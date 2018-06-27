Состав: 2 большие луковицы, 5 средних картофелин, 1 стакан тофу, 4 столовые ложки растительного масла, 1/2 чайной ложки куркумы, 1 столовая ложка разных приправ, 2 стакана рубленой крапивы, 1 пучок зелени укропа, 1 пучок зелени петрушки, 6 стаканов овощного бульона.

Приготовление: Лук мелко порезать, всыпать в глубокую сковороду, плотно закрыть крышкой и тушить на слабом огне до полного испарения жидкости. Затем добавить масло. Потушить ещё 5 минут. Тофу размять вилкой и выложить на сковороду, добавить приправы и куркуму. Тушить 5 минут, периодически помешивая. Масса должна получиться красивого жёлтого цвета.

В кастрюлю влить бульон, сварить в нём картофель, порезанный кубиками, и затем добавить размятый тофу. Дать закипеть, посолить, в конце добавить мелко порезанную зелень и выключить.

Рецепт пансионата «Наш Дом»

Газета «Сокрытое Сокровище» № 06 (254) июнь 2018 г.