Живём на кончиках пальцев

Вам когда-нибудь снился сон, который оставлял ощущение чего-то очень значимого для вас? Вы когда-нибудь задумывались, в каком направлении движется этот мир? И причём тут кончики пальцев? Очень скоро поймёте.

В Библии Бог так говорит о Себе Самом: «Ибо Я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного Мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времён то, что ещё не сделалось» (Библия, книга пророка Исаии 46:9, 10). Итак, Бог обещает сказать заранее, что ожидает наш мир в будущем. Вторая глава библейской книги пророка Даниила крайне важна для понимания того, в какое время мы живём. Тысячу лет назад пророк Даниил получил откровение Божье о смене мировых империй.

Давайте вернёмся примерно в 600 год до рождения Христа в великий город Вавилон и отправимся в прекрасный царский дворец. Ночь… Царь Навуходоносор ворочается в постели: ему приснился сон. Неожиданно он просыпается, он взволнован. Хотя сон приснился только что, царь не может его вспомнить, но понимает, что сон необычный и крайне важный.

Действительно, это был пророческий сон от Бога, проливающий свет на историю следующих двух с половиной тысяч лет. Царь был раздосадован и созвал своих тайноведцев, гадателей, чародеев, халдеев в царский дворец. Он потребовал рассказать, что ему снилось минувшей ночью: «Я знаю, что сон был жизненно важным, но я не могу его вспомнить». Тайноведцы отвечали: «Царь! вовеки живи! скажи сон рабам твоим, и мы объясним значение его» (Даниила 2:4). Правитель настаивал: «Итак, расскажите мне сон, и тогда я узнаю, что вы можете объяснить мне и значение его» (Даниила 2:9). Мудрецы были бессильны перед поставленной задачей, чем навлекли на себя гнев царя.

Даниил же явился к Навуходоносору и попросил: «Царь, дай мне время, отпусти меня помолиться и спросить Господа Небесного, и Он откроет сон, который ты увидел. Я вернусь и объясню, что тебе снилось».

Некоторое время спустя Даниил предстал пред царём и сказал, что действительно никакие тайноведцы, астрологи и колдуны не могут открыть сон. «Но есть на небесах Бог, открывающий тайны; и Он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни» (Даниила 2:28).

Пророчество Даниила проводит нас через всю историю человечества со времён Вавилона. Вавилон, Мидо-Персия, Греция, Рим, разделённая Европа сменяют друг друга на мировой арене. Вторая глава Даниила — и про наше время, друзья. Итак, вот что снилось царю: «Тебе, царь, было такое видение: вот, какой-то большой истукан; огромный был этот истукан, в чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его — из серебра, чрево его и бёдра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его, и разбил их. Тогда всё вместе раздробилось: железо, глина, медь, серебро и золото сделались как прах на летних гумнах, и ветер унёс их, и следа не осталось от них» (Даниила 2:31–35). К слову сказать, ветер является символом войны в Библии.

Золотая голова—Вавилон

Даниил объясняет, что золотая голова символизировала Вавилон, или царство Навуходоносора. Его царство управляло миром с 605 по 539 гг. до Р.Х. Навуходоносор основал империю, которой не было равных. Золото было символом его царства. Один только храм украшали золотые изделия весом в 16 тонн. Царь даже построил для своей возлюбленной висячие сады — чудо древнего мира. Навуходоносор думал, что его царство никогда не разрушится.

Серебряные грудь и руки — Мидо-Персия

Но пророчество Даниила продолжается: «Грудь его и руки его — из серебра» (Даниила 2:32). После Вавилона появляется другое царство. Мидяне и персы свергли вавилонян. История показывает, как это произошло. В 5 главе книги пророка Даниила царь Валтасар, внук Навуходоносора, сделал большой пир для тысячи своих вельмож: вино текло рекой, играла музыка… Но вдруг Божий перст написал на стене слова: «Мене» (что означает «исчислил Бог царство твоё и положил конец ему»), «текел» («ты взвешен на весах и найден очень лёгким»), «перес» («разделено царство твоё и дано мидянам и персам»). Написанные слова растолковал всё тот же Даниил, уже будучи в почтенных летах. В ту же ночь Кир, полководец мидо-персидской армии, низверг гордого вавилонского царя.

