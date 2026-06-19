«Псалом или сигарета?»

«Каким будет твоё последнее желание? Если хочешь, можешь выкурить сигарету».

Наш путь в город пролегал через небольшие сёла. Созерцание летнего вечера наполняло души теплом. На дороге показался мужчина с поднятой рукой. Мы остановились. Он ехал в тот же город, что и мы. Мы пригласили его в машину. По внешнему виду, манерам и выражению лица было видно, что рядом с нами находился человек, многое повидавший на своём веку.

Мы познакомились. Завязалась беседа. Как только мы упомянули о том, что верим в Бога, он перебил нас на полуслове и воскликнул: «Ребята! Я тоже верю! Я не могу не верить, потому что Бог спас меня!» После этого Андрей (так звали нашего собеседника) попросил разрешения рассказать нам свою историю.

«Когда я был ребёнком, бабушка водила меня в церковь. Дома она мне читала Евангелие, и я слушал её с огромным удовольствием. Вместе с ней я даже выучил наизусть 118 псалом — самый длинный псалом в Священном Писании.

К сожалению, с возрастом моя жизнь пошла под откос. Я совершил преступление и был приговорён к высшей мере наказания — расстрелу, который во времена Советского Союза применялся к самым злостным нарушителям закона. Затем я провёл несколько месяцев мучительного ожидания в одиночной камере после подачи прошения о помиловании. Как сейчас помню тот роковой момент, когда я узнал, что мне отказали в нём… Это значило, что жить мне осталось недолго.

Спустя несколько дней утром я услышал тяжёлые шаги в коридоре. Открылась массивная железная дверь. И по виду конвойных я понял: это конец. На меня надели наручники и приказали следовать за конвоем. Мы шли длинными тюремными коридорами и оказались в небольшой тёмной комнате без окон.

Посмотрев на меня, один из исполнителей приговора спросил: «Каким будет твоё последнее желание? Если хочешь, можешь выкурить сигарету».

Я утвердительно кивнул головой. В эту минуту вся моя жизнь промелькнула у меня в сознании: отец с матерью, бабушка, детство, церковь, наш дом, молодость, друзья, ошибки… У меня внутри всё замерло, и я подумал: неужели я предстану прокуренным перед Богом? Лучше я попрошу разрешения прочитать псалом. Мне разрешили.

Немного помолчав, я начал произносить строки выученного наизусть в детстве 118-го псалма: «Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем. Блаженны хранящие откровения Его, всем сердцем ищущие Его…» (Биб­лия, книга Псалтирь 118:1, 2).

Хотелось бы обратить внимание на одну важную деталь: чтобы выкурить сигарету, нужно от трёх до пяти минут, однако на чтение 118-го псалма требуется не менее десяти минут.

«Да приблизится вопль мой пред лицо Твоё, Господи; по слову Твоему вразуми меня. Да придёт моление моё пред лицо Твоё; по слову Твоему избавь меня. Уста мои произнесут хвалу, когда Ты научишь меня уставам Твоим» (Библия, книга Псалтирь 118:169–171).

Время шло. Конвойные и врач, который должен был констатировать мою смерть после расстрела, терпеливо ждали, ведь последнее желание приговорённого к смерти нужно обязательно исполнить. Я произносил наизусть стих за стихом — большая часть псалма была уже прочитана, оставалось всего несколько стихов, как вдруг включилась тюремная радиосистема и прозвучала следующая информация: «Срочная телефонограмма из Москвы. Для заключённого номер 373 (это был мой номер) получено решение о пересмотре меры наказания». Расстрел мне заменили тюремным заключением, так как открылись новые, ранее не известные суду детали моего дела.

В тот момент я просто не мог в это поверить, ведь до конца моей жизни оставались считаные секунды. Шокированные исполнители приговора и врач в изумлении смотрели на меня, и в эту минуты мы поняли: Слово Божье спасло мне жизнь!»

Библия — это Слово Божье. В ней мы соприкасаемся с Божественной мудростью, являющейся наилучшим путеводителем в повседневной жизни. Мы находим ответы на важные вопросы человеческого бытия, и самое главное — в нашей жизни появляется смысл, потому что есть Спаситель и есть вечная жизнь с Господом!

Если взять себе за правило каждый день находить несколько минут для чтения Библии, то мы наполнимся внутренними духовными силами, потому что будем ежедневно общаться с всемогущим Богом.

Возможно, кто-то уже пробовал читать Библию, но не всё понял и отложил чтение до лучших времён. В связи с этим хотелось бы предложить несколько практических советов, которые помогут вам при чтении Библии.

Начинать чтение лучше с Нового Завета в тихой, спокойной обстановке. Сделайте паузу, чтобы сознание переключилось с мирского на духовное, а затем просто и от всего сердца попросите у Бога мудрости и руководства Святого Духа для лучшего понимания.

Пусть чтение занимает 10–15 минут, но это будет время покоя и исцеляющего размышления. Даже если вам не всё понятно, продолжайте читать, и вскоре Библия сама даст вам ответы на многие вопросы. Постепенно, шаг за шагом, вам будет открываться красота Божьей любви.

По книге Геннадия Осипчука

«Псалом или сигарета?»

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