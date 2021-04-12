«Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Евангелие от Матфея 5:48).
Люди бывают большими,
Люди бывают взрослыми.
Взрослые люди — выросли,
Первые — просто рослые.
Знания, жизненный опыт
Взрослым даруют зрелость.
Только не каждый взрослый
Быть зрелым имеет смелость.
Зрелым быть — значит надёжным:
Слов не бросать на ветер;
Если за что поручаться —
Быть самому в ответе.
Бог на Своём примере
Нас к полноте призывает,
Духа Святого работой
Зрелости нам прибавляет.
Только духовная зрелость
Мудрости больше просит.
Только духовная зрелость
Духа плоды приносит.
Только духовная зрелость
Сеется и прорастает,
Там, где весь мир закончил, —
Верит и вновь созидает,
Множит от сердца к сердцу
Истины зёрна святые.
Будь, как Отец, совершенен,
Мы же теперь родные!
Надежда Стуль, г. Москва
Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2021 г.