Здравствуй, Первенец, небом данный!

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Учительница во время урока упомянула Рождество, а одна девочка спросила: «А чем Рождество отличается от Нового года?» И… внятного ответа не последовало. Мы уже привыкли к тому, что есть такой праздник, но, к сожалению, мало знаем о СОБЫТИИ. Дело же было так…

Милая девушка Мария была невестой Иосифа. Однажды ей явился ангел Господень и сказал, что она станет матерью Спасителя. Естественно, Мария удивилась, потому что хранила чистоту и не могла забеременеть, не будучи замужем. Ангел же сказал, что зачатие произойдёт чудом, когда Марию осенит сила Всевышнего, а её малыш будет особенным: это будет поистине Божье Дитя.
Некоторым настолько хочется, чтобы Иисус был побольше Богом и поменьше Человеком, что люди придумали идею непорочного зачатия. И речь здесь не о зачатии Иисуса. Человеческая фантазия пошла дальше: появилась легенда о том, что и сама Мария была зачата чудесным образом. Этой истории вы не найдёте в Библии. Напротив, в Библии мы читаем об Иисусе следующее: «Посему Он должен был во всём уподобиться братиям, чтобы быть милостивым и верным Первосвященником пред Богом, для умилостивления за грехи народа. Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушён, то может и искушаемым помочь» (Послание евреям 2:17, 18). «Сытый голодного не разумеет», — говорят в народе. Иисус пришёл не для того, чтобы просто выглядеть, как человек, но чтобы на самом деле стать человеком и испытать на себе то, что испытывают люди, но при этом не согрешить.
Итак, Мария принимает Божью волю, кротко говоря: «Да будет Мне по слову твоему» (Евангелие от Луки 1:38). Затем она делится новостями с Иосифом. Тот, будучи порядочным человеком, принимает решение тихо «отпустить» Марию. Но во сне Бог убеждает Иосифа не бояться принять её. Чтобы укрыться от любопытных глаз и злых языков, Мария отправляется на время в гости к своей родственнице Елисавете, которая на старости лет забеременела и тоже ждёт первенца. Им станет известный Иоанн Креститель. Когда Елисавета увидела Марию, то Иоанн радостно взыграл во чреве, а женщины радовались общению и славили Бога.
Через три месяца Мария вернулась к себе домой, в Назарет. Согласно пророчеству, Спаситель должен был родиться в другом городе — Вифлееме. Исполнителем Божьего плана стал кесарь Август, издавший повеление о переписи.
Иосиф должен был срочно отправиться в путь вместе с женой.
Прибыв в Вифлеем, Иосиф и Мария тщетно искали пристанища для ночлега. Для них не нашлось места в жилых комнатах, и они разместились в хлеву. Здесь Мария родила Сына, своего Первенца. Она спеленала Его и положила в кормушку для скота. Таким было рождение Спасителя мира.
Люди не подозревают об этом, небожители же ликуют! Отныне Земля привлекла к себе особое внимание святых существ из мира света. Бесчисленное множество ангелов собирается над холмами Вифлеема. Они ожидают повеления, чтобы сообщить миру Благую весть. Но кто готов услышать их?
Пастухи, выйдя в ночное, беседовали об обещанном Спасителе. Им-то и явилась слава небес. Ангел возвестил о рождении Освободителя, а небесное воинство воспело: «Слава в вышних Богу!» (Евангелие от Луки 2:14).
Когда ангелы удалились, свет исчез, а на Вифлеемские холмы снова опустилась ночная мгла. Однако в памяти пастухов осталась самая яркая картина, которую когда-либо видел человеческий глаз. Они радостно поспешили в Вифлеем и поклонились Младенцу.
Мудрецы (или цари с Востока, или волхвы), которых часто изображают на открытках рядом с пастухами, на самом деле придут нескоро: ведь новая звезда, которая послужит им ориентиром, только появилась. Им ещё предстоит изучить небо, собраться и отправиться в дальний путь. Так что одновременно с пастухами склониться у яслей Христа они, увы, не успеют. Но они прибудут позже со своими дарами, которые помогут бедной семье выжить в чужой стране, куда им предстоит убежать от гнева Ирода. Но это уже другая история, а в нашей — Мария держит на руках Первенца, напевая:

Здравствуй, первенец,
небом данный,
С золотою судьбой впереди,
Спеленаю тебя, долгожданный,
Прикачаю у тёплой груди,
Под хоралы созвездий ясных,
Изумлённо глядящих вниз,
В неотёсанных старых яслях
Спи, мой маленький
звёздный принц.
Не дыша, наклоняюсь ниже
Над загадкой родного лица:
Может, в крошечке-сыне увижу
Недоступного взору Отца.
Не забыть, как в рассветную
млечность,
Что струилась туманом в полях,
Обвенчалась со мною вечность,
Чтоб Земле подарить Тебя.
Под хоралы созвездий ясных,
Изумлённо глядящих вниз,
В неотёсанных старых яслях
Спи, мой маленький
звёздный принц.

Наталья Щеглова

Вифлеемская история неисчерпаема. Мы восхищаемся жертвой Спасителя, Который сменил небесный престол на ясли в хлеву, а окружение восхищавшихся Им ангелов — на животных в стойле. Однако это было всего лишь началом Его удивительного жертвенного пути.
Сатана, возненавидевший Христа ещё на небесах, теперь ликовал: ведь Бог допустил, чтобы Сын Его беспомощным младенцем, подверженным слабости человеческой, пришёл на территорию дьявола. Господь допустил, чтобы Его Сын столкнулся со всеми опасностями наравне со всяким человеком, и допустил, чтобы Он боролся, как борется каждое земное дитя, рискуя потерпеть поражение и обречь себя на вечную гибель.
Каждый отец беспокоится о своём сыне. Он вглядывается в лицо своего малыша, трепещет при мысли об опасностях, с которыми тому придётся встретиться в жизни. Он готов оградить своё дитя от несчастий и бед. Бог же отдал Сына Своего Единородного на жестокое испытание. Вот любовь! Изумляйтесь, небеса! Удивляйся, земля!

Подготовила Елизавета Черникова

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2020 г.

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