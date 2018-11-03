Зачем мне небо без Тебя?

Мы готовились к детскому христианскому лагерю. Сидели кружочком, шло обсуждение. Все ребята хорошие, добрые, творческие. Все верующие. Ведущий задал вопрос: «Что вы мечтаете сделать, попав на Небеса? И, вообще, какие у вас мечты, связанные с Небом?» Ух ты! И мы стали мечтать вслух… Мечтали не голословно, а на основании того, что говорит Библия о Божьем Царстве.

— Мы живём вчетвером в маленькой комнатушке. Я мечтаю о том дне, когда Господь покажет мне новый дом, который Он приготовил специально для меня, — такой дом, о котором я даже мечтать не мог.

Библия: «Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я» (Иоанна 14:2, 3). «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Коринфянам 2:9).

— А я хочу встретить своего Ангела-хранителя. Он знает обо мне всё! Наконец-то мы встретимся!

Библия: «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих; ибо говорю вам, что Ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного» (Матфея 18:10).

— Я мечтаю спеть в небесном хоре! Если здесь, на земле, музыка может быть такой прекрасной, то что же будет там, когда тысячи голосов объединятся в хвале?!

Библия: «И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнём; и победившие зверя и образ его, и начертание его и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь святых!» (Откровение 15:2, 3).

— Один очень дорогой мне человек ушёл из жизни. Я мечтаю о встрече с ним…

Библия: «Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдёт с неба, и мёртвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами» (1 Фессалоникийцам 4:16–18).

Очередь дошла до меня: «Я так устала плохо видеть. Я мечтаю взглянуть на прекрасный мир здоровыми глазами».

Библия: «И отрёт Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло» (Откровение 21:4).

— А я мечтаю потискать льва. Давно мечтаю.

Библия: «Волк и ягнёнок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому, а для змея прах будет пищею: они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе Моей, говорит Господь» (Исаия 65:25).

Теперь предстояло высказаться моему мужу. Он, вдохновлённый львом, решил пойти дальше и возмечтал об огромном медведе. Ему хотелось потискать медведя.

Завершал круг Руслан, скромный паренёк: «А я мечтаю о встрече с Иисусом. Я так хочу подбежать к Нему, обнять и сказать: “Господи, наконец-то мы встретились! Я так ждал этого дня! Спасибо Тебе за всё!”»

Эти слова были для меня и всех собравшихся подобны ушату холодной воды. Мы мечтали о Небесах…без Бога. Безусловно, Он стоял за всем прекрасным, о чём мы говорили, но мы не мечтали о Нём!

Внезапное осознание этого поразило нас до глубины души. Нам было над чем задуматься. Иисус готовит рай для Своих друзей, даже для тех из них, кто некогда были Его врагами. А дружба — это серьёзно. Дружба предполагает глубокие отношения.

Наши мечты были потребительскими. Бог нужен нам не потому, что Он наш Друг, а потому что Он нам выгоден: может дать жилплощадь, вернуть зрение, устроить путешествие по далеким галактикам…

Я попробовала представить себе отношения в семье, где человек нужен только потому, что может обеспечить всем необходимым, выручить в трудный момент, исполнить мечты, но где никто не интересуется его внутренним миром, желаниями и мечтами. Стало грустно, потому что именно так мы часто поступаем с Богом. Мы бережём Его на особенное время (когда гром грянет), живём, дышим и существуем благодаря Его милости, но не ценим этого, принимая как должное.

Многие, вероятно, думают, что Бога это вполне устраивает: мол, на то Он и Бог, работа у Него такая. Но Бог, в первую очередь, — Личность. Не лик, прошу заметить, а Личность. Его не уберёшь в дальний угол. Он всё равно есть! Он всё равно чувствует: любит и радуется, страдает и огорчается. Он жаждет близких отношений с человеком. Только подумай: Бог хочет быть твоим близким другом, всегда и везде. Да, у Него в запасе есть и львы, и медведи, и много встреч после долгой разлуки, и город золотой, но как грустно, когда дары более желанны, чем Податель. Подумай над этим, читатель. Возможно, сейчас самое время преклонить колени и в тишине покаяться перед Тем, Кто так сильно любит нас, но Кем мы так часто пренебрегаем. Покаяться и начать, наконец, строить отношения — самые главные в жизни отношения.

Царь Давид призывал: «Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда» (Псалом 104:4). Как влюблённые жаждут встречи друг с другом, так и мы с нетерпением должны предвкушать радостное общение с Богом. Тогда Господь скажет о нас, как некогда Он сказал о Давиде: «Нашёл Я мужа по сердцу Моему, Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения Мои» (Деяния 13:22).

И да не прозвучат в наш адрес самые печальные слова из возможных: «Я никогда не знал вас» (Матфея 7:23). Это Он-то не знал? Это мы не знали Его: не хотели, не потрудились узнать!

Пусть же Небо будет нашей заветной мечтой! И пусть привлекает нас главная жемчужина небес — Спаситель Христос, наш добрый Бог и лучший Друг.

И… спасибо Руслану за тот урок. Мы помним!

Пока писала эту статью, восьмилетняя дочка поделилась со мной такой историей. Её подружка во время игры вдруг говорит: «Хочу упасть и умереть». Все: «Ты что?! Почему?!» А она отвечает: «Тогда я попаду в рай, а там всё можно. Я, наконец, покрашу губы в фиолетовый цвет, а сверху ещё блеском покрою. Буду ходить на высоких шпильках и делать всё, что захочу. И никакая мама не запретит!» Я сразу представила себе рай с семилетними девицами на шпильках и с фиолетовыми губами, и мне стало не по себе. А ведь эта девочка где-то почерпнула свои представления о рае… Не от нас ли, взрослые? Небеса — это место, где соберутся друзья Иисуса.

Познакомьтесь с Богом сами и познакомьте с Ним своих детей, чтобы в день явления Его встретить Бога не как строгого Судью, но как долгожданного Друга. «Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас» (Иоанна 16:22).

Александра Третьякова

Газета «Сокрытое Сокровище» № 11 (259) ноябрь 2018 г.