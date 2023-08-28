«А что, если завтра возьмёт и обманет? А что, если завтра совсем не придёт?» — вспоминаются слова из песни, когда читаешь этот рассказ.

Сентябрь 98-го. Мне 20 лет. Я вынужден срочно обманным путём покидать свой родной город и Россию. Меня ищет милиция, ищут враги, я зависим от героина. На последние деньги я купил билет на поезд и пачку сигарет. Еды нет, но на ломках особо и не хочется. Я держу путь к родственникам в маленькое село на юге Украины, подальше от органов власти и возможностей во что-нибудь вляпаться… Этих набросков, думаю, достаточно, чтобы вы в общих чертах поняли, какой личностью я был в то время.

Я прожил полтора года в небольшом украинском селе, приобщился к местному быту со всеми его переживаниями и радостями, и это уберегло меня от быстрого разрушения личности, но не остановило, а только замедлило этот процесс. Моими спутниками по-прежнему были наркотики, алкоголь, блуд, амбиции и иллюзии.

Летом 99-го я познакомился с девушкой, с которой захотел строить серьёзные отношения, и в начале 2000-го мы переехали в город, где она жила, чтобы начать совместную жизнь (скоро будет 23 года, как мы строим отношения).

В сентябре 2000-го в этом городе я пережил самый важный, поворотный, момент в моей судьбе. Мне пришло ясное понимание, что я нахожусь под властью своих страстей и они всё больше управляют мной. Когда туман удовольствия рассеивается, приходят пустота и проблемы. Страсти делают меня ненадёжным человеком даже для самого себя, все мои добрые начинания я легко могу разрушить своими же руками. Я почувствовал бессмысленность всего, если это всё заканчивается смертью, гниением и превращением в землю. Зачем я? В чём смысл моей жизни?

В России я был объявлен в федеральный розыск, мне грозил срок (при хорошем раскладе — минимум три года). Моя мама спивалась до белой горячки, отец замыкался в себе. В своём городе я должен был перемещаться с осторожностью, чтобы не встретить тех, кому я причинил зло. Я потерял имя, хоть и не был важной птицей, разрушил отношения, залез в долги. В любой момент я мог «заторчать» по-серьёзному или увлечься сторонней женщиной, и я знал, что не смогу противостоять этой одержимости.

Игры закончились, иллюзии рассеялись, я встретился с реальностью о самом себе. И что мне делать? Как выбираться из этого, и нужно ли? Как жить дальше? Эти вопросы давили на меня глыбой, хотелось уйти от них в забытье. Я осознал, что попытки взять себя в руки — это не мой вариант: я уже не раз пытался это сделать, и результат был очевиден. Я умею создавать себе проблемы, а вот построить себе добрую жизнь не умею, поэтому мне нужен другой управляющий, другой водитель для моей жизни.

В прошлом провидение Божье дало мне знакомство с людьми, которые приняли решение сделать своим жизненным Учителем Иисуса Христа. Они обращались к Нему как к близкому другу со всеми своими переживаниями, они читали Библию и следовали её наставлениям, и я видел, что, несмотря на различные трудности и испытания, как у всех людей, в их жизнях просматривался какой-то невидимый фундамент, который прочно их удерживал от зла и дурости. В них чувствовались надёжность, прочность, сила противостоять трудностям, у них было понимание своего пути и бытия. Они обладали тем, в чём я очень нуждался, и я решил попробовать их «секрет» жизни — сделать Иисуса Христа своим безоговорочным Учителем и Спасителем.

В течение трёх последующих лет со мной произошли такие изменения, которые удивили многих, а я до сих пор не перестаю удивляться и благодарить Бога. Я вернулся в Россию, домой, со своей будущей женой, сдался в милицию, и меня, вопреки законам, не посадили. Мои враги оказались кто в тюрьме, кто в бегах, а кто-то поумерил свой криминальный пыл, им было не до меня. Проблемы чудесным образом разрешались у меня на глазах. От меня требовалось невозможное — повернуться лицом ко всем моим страхам, быть абсолютно честным и следовать советам Иисуса Христа, полностью положившись на Него. Я так и поступил, потому что это был единственный способ выжить, причём действенный!

Я устроился на работу, примирялся с пострадавшими от моих дел, выплачивал долги. Я стал ходить в церковь, где глубоко изучалась Библия, и стал переживать свои личные опыты с Богом, в которых всё больше убеждался, что Он есть, Он слышит меня, что жизнь по законам Библии приносит мир, благополучие и счастье.

