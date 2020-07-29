Живущая под кровом Всевышнего

Когда-то Галина услышала рассказ о том, как по молитве христиан владельцу был возвращён украденный у него велосипед. Она тогда усомнилась, что это могло быть правдой, потому что ещё не знала, Кто такой Бог. Но, став христианкой, Галина на собственном опыте убедилась: для Бога нет ничего невозможного.

Не было бы счастья, да несчастье помогло

Как-то раз, возвращаясь из церкви, я дождалась зелёного сигнала светофора и стала переходить дорогу. Вдруг я увидела машину, которая, вместо того чтобы остановиться, набирала скорость. Я поняла, что не успею ни отскочить назад, ни побежать вперёд, а потому повернулась лицом к своей неизбежной участи. Холодный металл ударил по ногам, и я животом и грудью стукнулась о капот. В следующее мгновение я обнаружила, что стою на коленях посреди дороги в нескольких метрах от машины. «Мы же вроде бы с ней столкнулись?» — удивилась я. Только позже, услышав рассказ очевидца происшествия, я поняла, что при ударе отлетела на 5 метров и упала на асфальт. Не буду описывать дальнейшие события. Но я, как говорится, отделалась лёгким испугом. Все кости остались целы, не пострадали и внутренние органы, были только ушибы ног и грудной клетки. И это было чудом! В прошлом, ещё будучи неверующей, я дважды ломала руки, упав просто с высоты собственного роста на скользкой дороге. Так Бог сохранил мою жизнь и здоровье.

В больнице, куда меня привезли, я была помещена в хирургическое отделение, так как врачи опасались внутренних повреждений. В палате обо мне проявила заботу женщина с соседней кровати: она принесла мне лёд, и я прикладывала его к ушибленному колену. Оказалось, что женщина эта готовилась к операции, очень переживала и молилась, чтобы Господь послал ей человека, который поддержал бы и укрепил её. У меня с собой была Библия (ведь я возвращалась из церкви), я почитала ей псалмы с Божьими обещаниями и, конечно, мой любимый 90-й псалом. Она сама взяла мою Библию и углубилась в чтение. Потом мы с ней помолились об удачном исходе операции… Операция прошла успешно. Вернувшись из реанимационного отделения назад в палату, моя соседка сказала, что я — ответ на её молитву, хотя, конечно, она не хотела, чтобы я таким образом попала в больницу.

И ветер повинуется Ему

Однажды я отдыхала в христианском лагере здоровья, который арендовал корпус бывшего санатория на берегу Дона. Место очень живописное. Такой красивый вид открывался сверху на Дон и с Дона на санаторий, утопающий в зелени!

Наше пребывание в лагере подходило к концу. В последний вечер было сказано много добрых слов в адрес сотрудников, которые заботились о нас. Все пошли спать в приподнятом настроении.

В час ночи нас разбудили громкие голоса в коридоре. Мы услышали, как мужчина говорил кому-то, что на соседней территории пожар и огонь идёт в нашу сторону. Было велено всем взять свои вещи и выйти из корпуса. Мы быстро собрались и вышли. На террасе выше той, на которой находились наш и соседние дома, виден был огонь, он спускался по склону в нашу сторону. В воздухе стоял запах гари, ветер дул с севера со стороны пожара. Нас предупредили, что если огонь пойдёт по деревьям, нужно будет спускаться к Дону, так как подъезд к санаторию будет отрезан пожаром.

Отдыхающие из соседних домов запрыгнули в машины и уехали. Мы не могли эвакуироваться: нас было более 30 человек, в основном пожилые люди; были с нами и дети. Но паники не было. Мы постоянно молились. Все вместе вслух читали Псалом 90: «Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу: “прибежище моё и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!..”»

И произошло чудо: ветер подул с востока. Какой-то незнакомый мужчина подошёл к нам и сказал: «Ветер изменил своё направление, огонь возвращается на выжженную территорию, а там гореть нечему». Мы от всего сердца возблагодарили и прославили Бога, ночь взорвалась дружным пением: «Да будет Тебе, наш Отец всеблагой, вовек прославленье предвечной хвалой!..”»

Когда огонь был потушен, мы вернулись в свои комнаты и легли спать. Но мне не давал покоя вопрос: почему Бог изменил ветер на восточный, а не на южный, ведь огонь шёл с севера?

Утром мы пошли посмотреть место пожара. Выгорел большой участок травы на соседней территории, но строения не пострадали. Оказалось, что огонь, который мы видели, был не самой большой опасностью для нас: закрытое деревьями пламя было буквально в 15 метрах от последнего домика на нашей террасе с запада от нашего корпуса. И опять моё сердце и уста наполнились хвалой и благодарностью Богу за Его любовь и защиту. Слава Ему!

Галина Кудряшова

Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2020 г.