Даниил, однако, был не единственным, кто предсказал это. Бог назвал Кира по имени примерно за 150 лет до его рождения. Посмотрите на это удивительное пророчество, написанное пророком Исаией примерно в 680 г. до Р.Х.: «Так говорит Господь помазаннику Своему Киру: Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму поясы с чресл царей, чтоб отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись» (Исаия 45:1). Это то, что действительно произошло, друзья. Солдаты Кира вырыли каналы, чтобы отвести воды Евфрата, и прошли под стенами Вавилона.

Медное царство — Греция

«И ещё третье царство, медное, которое будет владычествовать над всею землёю» (Даниила 2:39), — предсказал Даниил.

Александр Великий вёл свою армию в бронзовых доспехах. К 32 годам он достиг того, на что многие тратят всю свою жизнь. После получения мирового господства он по причине невоздержанности оказался на смертном одре. Греции не суждено было править миром вечно.

Железный Рим

«А четвёртое царство будет крепко, как железо» (Даниила 2:40). Великий английский историк Эдуард Гиббон, хотя он не был христианином или верующим в Библию, написал в «Истории упадка и разрушения Римской Империи»: «Золото, серебро или медь, которые служили прообразами народов и их царей, были успешно разрушены железной монархией Рима».

Рим господствовал над миром с 168 г. до н.э. до 476 г. н.э. Именно во времена Рима родился младенец Иисус, Иосиф и Мария бежали от притеснения Римской империи в Египет. Иисус был судим римским правителем и распят римскими солдатами.

Глина+железо=разделённая Европа

Более 500 лет Рим считался непобедимым. Но о чём говорит Библия? «А что ты видел ноги и пальцы на ногах частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделённое» (Даниила 2:41). Библия не обещает пятую главенствующую империю, которая поднялась бы после Рима. Ноги из железа и глины символизируют разделение Римской империи: «А что ты видел железо, смешанное с глиною горшечною, это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиною» (Даниила 2:43).

На протяжении истории короли Европы пытались объединить империю посредством межнациональных браков. Например, Наполеон развёлся со своей женой Жозефиной и женился на Луизе Австрийской, чтобы укрепить отношения стран. А дальше его целью было объединить всю Европу. Наполеон описывал в дневнике свои амбициозные планы насчёт единой Европы, единой валюты, одного языка, одного правительства. Но когда Наполеон был поражён в битве при Ватерлоо в июне 1815 г., он сказал: «Господь Всемогущий слишком силён для меня».

Друзья, Библия достоверна. Европа разделилась. Карл V, Фридрих Вильгельм Великий, Наполеон, Гитлер могли бы стать мировыми лидерами. Но Бог не позволил. Вспомните Гитлера и его пламенные речи. Его девизом было: один народ, одна империя, один лидер. Гитлер смело двинул свои войска на восток, но встретил отчаянное сопротивление.

Камень, оторвавшийся от горы

События наших дней являются знаком того, что Иисус скоро придёт. Его возвращение — единственная надежда для планеты, стоящей на ногах из железа и глины, которые готовы рассыпаться. Пророчество Даниила об истукане и пророчества Иоанна из книги Откровение ведут нас к новому периоду истории: «Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его, и разбил их» (Даниила 2:34). А в 44 тексте мы читаем: «Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится».

Что означает камень, который разбил истукана? Твердыня вечная, Царь Иисус. Мы не можем полагаться на земные царства, которые поднимаются и падают. Они временны. Царство же Божие никогда не разрушится. Очень скоро оно станет видимым и реальным для всех.

В Откровении 11:15 написано: «И раздались на небе громкие голоса, говорящие: царство мира соделалось [царством] Господа нашего и Христа Его и будет царствовать во веки веков».

Человеческое сердце тоскует по миру и безопасности. Мы желаем будущего, наполненного надеждой, а не страхом. Сегодня мы живём в разрушенном мире, и он не может дать нам ответов, друзья. Но Библия может! Мы живём на кончиках пальцев ног великого истукана, о котором мы только что узнали. Стоять ему недолго. Очень скоро Иисус придёт установить Своё Царство. Я очень хочу быть там, а вы?

По материалам программы

«Раскрывая тайны библейских пророчеств»

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2021 г.