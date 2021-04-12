«Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Евангелие от Матфея 5:48).

Люди бывают большими,

Люди бывают взрослыми.

Взрослые люди — выросли,

Первые — просто рослые.

Знания, жизненный опыт

Взрослым даруют зрелость.

Только не каждый взрослый

Быть зрелым имеет смелость.

Зрелым быть — значит надёжным:

Слов не бросать на ветер;

Если за что поручаться —

Быть самому в ответе.

Бог на Своём примере

Нас к полноте призывает,

Духа Святого работой

Зрелости нам прибавляет.

Только духовная зрелость

Мудрости больше просит.

Только духовная зрелость

Духа плоды приносит.

Только духовная зрелость

Сеется и прорастает,

Там, где весь мир закончил, —

Верит и вновь созидает,

Множит от сердца к сердцу

Истины зёрна святые.

Будь, как Отец, совершенен,

Мы же теперь родные!

Надежда Стуль, г. Москва

Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2021 г.