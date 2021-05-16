Зелёные идеи

Май на дворе. Витамины под ногами растут. Давайте ловить момент!

Пирожки со снытью

Начинка на 1 кг сныти:

4 стакана отварного риса

250 г сыра тофу

соль по вкусу

тушёный лук (по желанию)

Сныть промыть, порезать и припустить с небольшим количеством воды до мягкости, смешать с рисом и измельчённым тофу. Если добавить тушёный лук, начинка будет нежнее. Полученный фарш заворачивать в тесто и выпекать пирожки.

Швейцарское тесто для пирожков

Вода ледяная — 150 мл. Обязательно ледяная! Воду можно поставить в морозилку на полчаса или добавить к воде комнатной температуры несколько кубиков льда, чтобы быстро охладить её.

Масло растительное (можно горчичное) — 150 мл. Можно уменьшить количество масла, чтобы выпечка была менее калорийной. Но тогда она будет и менее рассыпчатой.

Соль — 0,5 чайной ложки.

Мука ≈ 2,5 стакана. Можно использовать цельнозерновую муку, муку высшего или первого сорта.

Добавляем в ледяную воду соль, затем — растительное масло. Теперь нужно взбить масло с водой до образования белой пены — эмульсии. Для этого хорошо подходит миксер. Чем холоднее вода, тем лучше будет эмульсия. Влить эмульсию в муку, хорошо вымесить тесто. При необходимости подсыпать ещё муки, чтобы тесто получилось достаточно плотным и не липло к рукам. Разделить тесто на шарики, каждый из них раскатать (толщина теста — около 2 мм), выложить сверху начинку, сформировать пирожки. Выпекать около 30 минут (в зависимости от типа духовки) при 180°С.

Щи из сныти

Молодую сныть промыть в холодной воде, нарезать, положить в кипящую воду и варить до полуготовности. Тем временем потушить лук и морковь в собственном соку или с небольшим количеством воды. В конце добавить немного оливкового масла и пару зубчиков измельчённого чеснока. Через минуту выключить огонь. В суп добавить нарезанный соломкой картофель, а через 10 минут — тушёные овощи. Посолить. Когда картофель сварится, суп выключить и оставить на 30 минут настояться.

Смузи

Ингредиенты:

2 спелых банана

пара горстей замороженных ягод чёрной смородины

пучок сныти

Смешать в мощном блендере. Пить с удовольствием.

Подготовила Елена Кудинова

Газета «Сокрытое Сокровище» май 2021 г.