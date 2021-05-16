Зелёные идеи

Май на дворе. Витамины под ногами растут. Давайте ловить момент!
Пирожки со снытью
Начинка на 1 кг сныти:
- 4 стакана отварного риса
- 250 г сыра тофу
- соль по вкусу
- тушёный лук (по желанию)
Сныть промыть, порезать и припустить с небольшим количеством воды до мягкости, смешать с рисом и измельчённым тофу. Если добавить тушёный лук, начинка будет нежнее. Полученный фарш заворачивать в тесто и выпекать пирожки.
Швейцарское тесто для пирожков
- Вода ледяная — 150 мл. Обязательно ледяная! Воду можно поставить в морозилку на полчаса или добавить к воде комнатной температуры несколько кубиков льда, чтобы быстро охладить её.
- Масло растительное (можно горчичное) — 150 мл. Можно уменьшить количество масла, чтобы выпечка была менее калорийной. Но тогда она будет и менее рассыпчатой.
- Соль — 0,5 чайной ложки.
- Мука ≈ 2,5 стакана. Можно использовать цельнозерновую муку, муку высшего или первого сорта.
Добавляем в ледяную воду соль, затем — растительное масло. Теперь нужно взбить масло с водой до образования белой пены — эмульсии. Для этого хорошо подходит миксер. Чем холоднее вода, тем лучше будет эмульсия. Влить эмульсию в муку, хорошо вымесить тесто. При необходимости подсыпать ещё муки, чтобы тесто получилось достаточно плотным и не липло к рукам. Разделить тесто на шарики, каждый из них раскатать (толщина теста — около 2 мм), выложить сверху начинку, сформировать пирожки. Выпекать около 30 минут (в зависимости от типа духовки) при 180°С.
Щи из сныти
Молодую сныть промыть в холодной воде, нарезать, положить в кипящую воду и варить до полуготовности. Тем временем потушить лук и морковь в собственном соку или с небольшим количеством воды. В конце добавить немного оливкового масла и пару зубчиков измельчённого чеснока. Через минуту выключить огонь. В суп добавить нарезанный соломкой картофель, а через 10 минут — тушёные овощи. Посолить. Когда картофель сварится, суп выключить и оставить на 30 минут настояться.
Смузи
Ингредиенты:
- 2 спелых банана
- пара горстей замороженных ягод чёрной смородины
- пучок сныти
Смешать в мощном блендере. Пить с удовольствием.
Подготовила Елена Кудинова
Газета «Сокрытое Сокровище» май 2021 г.