О виноградарях и отвергнутом камне

Священники и старейшины не спешили расходиться, надеясь, что Иисус скажет что-нибудь такое, что можно было бы повернуть против Него…

Христос сказал: «Выслушайте другую притчу: был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнёс его оградою, выкопал в нём точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды; виноградари, схвативши слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего; и с ними поступили так же. Наконец, послал он к ним своего сына, говоря: «постыдятся сына моего». Но виноградари, увидевши сына, сказали друг другу: «это наследник; пойдём, убьём его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придёт хозяин виноградника, что он сделает с этими виноградарями?» (Евангелие от Матфея 21:33–40).

Иисус обратился с вопросом ко всем присутствующим, но отвечали священники и старейшины. «Злодеев сих предаст злой смерти, — сказали они, — а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои» (Евангелие от Матфея 21:41). Отвечая, они не поняли, к кому относилась эта притча, и только потом сообразили, что сами осудили себя. В притче хозяин виноградника символизировал Бога, виноградник — иудейский народ, а ограда — Божественный Закон, который являлся защитой для них. Башня — это символ храма.

Хозяин виноградника сделал всё необходимое для его процветания. «Что ещё надлежало бы сделать для виноградника Моего, — говорит он, — чего Я не сделал ему?» (Библия, книга пророка Исаии 5:4). Так была изображена неустанная забота Господа об Израиле. И как виноградари должны были возвращать хозяину надлежащую долю плодов, так и Божий народ должен был чтить Его своей жизнью, используя полученные ими духовные преимущества. Но как виноградари убили слуг, которых хозяин посылал к ним за плодами, так и иудеи убивали пророков, которых Господь посылал к ним с призывом покаяться. Они убивали одного вестника за другим.

До этого момента смысл притчи был понятен, и то, что следовало дальше, было не менее очевидно. В любимом сыне, которого хозяин виноградника в конце концов послал к своим непокорным рабам и которого они схватили и убили, священники и старейшины ясно увидели Иисуса и Его неизбежную участь. Они уже строили планы, как убить Того, Кого Отец послал к ним с последним призывом. В воздаянии, которое навлекли на себя бесчестные виноградари, была показана участь тех, кто предаст Христа.

Далее Иисус сравнил Себя с краеугольным камнем, отверженным строителями: «Неужели вы никогда не читали в Писании: «камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла; это от Господа, и есть дивно в очах наших»? Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его; и тот, кто упадёт на этот камень, разобьётся, а на кого он упадёт, того раздавит» (Евангелие от Матфея 21:42–44).

Предание о краеугольном камне

Когда возводился храм Соломона, гигантские камни для стен и основания его вырубались и обрабатывались в каменоломне, а после доставки на место строительства ни одно орудие не должно было касаться их. Строителям оставалось только установить камни на место.

Для закладки основания был доставлен один камень необычайных размеров и особой формы. Но строители не могли найти для него места и не употребили его в дело. Камень, лежащий на виду без надобности, раздражал их. И долго он оставался бесполезным. Но когда строители начали закладывать угол здания, у них много времени ушло на поиск камня нужных размеров, достаточно прочного и подходящей формы, чтобы он точно лёг на своё место и был способен выдержать ту тяжесть, которая будет покоиться на нём. Если бы они ошиблись в выборе камня для этого ответственного места, они подвергли бы всё здание опасности. Им нужно было найти камень, который смог бы выдержать воздействие солнца, холода и бурь. Несколько камней были отобраны в разное время, но иные под давлением огромной тяжести дробились на куски, иные же не могли выдержать испытания резкими изменениями погоды.

Наконец обратили внимание на камень, который так долго лежал в стороне. Его поливали дожди, палило солнце, над ним сверкали молнии, но на нём не было ни одной трещинки. Строители осмотрели этот камень; он выдержал все испытания, кроме одного. Если бы он выдержал испытание сильным давлением, они решили бы использовать его в качестве краеугольного камня. После испытания камень был признан пригодным, установлен на назначенное место, и оказалось, что он точно подходит.

Камень, на котором можно строить

Этот камень символизирует Христа. Весь мир может возложить на него свои тяготы и горести. Этот камень вынесет всё, на нём можно строить без опаски. Он выносит бремя грехов всех кающихся грешников. Во Христе виновное сердце находит успокоение.

Многие сегодня строят на основаниях, которые не были испытаны. Когда пойдёт дождь, и разыграется буря, и наступит наводнение, их дом упадёт, потому что он не основан на вечной Скале.

Христос, придя на землю, перенёс оскорбления и поношение. «Он был презираем, и мы ни во что ставили Его» (Библия, книга пророка Исаии 53:3). Но настанет день, когда те, кто теперь был готов распять Его, признают Его величие. Перед всей Вселенной отвергнутый Камень станет главой угла.

«Кто упадёт на этот камень, разобьётся»

Верующие в Христа — это те, кто падает на Камень и разбивается. Так изображено повиновение Христу и вера в Него. Упасть на Камень и разбиться — это значит перестать считать себя праведником и прийти к Христу со смирением ребёнка, каясь в своих преступлениях и веря в Его прощающую любовь.

«А на кого он упадёт, того раздавит»

Люди, которые отвергли Христа, вскоре должны были увидеть свой город разрушенным и свой народ рассеянным. Слава будет отнята от них и развеяна, как пыль по ветру. Что же погубило иудеев? Тот самый Камень, который мог бы стать их надёжным основанием, если бы они строили на Нём. Они презрели доброту Божью, отвергли праведность и пренебрегли милостью. Иудеи распяли Христа, и это стало причиной разрушения Иерусалима.

Так будет и в великий последний день, когда суды постигнут тех, кто отвергает благодать Божью. Грешник будет истреблён, потому что он отверг любовь и пренебрёг благодатью.

Многочисленными примерами и предостережениями Иисус показал, к чему приведёт отвержение Сына Божьего.

Не отвергайте Христа!

Всеми доступными средствами Иисус стремился объяснить руководителям народа ужас того, что они были готовы совершить. Слушатели поняли это предостережение. Но, несмотря на приговор, который они сами себе вынесли, священники и старейшины были готовы дополнить эту картину, сказав: «Это наследник: пойдём, убьём его». В Библии это описано так: «И, слышав притчи Его, первосвященники и фарисеи поняли, что Он о них говорит, и старались схватить Его, но побоялись народа…» (Евангелие от Матфея 21:45, 46).

Дорогой читатель, а как ты поступаешь с Иисусом? «Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших…» (Библия, Послание евреям 3:15). Иисус очень хочет видеть тебя в числе спасённых.

Если ты желаешь строить на надёжном основании, помолись:

«Отец Небесный, я хочу строить свою жизнь на верном и надёжном основании. Люди подводят, материальное проходит, а Ты пребываешь вовек. Прости, когда я строил на шатких основаниях. Дай мне найти мир и покой в Тебе. Будь моей опорой. Во имя Иисуса. Аминь».

По книге Эллен Уайт «Желание веков»