В семейной жизни многим свойственно использовать запрещённые приёмы, которые никак не содействуют миру. Давайте обсудим эти деструктивные способы поведения, чтобы вовремя остановить себя, если заподозрим, что собираемся использовать один из них.

Мешок обид

Порой мы долго копим в себе обиды, разочарования и печали. Когда нас обижают, мы не пытаемся немедленно разрешить возникшую проблему — возможно потому, что нас учили не делать этого. Так или иначе, но мы кладём эту проблему на дно мешка, который всегда с нами. Потом туда добавляются другие горести и обиды. Мешок становится всё тяжелее и тяжелее, и нам уже просто не по силам такая ноша. Наконец, когда он уже полон до краёв, кто-то ещё раз обижает нас. Мы пытаемся спрятать в мешок и эту обиду, но для неё уже не осталось места, и мы взрываемся. Накипело. Нередко обида не такая уж и серьёзная, и тот, на кого обрушивается наш гнев, не может понять, в чём дело, и сам приходит в ярость.

Бывает так, что нерешённые проблемы связаны с работой, а выплёскивается всё на ребёнка, накрошившего на столе, или на мужа, не убравшего носки, или на жену, не выключившую свет. Сущий пустяк может стать причиной «прорыва».

Если в вашем «мешке» прибыло, принимайте меры. Решайте конфликты по мере возникновения. Не копите обиды. Говорите с людьми, ищите покоя у Бога, Который приглашает: «Придите ко Мне все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас» (Евангелие от Матфея 11:28).

Обобщение

Это случается тогда, когда мы используем фразы вроде: «ты никогда…» или «ты всегда…» Подобные высказывания несправедливы. Например, жена ругает мужа за то, что он бросил своё пальто на спинку кресла, хотя надо было повесить его в шкаф. «Ты никогда ничего не вешаешь на место!» — взрывается она. Но ведь бывает и такое, что муж вешает пальто туда, куда надо. Значит, со стороны жены нечестно прибегать к таким обобщениям. Это обидно.

«Если бы не ты…»

Сцены, разыгрывающиеся под таким девизом, направлены на то, чтобы избежать ответственности за свои собственные неудачи и ошибки. Спутника жизни или другого члена семьи мы начинаем обвинять в том, что он является причиной нашей слабости: «Если бы не ты, я бы закончил колледж», «Если бы не ты, я бы купил новую машину», «Если бы не ты…» — и так до тошноты.

Загоняя в угол

Представьте себе, что муж и жена собираются на выпускной сына.

Она: «Тебе не стыдно, что твоя жена пойдёт в таких туфлях? Они выглядят просто ужасно».

Он: «Начинается! Ты потратила столько денег на новое платье, и не говори мне, что теперь тебе нужны и новые туфли. Мы и так за выпускной кучу денег отдали».

Она: «Я не могу идти в этих позорных туфлях».

Он: «Так я и думал. Ты что, на самом деле не пойдёшь?»

Она: «В этих туфлях — нет».

Он: «Ну и сиди дома! Пойду один!»

Она: «Скатертью дорога!»

С этими словами она бежит в спальню, стаскивает с себя платье и, рыдая, падает на кровать. Что случилось? Да просто оба загнали себя в угол. На самом деле она вовсе не считала, что в этих туфлях нельзя пойти — ей просто хотелось, чтобы муж как-то уверил её, что она по-прежнему хорошо выглядит. Если бы он сказал: «Дорогая, твоё новое платье так впечатляет, что на туфли никто и не посмотрит, да и, честно говоря, они сочетаются с ним просто превосходно. Ты прекрасно выглядишь!» Если бы он так сказал, запретная игра просто не состоялась бы, но стоило ей начаться, как каждая сторона поняла, что ей делать. Для достижения большего эффекта обе стороны утрировали свои доводы, и, прежде чем они поняли это, они выпалили гораздо больше, чем собирались сказать.

Высмеивание

Суть такого поведения заключается в том, чтобы высмеивать в человеке какую-либо особенность, которую он не в состоянии изменить, например, черты лица, прозвище, телесные недостатки и так далее. Такой приём — высшая точка в «грязной» ссоре, поскольку тот, над кем смеются, выходит из себя, не в силах что-либо возразить. Обычно это кончается тем, что в ответ он тоже использует такой же недостойный приём или физически покидает поле боя.

Спальня — не место для ссор

Некоторые супружеские пары приберегают все свои ссоры для спальни. Это не самый удачный вариант. Спальня — это то место в доме, куда ни в коем случае нельзя допускать семейные ссоры. В противном случае вам придётся спать рядом с ледяной стеной или идти на диван в другую комнату. Разрешайте все конфликты до вечера. В Библии есть совет: «Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдёт во гневе вашем» (Послание ефесянам 4:26).

Разногласия в семье — это нормально. Проблема появляется тогда, когда мы не можем следить за ними, придавая им приличную форму.

Сколько вреда приносит семье высказывание нетерпеливых слов — стоит не сдержаться одному, как другой отвечает в том же духе и подобным же образом. Когда так и хочется сказать что-то неприятное, сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов и вспомните слова премудрого Соломона: «Начало ссоры как прорыв воды; оставь ссору прежде, нежели разгорелась она» (Библия, книга Притчей 17:14).

Лен Макмиллан, «Мир наших эмоций»

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2021 г.