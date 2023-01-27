Заповедь не только для евреев

Наверняка вы слышали о 10 заповедях. А сколько из них сможете припомнить? Опрос показал, что треть россиян не могут без подсказки вспомнить ни одной. А если и вспомнят, то, скорее всего, не четвёртую заповедь.

О четвёртой заповеди вообще мало кто знает. Заповедь эта о святости субботнего дня. Когда говоришь, что не работаешь по субботам, кого-то это просто шокирует. Наиболее просвещённые спрашивают: «Ты еврейка?» Нет, не еврейка, но четвёртую заповедь соблюдаю. И вот почему.

Четвёртая заповедь

Четвёртая заповедь Божьего Закона самая длинная и подробная. Звучит она так: «Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих; ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и всё, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и освятил его» (Библия, книга Исход 20:8–11). Эта заповедь повелевает человеку покоиться каждый седьмой день, каждую субботу. Слово «суббота» (по-еврейски «шаббат») обычно переводят как «покой». Но буквальный смысл его — «остановиться», «прекратить».

Впервые дана при сотворении

Четвёртая заповедь отсылает нас к тому времени, когда Господь создал нашу планету. Вторая глава книги Бытие (именно там повествуется о сотворении мира) начинается со слов: «Так совершены небо и земля и всё воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел Своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал» (Библия, книга Бытие 2:1–3). Свой первый день человек провёл в общении с Творцом. Ради этого Всевышний прекратил Свои дела и благословил седьмой день.

До Авраама ещё долго

Не секрет, что еврейский народ — это потомки Авраама. Так вот, когда Бог благословил субботний день, до Авраама было ещё очень далеко. Суббота была освящена и подарена людям всей земли, всем народам и племенам, всем детям Адама. Когда Бог давал 10 заповедей, Он ещё раз напомнил, подтвердил и записал Своим перстом на камне то, что говорил ранее.

Последствия забвения

Четвёртая заповедь — единственная, начинающаяся со слова «помни». Неудивительно, что враг Божий, сатана, прикладывает все усилия, чтобы люди забыли эту заповедь и Творца.

Если бы человечество помнило субботу (её можно назвать памятником творения), то помнило бы и своего Создателя. Люди не приняли бы теорию эволюции и идею происхождения человека из обезьяны. Люди не забыли бы Бога.

Время для остановки

Все мы живём в определённом ритме. И прервать его нелегко. Но Всевышний прекратил Свои дела и повелевает так поступать и нам. Он возвёл эту обязанность в ранг святыни, вписав это повеление в Божий Закон. За шесть дней Господь сотворил наш мир, а в день седьмой почил. И в память об этом мы празднуем субботу. Шесть дней делай всякие дела твои. Седьмой день посвяти осмыслению того, Кто сотворил небо, землю, море, сушу и всё, что в них, и даровал тебе жизнь. Современные люди страдают именно потому, что их жизнь проходит в постоянной суете, которая настолько захватывает их, что они давно потеряли из виду смысл своего существования. Заповедь о субботе повелевает человеку помнить о начале.

Чтобы помнили

Некоторые говорят: «У меня каждый день суббота, потому что каждый день я посвящаю Богу». Подумайте вот о чём. Когда люди хотят увековечить память о каком-нибудь важном событии, они назначают праздник в этот день, и это является гарантией того, что это событие не будет забыто и последующими поколениями. В мае мы отмечаем День Победы в Великой Отечественной войне. Мы чествуем тех, чьими усилиями эта победа была достигнута, но это никак не означает, что мы не должны помнить о них и в другие дни. А что бы вы сказали человеку, который заявляет: «Зачем нам праздник Победы? Мы каждый день помним об этом событии».

Суббота открывает человеку новые возможности, новые горизонты, то, что невозможно увидеть, находясь во власти наших привычных дел. Это можно сравнить с тем, как человек, который постоянно копает свой огород, видит только землю под ногами, но однажды он выпрямляется, поднимает голову и видит над собой простор неба. День Господень отличается от других дней, как небо отличается от земли. Покой в этот день — это не праздное безделье, а созерцание Бога.

Не упускай благословение

Если мы не святим субботний день, мы теряем благословение, которым Бог благословил этот день. Слово Божье говорит: «Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь, Бог твой» (книга Второзаконие 5:12). Отделите Богу время, о котором Он просит, и небесные благословения изольются на вас. «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святой день Мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днём Господним, чествуемым, и почтишь её тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, — то будешь иметь радость в Господе, и Я возведу тебя на высоты земли…» (Библия, книга пророка Исаии 58:13, 14).

Подготовила Ирина Руканова

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2023 г.