Из моей жизни ушли алкоголь, наркотики, сигареты, блуд, сквернословие, обман. Бог сделал для меня невозможное: Он родил во мне нового человека и распутал все мои мёртвые узлы. Я обрёл мудрого, любящего и всемогущего Учителя и ни разу не пожалел об этом.

Наступил август 2003 года. Мы с женой, которая тоже стала христианкой, решили навестить наших родственников в Украине. Получалась интересная ситуация: уезжали мы одними людьми, а приехали другими — такими, какими нас ещё не знали. Мы посещали родственников, друзей, и, конечно, побывали в селе, где я скрывался от розыска.

Радикальные перемены, происшедшие с нами, вызывали разную реакцию у людей: удивление, непонимание, замешательство, раздражение, осуждение, скептицизм, радость за нас, восхищение, интерес… В нас исполнилось обещание Божье: «Как дождь и снег падают с неба, не возвращаясь обратно, но, орошая землю, животворят её, дабы она принесла сеятелю зерна и хлеба вдоволь, — так и слово Мое, исшедшее из уст Моих, ко Мне не вернётся бесплодным, но волю Мою исполнит оно, и то совершит, ради чего оно было послано Мной… Вместо терновника вырастет кипарис, и вместо крапивы — мирт. То будет во [славу] имени Господа, вечным знамением, непреходящим» (Библия, книга пророка Исаии 55:10–13).*

Перемены, которые Бог сделал в нас, стали несокрушимым вечным знамением для этого мира, что Бог есть! Он живой! Его Слово — Истина! Он — созидающий разрушенное и спасающий погибшее. Он создаёт новую сущность, каким бы ни было предопределение, и новое будущее, несмотря на прошлое. Мы были этим тернием и крапивой, а стали кипарисом и миртом, и каждый человек по-своему реагировал на это.

Проведав всех родственников и друзей, мы отправились на море, а когда вернулись, до отъезда оставалось три дня. Наш отпуск подходил к завершению, билеты были куплены. И тут звонок из села: моя тётя очень просит опять к ним приехать, она хочет по старой нашей традиции передать гостинцы моим родителям. Ну что ж, у меня были планы на эти три дня, но ради уважения к тёте нужно ехать. Я сажусь на велосипед, два часа езды по просёлочным дорогам вдоль посадок акаций и жёлтых полей подсолнухов, и я там.

После обеда к жене моего двоюродного брата приезжает её родственница из города с мужем, Ольга и Андрей (имена вымышлены). Был рабочий день, и это было неожиданным, ведь обычно в село съезжались на выходные. Оказалось, что Ольгу и Андрея привели в село непредвиденные дела. Я помню, как тогда подумал: «Интересно: я не собирался здесь быть, они тоже, но в итоге мы встретились. Это просто случайность? Или в этом что-то есть?»

Немного об этой красивой молодой паре. Они познакомились ещё в школе. Во время моего пребывания в селе в 1998 – 2000 гг. Ольга ждала Андрея из армии, потом они сыграли свадьбу. Ольга работала на городском телевидении, ей очень нравилась её деятельность, она хотела делать карьеру, и двери перед ней были открыты. Андрей ещё до армии определился со своей профессиональной сферой — он хотел работать пожарным инспектором. После армии поступил в соответствующее учебное заведение, хорошо учился, и его тоже ожидала успешная карьера, для этого были и дарования, и связи. Им обоим было около 23 лет, они действительно были парой, которой многие любовались.

Вечером мы собрались за столом, родные выпили по рюмочке самогонки за встречу, я — компот, и разошлись. Остались я, Ольга и Андрей. Ну и, конечно, мы не могли обойти стороной перемену моей личности, ведь Ольга знала, каким я был прежде. Я рассказывал, какие чудеса совершал Бог в моей жизни. Андрей очень внимательно и сосредоточенно меня слушал, а Ольга держала дистанцию: было видно, что она не хотела впускать в себя эту информацию.

