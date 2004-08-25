Закон Нового Царства

Приближалась Пасха, и Иисус снова двинулся в Иерусалим, в место, где должен был принести Себя в жертву. Учеников охватила тревога и сомнение. Спаситель «шел впереди них, а они ужасались и, следуя за Ним, были в страхе».

Христос вновь призвал к Себе двенадцать и еще с большей определенностью, чем когда-либо раньше, поведал им, что Его предадут на страдания. «Вот, – сказал Он, – мы восходим в Иерусалим, и совершится все написанное через пророков о Сыне Человеческом: ибо предадут Его язычникам и поругаются над Ним, и оскорбят Его, и оплюют Его, и будут бить и убьют Его; и в третий день воскреснет. Но они ничего из этого не поняли, слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного» (Луки 18:31-34).

Не провозглашали ли они повсюду: «Приблизилось Царство Небесное»? А разве пророки не предсказывали славу Царства Мессии? Невзирая ни на какие трудности, ученики продолжали верить, что это Царство вскоре будет установлено.

Иоанн и его брат Иаков Зеведеевы были в числе тех, кто первым оставил все и последовал за Иисусом ради Его служения. При любой возможности Иоанн занимал место рядом со Спасителем, и Иаков жаждал чести быть так же близко к Нему.

Их мать была в числе последователей Христа. Материнская любовь и гордость рождали желание видеть своих сыновей на самых почетных местах в Новом Царстве. И она посоветовала сыновьям просить об этом Иисуса.

Вместе с ними она пришла к Иисусу и спросила, не удовлетворит ли Он ее сердечную просьбу.

«Что хотите, чтобы Я сделал вам?» – спросил Иисус (Марка 10:36). Мать ответила: «Скажи, чтобы сии два сына мои сели у Тебя один по правую сторону, а другой по левую в Царстве Твоем» (Матфея 20:21).

Иисус отнесся к ним снисходительно. Он знал глубину их преданности Ему. Их любовь проистекала из Его спасительной любви. Христос хотел углубить и очистить эту любовь и сказал: «Можете ли пить чашу, которую Я буду пить или креститься крещением, которым Я крещусь?» Они помнили Его таинственные слова об испытаниях и страданиях, но, тем не менее, решительно ответили: «Можем!». Они считали бы самой высокой честью доказать свою верность Господу, разделив с Ним все, что выпадет на Его долю.

«Чашу Мою будете пить, и крещением, которым Я крещусь, будете креститься» – сказал Он. «Но дать сесть у Меня по правую сторону и по левую, – продолжал Иисус, – не от Меня зависит, но кому уготовано Отцом Моим». В Царстве Божьем положение приобретается не влиянием и не личными симпатиями. Его невозможно заработать или получить как произвольный дар. Все решает духовный облик человека. Венец и престол – это знаки состояния души; это знаки победы над собой с помощью Господа нашего Иисуса Христа.

Когда десять остальных учеников услышали просьбу Иакова и Иоанна, они вознегодовали. Высокое положение в Царстве было предметом и их желаний. Похоже было, что спор о том, кто больше, вот-вот начнется снова. Тогда Иисус, призвав всех к Себе, сказал возмущенным ученикам: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими; но между вами да не будет так».

В царствах этого мира высокое положение достигалось путем самовозвеличивания. Высшие классы должны думать, решать, наслаждаться и править, а низшие – повиноваться и служить. За человеком совершенно не признавалось право думать и действовать по своей воле.

А Христос учреждал Свое Царство на других основах. Он призывал людей не властвовать, но служить, и сильным предлагал сносить немощи бессильных.

«Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но, чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих». В Царстве Христа больше тот, кто следует примеру, который Он дал, и поступает как пастырь Его стада.

В вопросах совести человек должен быть свободным. Никто не должен властвовать над разумом другого. Никто не должен рассуждать за другого или определять чьи-то обязанности. Бог дал каждой душе свободу мыслить и следовать своим собственным убеждениям: «Каждый из нас за себя даст отчет Богу». Никто не имеет права подавлять личность другого человека. Во всех принципиальных вопросах «всякий поступай по удостоверению своего ума» (Римлянам 14:12,5). В Царстве Христа нет насилия, нет принуждения в действиях.

В памяти возлюбленного ученика Христа навсегда остались принципы и слова учения Спасителя во всей их Божественной красоте. До самых последних дней суть свидетельства Иоанна церквам заключалась в следующем: «Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга… Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою; и мы должны полагать души свои за братьев» (1 Иоанна 3:11,16).

Евангелия от Матфея, 20:20-28; от Марка, 10:32-45; от Луки, 18:31-34

Подготовила И. Беднякова

Ретро статья газеты «Сокрытое Сокровище» август 2004 г.