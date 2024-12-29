Змею купили?

Дракончиков и динозавриков почти раскупили. Запасаться ли змеями на грядущий год?

Змея, по умолчанию становящаяся символом наступающего года, — из китайского зодиака. Вы как к нему относитесь? И вообще, как относитесь ко всему астрологическому? Позвольте задать несколько вопросов. Только ответьте на них честно.

Считаете ли вы себя верующим человеком? Христианином? Когда вы в последний раз читали Библию? Когда в последний раз читали или слушали гороскоп? Считаете ли вы, что астрология и христианство совместимы?

В одном из номеров «Христианской газеты» увидела вот что:

«Нет, ну вот ты вроде бы взрослый современный человек, а в сказки про Бога веришь», — вздохнула моя двоюродная сестра и сосредоточенно погрузилась в изучение журнальной страницы. «Я так и знала, — через минуту сказала она, — луна находится в Скорпионе, а это значит, что нас, Козерогов, всю следующую неделю ждут только неприятности. Здесь так и написано: «Достижение целей будет даваться нелегко, активизируются ваши недоброжелатели».

Удивительно, как трудно бывает людям поверить в Бога и как легко им верится в гороскопы, астрологические прогнозы и всю остальную околозвёздную чушь. По какой-то непонятной причине миллионы регулярно покупают сборники гороскопов для себя, близких. Но некоторые на этом не останавливаются и приобретают даже сборники гороскопов для своих кошек и собак. Трудно представить, что можно написать, например, в гороскопе для собаки. Наверное, что-то типа: «Луна находится в Водолее, следовательно, сегодня вам повезёт — вы найдёте сахарную косточку» или «Текущее расположение звёзд для вас неблагоприятно, поэтому ожидается, что неделя не задастся — возможны конфликты с соседским Бобиком». Почему-то в нашем мире считается «взросло и современно» изучать гороскоп пса и верить написанному в нём, но слишком наивно и старомодно изучать Библию и верить в Бога.

Интересные наблюдения, не правда ли? Человеческое желание узнать, что ждёт впереди, вполне естественно. Но гороскопы — не тот источник, которому можно доверять.

Бог неоднократно предостерегал от увлечения астрологией: «Ты утомлена множеством советов твоих; пусть же выступят наблюдатели небес, и звездочёты, и предвещатели по новолуниям, и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе. Вот они, как солома: огонь сожёг их, не избавили души своей от пламени; не осталось угля, чтобы погреться, ни огня, чтобы посидеть перед ним. Такими стали для тебя те, с которыми ты трудилась, с которыми вела торговлю от юности твоей. Каждый побрёл в свою сторону; никто не спасает тебя» (Библия, книга пророка Исаии 47:13–15).

С давних пор астрология была делом прибыльным. Всегда находились желающие делать прогнозы за деньги. Но выше сказано, что пользы обращающемуся за советом к астрологам (звездочётам и наблюдателям небес) нет. Как нет в астрологии и спасения.

Многие путают астрономию и астрологию. Астрономия — это наука. Астрология же представляет собой странную смесь из древних языческих культов, мистицизма, гадания и суеверия.

Аргументы христиан против астрологии приводит один из крупнейших христианских мыслителей блаженный Августин, епископ Иппонийский (354 – 430 гг.).

Верящие в то, что Бог дал звёздам власть вершить судьбы людей, наносят великое оскорбление Небу, ибо получается, что Самим Богом предопределено некоторым людям совершать злодейства. Таким образом, суду Божию нет места в делах человеческих, если им придана звёздами неотвратимая необходимость. Роды — лишь этап развития, предопределённый зачатием. Астрологи совершенно безосновательно составляют гороскоп на рождение, а не на зачатие. В одно и то же время, когда расположение звёзд совершенно одинаково, рождаются люди с различными характерами и судьбой. Судьба близнецов бывает различной, хотя у них один и тот же гороскоп. При кораблекрушении одинаково тонут люди с самыми разными гороскопами. Почему на судьбы людей влияют только светила зодиакального пояса, хотя всё небо усеяно не менее яркими звёздами?

Современные люди умудряются примирить в себе и веру в Бога, и Египет, и Вавилон, и Восток, и славянское язычество. Для многих чтение гороскопов — своеобразная игра, для Бога же астрология — нечто отвратительное.

В Библии сказано, что всё, связанное с предсказаниями, колдовством и гаданиями, является грехом.

Звёзды — всего лишь творения Божьи. «[Только] Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовёте ко Мне, и пойдёте, и помолитесь Мне, и Я услышу вас; и взыщете Меня, и найдёте, если взыщете Меня всем сердцем вашим» (Библия, книга пророка Иеремии 29:11–13).

Подготовила Ирина Руканова

Когда люди перестают верить в Бога, они начинают верить во всё остальное.