Три признака того, что ты на опасной «ветке».

Много лет назад моя десятилетняя сестра забралась на дерево за домом. Встав на одну из веток, девочка с шумом упала на землю и сломала руку. Та ветка выглядела довольно прочной, но, возможно, внутри она была гнилой или повреждённой насекомыми.

Подобно моей сестре, многие люди возлагают свои надежды на то, что наверняка разочарует их в один прекрасный день. Бог говорит об этом во второй заповеди: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвёртого [рода], ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои» (Библия, книга Исход 20:4–6). Здесь нам показаны обманчивая «ветка» и надёжное основание. С одной стороны — кумиры и изображения, с другой — живой Бог, желающий оказать милость любящим Его и доверившимся Ему.

Бог говорит, что не хочет, чтобы мы поклонялись идолам, потому что они могут нас разочаровать, как та ветка — мою сестру. Они могут дать нам ложное чувство духовной уверенности.

«Но я не поклоняюсь идолам», — скажете вы.

Неужели? Хочу отметить три способа, посредством которых многие нарушают вторую заповедь, даже не подозревая об этом.

1. Иконы (образы) в церквях

Поймите: у меня нет намерения кого-то критиковать. Когда на карту поставлена вечная жизнь, очень важно говорить открыто.

Миллионы христиан преклоняются и молятся перед иконами прямо в церкви. В некоторых храмах все стены увешаны изображениями святых. Чтобы оправдать это явное нарушение второй заповеди, некоторые говорят: «Это изображения святых, а не Бога». Но в Библии нигде не говорится, что мы должны молиться святым. Иисус учил нас молиться так: «Отче наш, сущий на небесах» (Евангелие от Матфея 6:9). Это наша молитва-образец.

Некоторые молятся перед иконами, потому что, как они говорят, легче молиться святому, чем Богу. Но когда мы молимся не Богу, а кому-то другому, мы становимся зависимыми от той личности или предмета более, чем от Бога. Некоторые даже боятся молиться Богу: «Бог слишком свят, чтобы обращаться к Нему прямо. Мы должны просить святых замолвить за нас словечко перед Богом». Но Библия говорит: «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи» (Послание евреям 4:16). Этот стих не говорит, что только священник может представать перед Богом. И вы, и я, и любой смертный можем предстать перед Ним. Он приглашает нас прийти прямо к Нему смело и без страха.

«Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус» (Библия, 1 послание Тимофею 2:5). Нам нет нужды обращаться к святому, чтобы он был нашим ходатаем, потому что Иисус — наш Ходатай перед Богом. Он Единственный, Кому Библия позволяет молиться как Посреднику между нами и Богом.

Если вы молитесь перед иконами, я побуждаю вас обстоятельно изучить этот вопрос в свете того, что говорит Библия. Не кажется ли вам, что, молясь кому-то, кому Бог никогда не повелевал христианам молиться, вы нарушаете вторую заповедь и находитесь на опасной «ветке»?

2. То, что на первом месте

Вот любопытная цитата из издания «Психология сегодня»: «Автомобиль настолько удовлетворяет наше желание самоутвердиться как социально, так и лично, что пришелец с другой планеты мог бы подумать, что машина представляет основу какой-то религии, почти всемирной».

Люди поклоняются не только автомобилям. Спорт, карьерный рост, мода, мебель… Этот список можно продолжать.

Поклонение выражается не только в молитвах. Истинное поклонение заключается в том, что Бог занимает первое место в жизни. Всякий раз, когда кто-то или что-то, кроме Бога, занимает первое место, мы нарушаем вторую заповедь. Удивительно, но даже добрые дела и служение в церкви могут стать важнее, чем Бог.

Материализм. Вещизм. Это современные идолы, которым мы поклоняемся. Не поймите меня превратно. Деньги и вещи сами по себе не плохи. «Когда богатство умножается, не прилагайте [к нему] сердца» (Библия, книга Псалтирь 61:11). Иисус говорил, что было бы досадной ошибкой, если бы люди приобрели даже весь мир, а жизнь свою потеряли (см. Евангелие от Марка 8:36). Не вещи, а наше отношение к ним делает их идолами.

Бог должен быть на первом месте среди самых неотложных дел жизни. Итак, второй способ проверить, есть ли в твоей жизни ложные боги, следующий: всё, что занимает тебя настолько, что не остаётся времени изучать Библию, молиться и посещать собрания верующих, является идолом.

3. Отношение к нуждам других

Вторая заповедь бьёт в самый корень материализма. Господь сказал нам, что является в облике нуждающихся людей. Как мы реагируем на их нужды? Не раздражают ли они нас? Вот третий ориентир: можешь считать, что деньги являются идолом для тебя, если ты отказываешься помогать, считая, что твои финансовые цели важнее всего. В Библии описана история, когда бедная вдова пожертвовала скромную сумму, но Иисус оценил её дар выше, чем дары других: «Все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила…» (Евангелие от Марка 12:44). Так что жертвенность — не только для богатых.

Бог любит тебя и хочет, чтобы и ты любил Его. Он дал вторую заповедь, чтобы предостеречь от того, что может стать между Ним и нами и стоить нам вечной жизни. Дорогой друг, если ты попросишь Бога, Он поможет увидеть лжебогов твоей жизни. А также поможет полностью отдать себя Ему — Единственному Истинному Богу, Который с нетерпением ожидает тот день, когда сможет сказать тебе: «Добро пожаловать в Моё Царство!» Поэтому Он и предостерегает тебя от ложных богов, которые могут помешать тебе войти туда.

Марвин Мур,

«Десять заповедей под ударом»