потому что, как написано в пророчестве, верующие люди, попавшие в Царство Небесное, будут петь Христу песнь такими словами: «Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени» (Книга Откровение 5:9).

Соблюдающие заповеди Божьи.

«Не всякий, говорящий Мне: “Гос­поди! Господи!”, войдёт в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного» (Евангелие от Матфея 7:21). Этими словами Христос дал понять, что истинная вера проявляется на практике. В чём выражена воля Отца? Безусловно, в Его Законе, в Десяти Заповедях, данных людям на Синае. Об этом Законе Иисус говорил как о вечном Божьем повелении для всех поколений: «Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдёт небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдёт из закона, пока не исполнится всё» (Евангелие от Матфея 5:18).

Откройте Десять Заповедей (Исход, гл. 20), и вы увидите, что первые четыре из них показывают, в чём должна выражаться наша любовь к Богу, а оставшиеся шесть — любовь к ближнему. Изучив внимательно заповеди, в начале своего христианского пути я искала церковь, которая полностью соблюдает все Десять Заповедей так, как они записаны в Библии. В важности этого меня убедили слова Иисуса: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди» (Евангелие от Иоанна 14:15).

Священное собрание в день, установленный Богом.

Каждую неделю Церковь Божья собирается на богослужение. Не только на свадьбу и похороны, не пару раз в год, а каждую неделю. И Иисус показывал в этом пример современным христианам, каждую неделю был в собрании верующих, изучающих Слово Божье: «И пришёл в Назарет, где был воспитан, и вошёл, по обыкновению Своему, в день субботний в синагогу, и встал читать» (Евангелие от Луки 4:16). Но, обратите внимание, в какой день Иисус был на богослужении. В субботу. Исследуйте книгу Деяний апостолов, и вы увидите, что эта традиция сохранялась и у первых христиан: «Павел, по своему обыкновению, вошёл к ним и три субботы говорил с ними из Писаний» (Деяния 17:2). И это легко объяснимо, ведь если Закон Божий вечен, то вечен и день покоя, установленный в память о сотворении мира и запечатлённый в четвёртой заповеди — суббота. А в какой день вы ходите в церковь?

Ожидающие Пришествия.

Вся Библия пронизана идеей ожидания Пришествия Господа Иисуса Христа. Христиане ждут Его возвращения с радостью. Это не «конец света», а начало новой жизни без зла и греха. Здесь, на грешной земле, мы лишь странники, готовящиеся к возвращению домой, к своему Небесному Отцу. Если церковь действительно живёт надеждой на скорую встречу с Господом, то она будет заботиться не об умножении своего земного богатства и влияния, а о проповеди Евангелия, чтобы принести спасительную весть о Христе всем людям. Вот слова из проповеди Иисуса Христа: «Да будут чресла ваши препоясаны и светильники горящи. И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придёт и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, которых господин, придя, найдёт бодрствующими…» (Евангелие от Луки 12:35–37).

Библия определённо говорит, за кем именно придёт Иисус во второй раз: «Так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение» (Послание к евреям 9:28).

Вот всего пять признаков, показывающих на практике веру, надежду и любовь, которые должны царить в Церкви Божьей. Если вы ещё не нашли такую Церковь, ищите и найдёте. И да поможет вам Бог!

Наталья Воронина

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2019 г.