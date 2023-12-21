ДЕТСКИЙ ХРИСТИАНСКИЙ ЖУРНАЛ «ЧУДЕСНЫЕ СТРАНИЧКИ» В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

В октябре 2023 года в г. Калининграде прошёл фестиваль «Волшебное слово». Кульминацией фестиваля стало награждение победителей одноименного конкурса детских СМИ.

Детский христианский журнал «Чудесные странички» принимает участие в этом конкурсе три года подряд. В 2023 году на конкурс были представлены выпуски с темами «Безопасность» и «Особенные». Журнал впервые отмечен как победитель в специальной event-номинации «Семейные ценности» за воспитание уважительного отношения к семейным ценностям.

В этом году на конкурс были представлены издания из 40 городов России. Детские издания поступили из республик: Саха (Якутия), Башкортостан, Дагестан, Татарстан, Мордовия, Удмуртия, Марий Эл, Коми. В конкурсе традиционно участвует детская пресса из братской Белоруссии.

На празднике кроме участников конкурса и членов жюри присутствовали руководители школьных изданий и юнкоры, библиотекари Калининграда, детские психологи, писатели, представители Росдетцентра и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Служба новостей редакции газеты «Сокрытое Сокровище»