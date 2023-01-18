Зачем человеку нужно крещение

Каждый год 19 января в нашей стране многие отмечают Крещение Господне. Это праздник, установленный в честь события евангельской истории — крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. По традиции, многие люди в этот праздник носят освящать воду в церковь или спешат окунуться в прорубь. Но мало кто знает или даже задумывается о том, для чего установил этот удивительный обряд Бог.

Крещение — наш талисман?

Некоторые люди принимают крещение сами или крестят детей, надеясь, что после крещения Бог, как некий талисман, должен хранить их от всякого рода зла. Хотя они сами при этом продолжают жить греховной жизнью и делать то, что им нравится, не считаясь с заповедями и мнением Господа.

Что говорит Библия о сути крещения?

В Библии сказано: «Крещение, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести» (Библия, 1 послание Петра 3:21). Удивительно! Оказывается, что человек со своей стороны должен что-то пообещать Богу при этом обряде, а не только рассчитывать на Его помощь и защиту после крещения. И не просто что-то пообещать, а обещать добрую совесть, то есть оставить путь грешной жизни и начать жить по заповедям Господа.

Спасает ли крещение?

Нужно понимать, что само по себе крещение никого не спасает, ведь спасает лишь Христос: «Кровь Иисуса Христа… очищает нас от всякого греха» (Библия,1 послание Иоанна 1:7). Крещение же является видимым подтверждением того, что мы верою приняли дар спасения — жертву Иисуса Христа за наши грехи.

Поэтому нужно помнить, что не крещение приводит к спасению и новой жизни, а наоборот — вера в Бога и желание новой безгрешной жизни приводят к крещению.

Что нужно, чтобы принять крещение?

Предварительным условием истинного крещения являются сознательная вера в Христа как Спасителя от греха и покаяние. Библия говорит: «Кто будет веровать и креститься, спасён будет» (Евангелие от Марка 16:16). Заметьте, что не креститься сначала, а потом веровать, но сначала уверовать, а затем уже креститься. Такой порядок установлен Самим Богом.

Господь дал людям ясное повеление, говоря: «Идите, научите все народы, крестя их…» (Евангелие от Матфея 28:19). То есть сначала нужно научить, а потом уже крестить. Так крестил Иоанн Креститель: «И крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои» (Евангелие от Матфея 3:6). Так совершали крещение апостолы: «Пётр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов» (книга Деяния Апостолов 2:38). Так крестились все верующие древнеапостольской церкви. Они, услышав Слово спасения, каялись, принимали Христа в сердце, а затем крестились: «Многие из Коринфян, слушая, уверовали и крестились» (книга Деяния Апостолов 18:8).

Кропление или погружение?

Заметим также, что для совершения крещения требовалось «много воды», настолько много, чтобы крещаемый мог «скрыться под водою». «А Иоанн также крестил в Еноне, близ Салима, потому что там было много воды; и приходили [туда] и крестились…» (Евангелие от Иоанна 3:23).

В русском переводе стоит слово «крещение», а в греческом оригинале — baptidzo (погрузить). Классические греческие авторы использовали это слово для описания кораблей, тонущих в морском сражении. Это свидетельствует о полном погружении.

Исследователь ранней церкви Эверетт Фергюсон изучил все существующие доказательства, касающиеся крещения христиан первых пяти столетий. Его обширное исследование включает в себя: христианское искусство (изображение крещения), письменные источники (Отцы Церкви) и археологические свидетельства (здания церквей, купели). Результатом явилась мощная работа под названием «Крещение в ранней церкви» (953 страницы). Вердикт: крещение совершали погружением. Оно универсально использовалось как способ вхождения в церковь Христа.

В каком возрасте можно принимать крещение?

Крещение — это обручение с Богом, как брачный союз. Обещание человека быть верным Богу и обещание Бога вести человека по жизни и подарить ему в итоге вечную жизнь! В каком возрасте человек может жениться? Взять на себя сознательно ответственность за верность мужу или жене? Конечно, это не младенчество и не детство…

Мы, русские, принявшие христианство спустя девять веков после основания, унаследовали его, когда оно было сильно засорено, испытало на себе влияние различных государственных систем и пропиталось «византийским язычеством». Приняв христианство не из первоисточника, а как бы из вторых рук, мы приобщились ко всем его «готовым» вековым наслоениям и заблуждениям. Вместе с этими отступлениями от Библии мы приняли и учение о крещении детей.

О крещении детей в первоапостольской церкви нигде нет ни малейшего упоминания. Мы не встречаем случая детокрещения ни в одной книге Священного Писания. Лишь в VI веке, когда господствующее положение государственной церкви утвердилось, крещение младенцев стало явлением распространённым, общепринятым и даже обязательным.

Для тех, кто в вопросе крещения детей любит ссылаться на отцов церкви, не лишним будет напомнить, что Иоанн Златоуст, живший в IV веке и родившийся от родителей-христиан, был крещён 20-летним юношей. Августин Блаженный, мать которого Моника была христианкой и даже причислена к лику святых, крестился в 30 лет. Многие другие христианские подвижники и мученики приняли крещение также в зрелом возрасте.

А как быть с традицией купаться в проруби?

В ночь с 18 на 19 января многие верующие окунаются в ледяные купели. Считается, что, погружаясь в прорубь на Крещение Господне, человек избавляется от всех своих грехов. Однако мало кто задумывается, откуда появилась эта традиция. Своими корнями традиция купания в крещенские холода уходит в дохристианские времена. Вся жизнь наших предков в Древней Руси подчинялась обрядам и традициям. И одним из важных обрядов было купание в проруби. Древние славяне погружали в ледяную воду новорождённых детей, чтобы те привыкли к суровому климату. Юношей перед посвящением в воины тоже окунали в прорубь. Таким образом они проходили обряд инициации. После крещения Руси этой традиции просто придали другой смысл, но он не находит подтверждения в Библии.

Крещение — это обручение с Богом!

Крещение — это обручение с Богом, особенный завет, восстановление единства с Ним и желание жить по Его законам. И всем, кто выберет этот путь, Иисус Христос при скором Своём Втором пришествии подарит в награду вечную жизнь в Царстве мира, добра и справедливости, которое Он установит.

Алёна Маскина

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2023 г.