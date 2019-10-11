Я выжила после страшной аварии

Выжить при лобовом столкновении да ещё, страдая от многочисленных травм, молиться за того, по чьей вине произошло страшное ДТП, — это ли не чудеса Божьей любви?

Ничто не предвещало беды. Был тихий октябрьский вечер, моросил дождь. Мы возвращались из села, что в 150 км от Сыктывкара. По обеим сторонам дороги — красивый осенний лес, тайга и тайга на многие километры. Ни населённых пунктов, ни уличного освещения. Мы разговаривали, делились впечатлениями о гостеприимстве, оказанном нам в далёком селе. Радость переполняла наши сердца.

Но что это? Две ослепительные фары несутся прямо на нас. Резкий тормоз. В нашу машину, обгоняя КАМАЗ и нарушая все правила движения, врезается встречный Ford. Я только помню стоны в салоне, кровь заливает лицо, пальто. Водитель, превозмогая свою боль, старается остановить кровотечение, используя бумажные полотенца. Трудно, почти невозможно, дышать.

Я пришла в сознание в карете скорой помощи. Нас везли в больницу. Помню, что попросила кого-то из медперсонала позвонить дочери, назвав её номер телефона. Уже тогда Господь проявил милость, вернув мне память на несколько минут. С того момента двое суток я была в реанимации без сознания.

Руками хирургов, медсестёр Господь отнимал меня у смерти. Перелом четырёх рёбер, ушиб диафрагмы, ушиб лёгких, деформация желчного пузыря, печени, оскольчатые переломы переносицы, разрыв селезёнки… При выписке хирург сказал, что травмы были несовместимы с жизнью: от разрыва селезёнки открылось внутрибрюшное кровотечение, и, если бы вовремя не приехала скорая, то…

Но этого не случилось! Как?! — не перестаю удивляться. Кто заживлял мне эти раны? Да, врачи, но кто руководил их безупречными действиями? Или, как сейчас модно говорить, так сложились звёзды? Нет! Конечно, нет! «Господь Бог, … един творящий чудеса!» (Библия, Псалом 71:18). Каждый день в молитве я благодарю Бога за спасение, за «вторую» жизнь, подаренную мне!

Снова и снова переживаю те дни… Неужели это было со мной? Меня, беспомощную, перевязанную, с гематомами на лице, теле, всю в трубках, с кислородной подушкой, перевели в палату. Здесь же оказалась и ещё одна женщина, которая ехала тогда с нами, тоже вся перевязанная. А у меня — абсолютное безразличие ко всему: всё болит, нет сил пошевелить даже пальцем, никого не хочу видеть, ни с кем не хочу общаться. Приезжала дочь навестить меня, принесла Библию, мобильный телефон, а я ей не рада. «Хоть бы скорей ушла», — думаю. «Зачем принесла Библию? Не буду я её читать. И молиться не буду. Не хочу. Зачем мне телефон? Надо выбросить его в открытую форточку. И вообще… не хочу жить».

Не понимаю, что со мной. Я же, вроде, не такая. Тихонько плачу. Что у меня с лицом? Когда смогу повернуться, встать? Недвижимая…

«Прости меня, Господь, — взмолилась я. — Благодарю, что ни в мыслях, ни на словах не похулила Тебя». Хотя нежелание молиться и читать Писания, нежелание жить — тоже, наверное, хула.

Прости меня, Боже. Я действительно не понимала, что со мной. Позднее, всё ещё находясь в больнице, я отчётливо осознала, что в те тяжёлые дни лукавый находился совсем рядом, хотел и морально, и духовно, и физически меня уничтожить. И, конечно, не случайно я встретила в палате сестру во Христе. Я очень признательна ей за духовную поддержку, за строгий выговор в отношении моего «упадочного» состояния, за то, что напомнила обетования любящего нас Иисуса Христа об исцелении, за сопоставление Его страданий с моими (хочется написать «страданьицами»). Господь не оставил меня одну! Как раз в тот момент, когда сатана пытался завладеть моим разумом, Бог разрушил все его намерения. Благодарю Тебя, Господи! Ты умиротворяешь! Ты спасаешь! «Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны» (Библия, Псалом 35:8).

Мало-помалу я шла на поправку. Появилось желание молиться, читать Библию, общаться. Радость и благодать Божья стали наполнять меня. Я вернулась к жизни!

Господь каждый день благословлял меня, отвечая на молитвы тысяч людей! Я благодарна сёстрам и братьям родной сыктывкарской церкви и многим другим верующим за искренние молитвы о моём выздоровлении. Спасибо всем неравнодушным, разделившим со мной бремя испытаний!

Силой молитв и усердиями медперсонала другие потерпевшие, в том числе и нарушитель, тоже приходили в себя. После тяжёлых травм все остались живы! О виновнике аварии мы тоже молились, просили ему Божьих благословений.

«Какое это счастье — благодарить Господа!» — сказал Давид в Писаниях (Библия, Псалом 91:2)*. «Буду восхвалять Тебя, Господи… ибо велика милость Твоя ко мне: Ты избавил душу мою от ада преисподнего» (Библия, Псалом 85:12, 13).

От погибели спасла меня

милость Божья,

В дни отчаянья нашла меня

милость Божья!

То, что я ещё живу,

то, что Господу служу —

Это милость Божия,

это милость Божия!

Валентина Голдобина, г. Сыктывкар

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2019 г.