Российские протестанты призвали закрыть микрофинансовые организации

Банки и коллекторские агентства нужны, но микрофинансовые организации следует закрыть, чтобы люди не подсаживались на займы, считает член Общественной палаты РФ, протестант Сергей Ряховский. Ранее группа депутатов внесла в Госдуму законопроект об уголовной ответственности для «чёрных» коллекторов, который был поддержан правительством РФ. На этом фоне в СМИ поднялась дискуссия о допустимости коллекторской деятельности.

Ряховский отметил, что люди жалуются на микрофинансовые организации, например, «жёны пишут, что их мужья набирают там займов и потом не могут отдать». Он подчеркнул, что в евангельской традиции нельзя давать деньги в рост: «Евангелие учит нас: если кому-то ты дал взаймы, не проси назад. И мы учим прихожан: если просят в долг денег, давай столько, чтобы не требовать назад, будь готов, что тебе не отдадут».

Источник: invictory.org

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2021 г.