Две половинки яблока

Учитель взял в руки яблоко.

— Люди считают, что они подобны яблокам, — произнёс он.

Ученик заинтересовался.

— Точнее, половинкам, — поправился учитель.

Он аккуратно разрезал яблоко на две части и положил на стол.

— У людей есть такое поверье, будто для каждого человека существует идеальная пара. Вот и бродят эти половинки, ищут друг друга.

— И находят?

— Как ты это себе представляешь? Какова вероятность такой встречи? Знаешь, сколько в мире людей? Ну, найдут они друг друга, и что дальше? Думаешь, составят целое яблоко и заживут в мире и согласии?

— Ну да. А разве не так? — удивился ученик.

— Нет, не так. Как мир поступает с людьми?

Учитель с хрустом откусил кусок от одной половинки яблока.

— Мир жесток. Он всё перемалывает под себя, тем или иным способом. Отрезает по кусочку, или откусывает, или вовсе перемалывает в пюре.

Он откусил от другой половинки и на некоторое время замолчал, пережёвывая.

— И вот, — торжественно провозгласил учитель, — они встречаются! — Он соединил надкушенные половинки. — И что, подходят они друг другу? Нет!

— А посмотри теперь сюда, — продолжил учитель и взял ещё несколько яблок. — Разрезаем каждое пополам, складываем наудачу две половинки от разных яблок. И что видим?

— Они не подходят, — сказал ученик.

Сложив две разные половинки вместе, учитель укусил одновременно две половинки и продемонстрировал результат.

— Ну, что видим? Теперь они образуют пару?

— Да, — ученик задумчиво кивнул. — Теперь они соответствуют друг другу идеально.

— Потому что мир их обкусывал не поодиночке, а вместе! Любящие друг друга люди становятся одним целым: вместе радуются жизни и вместе принимают удары судьбы, учатся понимать друг друга с полуслова, поддерживать друг друга и подталкивать к достижению успехов. А со временем успешные пары перенимают друг у друга привычки, становятся похожими характерами и гармонично дополняют друг друга. То есть вторыми половинками не рождаются, а становятся. И это кропотливый труд.

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Газета «Сокрытое Сокровище» № 7 (231) июль 2016 г.