У Андрея был серьёзный, пронизывающий взгляд, он сел прямо напротив меня и смотрел, не отрываясь, мне прямо в глаза. Он задавал много вопросов о моём опыте, о Боге, о том, что говорит Библия по разным вопросам. Что-то важное решалось в его сердце. Так мы подошли к моменту, когда Андрей задал вопрос о взятках — грех это или нет. Я сказал: «Грех». Он опечалился, это было видно. Он поделился, что его профессиональная деятельность напрямую связана с таким способом заработка, без этого в ней ничего не заработаешь. Он столько времени, сил, средств потратил на достижение своей цели, что не готов от этого отказаться ради жизни с Богом. А как он будет кормить свою семью, богатеть, развиваться? «Нет, этот путь не для меня, я не смогу прожить без взяток». После этого вывода его интерес к беседе резко спал. Я не смог его убедить, что у Бога есть много возможностей позаботиться о нём, если проявить доверие Ему. Тема была закрыта. Возможно, и сердце.

Ольга во время разговора стояла у окна, делала плавные танцевальные движения под какую-то модную в то время музыку. И я вдруг, неожиданно для самого себя, задаю ей прямой вопрос в лоб: «Оля, а ты хотела бы познакомиться с Богом? Впустить Его в свою жизнь?» Она, продолжая танец, ответила: «Нет. Не сейчас. Я молодая, у меня впереди вся жизнь, карьера! Я хочу насладиться всеми удовольствиями этой жизни! А уже под старость лет можно будет подумать и об этом». Мне нечего было ей сказать, я понимал её, я сам когда-то был таким же. Блаженство, которое даёт Бог, познаётся только опытом, теорией это не передашь: «Вкусите [радость жизни с] Господом, узнайте, как Он благ. Блажен человек, нашедший прибежище в Нём» (Библия, книга Псалтирь 33:9).*

Точки были поставлены, беседа себя исчерпала, была уже полночь, мы разошлись спать. На следующее утро я попрощался с Ольгой и Андреем, взял гостинцы, обнял и поцеловал родственников и уехал. На следующий день поезд, мы вернулись домой, жизнь опять пошла своим чередом.

Где-то через три месяца я обнаружил письмо в двери, оно оказалось от тёти. Новость из письма нас с женой потрясла: Ольга погибла в день моего отъезда из села. Это произошло так: в день, когда я расстался с Ольгой и Андреем, они тоже возвращались домой в город. Ольга училась на водительские права и захотела поехать за рулём: Андрей частенько давал ей такую возможность. От соседнего села до главной трассы была асфальтированная пустынная дорога — идеальное место для новичка. Когда Ольга вела машину, на пути оказалась выбоина, девушка захотела объехать её и по неопытности резко повернула руль. От этого машина накренилась на два колеса (в сторону водителя), а затем перевернулась. Так как была жара и окна машины были полностью открыты, голова Ольги выпадает в окно, и при перевороте машины происходит перелом шейных позвонков и быстрая смерть. Андрей, сидевший рядом, оказался полностью невредим.

Эта трагедия — столь неожиданная смерть молодой симпатичной девушки, разрушение красивой семейной пары без продолжения рода — потрясла всех, особенно родителей. А я понял, Кто стоял за «случайностью» нашей встречи в тот предпоследний день жизни Ольги. Я осознал, насколько важна была наша беседа. В тот последний для неё вечер с ними разговаривал Бог, Он стучался в их сердца, Он стучался в её сердце. Возможно, в те часы решалась её вечная судьба. Хоть я и не увидел отклика на зов Божий, я всё же не знаю, что происходило в сердцах молодой пары после нашего разговора — ночью и на следующий день. Возможно…

Здесь мне стоит поделиться своим пониманием этой ситуации: не думаю, что если бы Ольга и Андрей приняли решение открыть себя для Бога, то эта трагедия обошла бы их стороной, но и здесь я бессилен предсказывать промысел Божий. Уверен, что случившееся не было Его наказанием ни за грехи, ни за отвержение Его, ведь миллионы людей живут без Бога, и никаких бед с ними из-за этого не случается. Знаю точно, что тому, кто вручил себя в руки Божьи, не страшна смерть земная, не узнает он смерти вечной. Иисус Христос сказал: «Воистину, кто внемлет слову Моему… тот обрёл уже вечную жизнь. Не стоять ему перед Судом: перешёл он от смерти к жизни» (Евангелие от Иоанна 5:24).*

Я из этого случая вынес для себя урок: есть в жизни решения, которые нельзя откладывать на завтра, потому что завтра может и не наступить, завтра может стать поздно навсегда! «…как говорит Дух Святой, “ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших”» (Библия, Послание евреям 3:7, 8). Сегодня! Потому что завтра может и не быть!

Максим Авдеев

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* Библейские тексты приведены в современном переводе Института перевода Библии в Заокском.

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2023 г.