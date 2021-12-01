Здоровое питание доступно каждому

Если вы думаете, что здоровое питание — это дорого, то не забудьте подсчитать, во сколько обходятся вам ваши болезни. Помните об этом, когда планируете своё меню.

Всё чаще люди задумываются над своим питанием: одни — придя на приём к врачу, другие — листая ленту Инстаграма или слушая известного блогера. В потоке информации можно подумать, что здоровое питание могут позволить себе только «одарённые», «избранные» люди, которые давно в теме. Спешим развеять ваши страхи и рассказать вам о здоровом питании, подтвердив известную истину, что новое — это хорошо забытое старое.

4 принципа здорового питания

Разнообразие и сбалансированность.

Качество продуктов питания.

Режим в питании.

Достаточность, умеренность и ограничения.

Разнообразие и сбалансированность

Этот принцип хорошо иллюстрирует пирамида питания. Она наглядно отражает мнение специалистов о том, какие продукты и в каком количестве должны присутствовать в нашем ежедневном рационе.

В основе пирамиды питания мы видим зерновые культуры и изделия из них. Эти продукты можно назвать базовыми. К ним относятся гречка, пшено, пшеница, кукуруза, овёс, рис, ячмень и др. Причём, желательно употреблять цельные зерновые или зерновые, подвергшиеся минимальной очистке. Например, есть не манную кашу, а блюда, приготовленные из цельного пшеничного зерна; не белые макароны, а макароны цельнозерновые. Муку тоже лучше использовать цельнозерновую. Муку высшего сорта можно обогатить отрубями.

Следующий «этаж» пирамиды — овощи, фрукты и ягоды, причём, в приоритете свежие. Они обеспечивают организм клетчаткой, витаминами, минеральными веществами и множеством других жизненно важных составляющих. Кстати, некоторые современные специалисты изображают пирамиду питания со свежими овощами, фруктами и ягодами в основании, а уже второй ступенью делают зерновые.

Такие продукты, как арахис, чечевица, соя, горох, нут, фасоль, маш и др., относятся к группе бобовых и занимают следующую ступень пирамиды. Затем идут орехи (грецкий, кешью, бразильский, фундук, миндаль, кедровый, макадамия и др.) и семена (лён, кунжут, мак, тыквенное семя, семя подсолнечника, семена чиа и др.). Бобовые, орехи и семена — источник растительного белка. Если употреблять бобовые и орехи в сочетании со злаками, то из такой пищи организм получит полноценный белок, то есть все незаменимые аминокислоты. В приведённой пирамиде нет мяса, потому что, хоть оно и является источником полноценного белка, но при этом содержит много вредного жира, антибиотиков и гормонов.

И на самой вершине пирамиды находятся масла. Это значит, что их нужно употреблять в очень ограниченных количествах.

Продуктов питания, которые вы употребляете, должно быть достаточно для того, чтобы обеспечить ваш организм всем необходимым. Не должно быть излишка (переедание) или недостатка (диета или голодание).

Качество продуктов питания

Блюда на нашем столе должны быть не только разнообразными, сбалансированными, но и свежими. Покупая продукты, особое внимание обратите на их качество. Овощи и фрукты с признаками гнили нужно тщательно отчистить и подвергнуть термической обработке, продукты со следами плесени нельзя употреблять вовсе. По возможности ешьте то, что вырастили сами.

Режим в приёме пищи

Всемирная организация здравоохранения рекомендует придерживаться трёхразового питания. Исключения допускаются только для следующих групп людей:

младенцы и дети дошкольного возраста, люди с инсулинозависимой формой диабета, перенёсшие хирургическое вмешательство на желудочно-кишечном тракте.

Врачи рекомендуют исключить любые перекусы. Даже самый маленький кусочек пищи, глоток сока или напитка запускает процесс пищеварения, а потому между приёмами пищи целесообразней употреблять воду и травяные чаи без сахара. Пищу рекомендуют принимать в одно и то же время. В нашем организме заложен удивительный механизм: к привычному времени приёма пищи желудок выделяет желудочный сок и ферменты.

Достаточность, умеренность и ограничения

Мы состоим из того, что едим, а потому должны придерживаться правила: «Умеренность в полезном и полный отказ от вредного». «А что же для нас вредно?» — спросите вы. Мы рекомендуем отказ от жирных, острых, кофеиносодержащих и алкоголесодержащих продуктов, а так же от продуктов с большим количеством сахара.

Садитесь за стол в добром расположении духа, общайтесь с семьёй на позитивные темы, будьте благодарны Богу за все дары, что Он посылает вам.

Наша маленькая семья старается придерживаться этих простых принципов, и уверяем: для вас это тоже не составит особого труда.

Андрей и Елена Тихомировы

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2021 г.