Сколько можно украсть, чтобы не оказаться вором?

Многие христиане мельком просматривают восьмую заповедь. Видимо, они думают: «Я не вор и не грабитель; эта заповедь ко мне не относится». Но существует множество других способов нарушать заповедь, касающуюся собственности.

В местных сообществах в соцсетях то и дело появляется информация, что очередной чиновник проворовался и наказан. Люди радуются, ставят лайки, будучи уверены, что ни за что не присвоили бы себе больше положенного на месте высокопоставленного лица. Но не обманываем ли мы самих себя, полагая, что будем безукоризненно честны, если нам доверят большое богатство?

Не количество украденного делает из тебя вора. Один мой старый друг-христианин обычно говорил: «Можно оказаться в аду независимо от того, украл ты авторучку или миллион долларов». Не сумма имеет значение, а отношение.

В одном известном банке многообещающего служащего решили продвинуть на новую должность со значительной прибавкой к зарплате. В обед того дня, когда ему должны были сообщить о счастье, свалившемся на него, этот молодой человек пошёл пообедать в буфет с самообслуживанием. Один из директоров банка стоял в очереди позади него. Между ними был ещё один клиент. Директор увидел, как молодой человек взял кусочек масла за пять центов, который потом накрыл тарелкой, чтобы спрятать от кассира и не оплатить.

В тот день после обеда директора собрались, чтобы сообщить молодому человеку, что намеревались повысить его в должности и увеличить зарплату, но заметив эту кражу в буфете, вместо повышения они были вынуждены его уволить. Они не могли доверять служащему своего банка, готовому украсть кусочек масла за пять центов.

Иисус сказал: «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом» (Евангелие от Луки 16:10). Никто сразу не крадёт миллионы. Воровство начинается с малых сумм, с нескольких монет, постепенно переходя в более крупное. Всё начинается с того, что ты пробуешь виноград в магазине, не намереваясь его покупать или «одалживаешь» газету из почтового ящика соседа.

Некоторые люди берут полотенца в гостинице, успокаивая совесть словами: «Я много заплатил за комнату, поэтому могу себе позволить такую компенсацию, хозяин не обеднеет». Несмотря на всё это, кража остаётся кражей. Кстати, директора гостиниц установили, что один из трёх клиентов что-то крадёт, от туалетной бумаги до полотенец или телевизоров.

Некоторые родители легкомысленно учат своих детей воровать по мелочам, обманывая по поводу их возраста, чтобы не платить за билет, или наполняя их карманы конфетами и зубочистками со стола, уходя из ресторана.

Некоторые заимствуют у соседей грабли или молоток и «забывают» вернуть. Есть такие люди, которые воруют тем, что не платят налоги, не выплачивают долги. Однажды я одолжил денег моему другу, который пообещал мне, что вернёт их в рассрочку. Но проходили месяц за месяцем, и деньги ко мне так никогда и не вернулись. Я бы понял это, если бы у него были финансовые проблемы, но я заметил, что он продолжал делать новые приобретения, в том числе электронные игрушки и элегантную одежду.

Даже в церкви каждую неделю присутствуют воры, которые почтенно выглядят. Возможно, они воруют в сделках, инсценируя банкротство, хотя на самом деле могут выплатить долги. Или утверждают, что пострадали больше, чем на самом деле, чтобы получить от страховой компании крупную сумму.

С библейской точки зрения, воровством можно считать не только то, что берёшь, но и то, что не отдаёшь. Некоторые грабят Бога, удерживая или неверно используя десятину. И нет ничего непонятного в том, как Бог это оценивает: «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Меня. Скажете: «чем обкрадываем мы Тебя?» Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому, что вы — весь народ — обкрадываете Меня» (Библия, книга пророка Малахии З:8, 9). Четыре раза Бог называет неуплату десятины обманом.

Писание ясно говорит, что всё принадлежит Богу. «Господня — земля и что наполняет её, вселенная и всё живущее в ней» (Библия, книга Псалтирь 23:1). Бог создал людей, чтобы они добровольно управляли Его собственностью. Грех вошёл в наш мир тогда, когда Адам и Ева украли запретный плод.

В конце все мы дадим отчёт перед Богом за два важных аспекта нашей жизни: в первую очередь, за то, что мы сделали с собой, а именно, как мы распорядились временем и жизнью. Во-вторых, как мы обращались с тем, что имели, — как мы использовали финансовые средства. Бог желает, чтобы мы доказали свою преданность Верховному Владельцу, возвращая Ему десять процентов нашей прибыли как десятину и с радостью жертвуя из того, что Он нам дал.

Те, кто не возвращают десятину и дары, в небесных книгах записаны как воры и грабители. Тем же, кто верен Богу, Он обещает: «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моём была пища, и хотя в этом испытайте Меня, говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих… И блаженными называть будут вас все народы» (Библия, книга пророка Малахии 3:10–12).

Бог повелевает нам давать не потому, что Ему что-то нужно, но чтобы смягчать наши каменные сердца. Жертвенность подавляет эгоизм.

Бог приглашает нас пойти дальше, чем просто не красть: Он приглашает нас делиться и отдавать.

