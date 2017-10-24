Зачем россиянам Хэллоуин?

Хэллоуин — современный праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии, история которого началась на территории современных Великобритании и Северной Ирландии. Отмечается 31 октября, в канун Дня всех святых (Википедия).

В России этот праздник отмечается сравнительно недавно. Многим нашим соотечественникам представляется забавным облачаться в костюмы ведьм, демонов и всяческой нечистой силы. Так ли безобидны подобные забавы? Вся правда о Хэллоуине — в статьях на наших сайтах:

Что плохого в праздновании Хэллоуина

История Хэллоуина, его оккультные традиции и зловещие символы. Чиайте далее>>

Корни Хэллоуина

В октябре во многих российских школах стало модным праздновать Хэллоуин. Но знают ли учителя и родители, что олицетворяет собой этот праздник? Знают ли мальчики и девочки, участвующие в празднике, почему на Хэллоуин принято вырезать тыквенный фонарь? Чиайте далее>>

Что христианам нужно знать о Хэллоуине

Каждый год 31 октября миллионы людей, как взрослых, так и детей, празднуют Хэллоуин, одеваясь в костюмы ведьм, дьявола и демонов. Как церковь и Библия относятся к этому «празднику»? Чиайте далее>>

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2017 г.