10 статей для счастливой и здоровой старости

1 октября — Международный день пожилых людей. Это особый день для старших граждан по всему миру. В нашем быстро стареющем мире «ветераны жизни» передают накопленный опыт и знания, помогая своим семьям. Однако у пожилых людей немало трудностей, одни из которых связаны со здоровьем. Как же прожить дольше, оставаясь в хорошей форме, быть бодрым и счастливым?

5 способов увеличить продолжительно жизни

Сегодня в мире насчитывается, по меньшей мере, 100 тысяч человек, отметивших свой столетний юбилей, а 450 перешагнули рубеж в 110 лет. Возможно ли повторить их достижение? О пяти способах увеличить продолжительность жизни читайте в статье «5 способов увеличить продолжительно жизни» и об особом образе жизни долгожителей — «Страничка долгожителя».

Чем старше человек, тем он счастливее

По результатам опроса, проводившегося Центром Пью среди людей разного возраста, наибольшее число людей, считающих себя счастливыми, находится в возрастной группе от 60 до 69 лет. А больше всего несчастных оказалось в возрастной группе от 20 до 29 лет. Правда, в данном опросе не участвовали пожилые люди, страдающие тяжелыми заболеваниями. Каковы же факторы, помогающие чувствовать себя счастливыми — читайте в статье «Чем старше человек, тем он счастливее».

Старость больше не связана с недееспособностью

Согласно анализу, опубликованному в журнале Lancet Medical Journal, сейчас люди в некоторых странах не только живут дольше, но и чувствуют себя лучше в старости. Так, в наши дни в 90 лет мозг человека более активен, чем у людей того же возраста, родившихся на 10 лет раньше. Плюс, физически пожилые люди сейчас неплохо развиты. Получается, что утверждение, «старость равна болезням», не всегда верно. С чем это связано? Читайте новейшее исследование учёных на сайте – «Старость больше не связана с недееспособностью».

Сколько воды нужно пить пожилым

Каждому человеку необходимо регулярно потреблять достаточное количество воды. Особенно это касается пожилых людей! Мозг пожилых людей не в состоянии проконтролировать, достаточно ли жидкости в организме. Исследования показывают, что пожилые люди чаще умирают в жаркую погоду, потому что нервный центр их головного мозга утрачивает способность определять, достаточное ли количество воды они потребляют. Сколько же конкретно воды нужно пить пожилым людям, читайте здесь – «Сколько воды нужно пить пожилым».

Питание для пожилых

Лица пожилого возраста могут нуждаться в особом питании. Эта потребность вызвана медицинскими, психологическими, социальными и экономическими обстоятельствами. Есть изменения в органах, которые настоятельно требуют перемен в питании, изменения же в других органах не мешают им по-прежнему работать стабильно, если их не поражает какая-нибудь болезнь. О возрастных изменениях, которые отрицательно влияют на пищеварение, а также о том, какие изменения стоит сделать в питании пожилым людям читайте в статье «Питание для пожилых». Здесь же вы прочтёте советы из Библии для пожилых людей.

Почему болят суставы у пожилых?

С возрастом неизбежно снижается пластичность тканей, суставы становятся малоподвижными, хрящи теряют эластичность, мышцы делаются дряблыми. На фоне возрастных изменений в суставах развивается деформирующий артроз. Чаще он поражает крупные суставы: коленный, плечевой, локтевой, тазобедренный. При этом в суставных хрящах могут появиться множественные трещины. Из-за разрушения хрящевой ткани сочленяющиеся концы костей сближаются, близко соприкасаясь, «шлифуются», а в дальнейшем на них появляются костные разрастания. Большие изменения происходят и в капсуле сустава: она уплотняется, сморщивается, внутренняя оболочка ее атрофируется. Такие изменения, вызывают боль в тазобедренном, коленном или плечевом суставах, резко усиливающуюся во время движения. Как противостоять заболеваниям суставов, читайте в статье «Почему болят суставы у пожилых?»

Добро пожаловать в пансионат «Надежда»

В г. Каменске-Уральском открылся пансионат «Надежда» для пожилых людей и инвалидов. Все, кто не имеет возможности самостоятельно за собой ухаживать или не имеет крыши над головой, может смело связаться с сотрудниками пансионата. Подробности читайте в заметке пансионат «Надежда».

Где и как получить исцеление

Сегодня весь мир страдает от физических болезней, но более всего он изнывает от душевных мук. Иисус Христос пришёл в этот мир, чтобы исцелить наши тело и душу. В Евангелии от Марка мы находим одну из таких историй, в которой Бог показал, с чего следует начать, свой путь к исцелению. Читайте в статье «Где и как получить исцеление».

Как исцелилась мама

«Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои; избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостями и щедротами (Псалом 102:3,4). Силу этого Божьего обетования испытала на себе моя мама, Котова Ирина Леонидовна. У мамы стал отслаиваться желудок, отказали почки и кишечник. Она умирала. Но Господь увидел слезы, услышал молитвы верующих и ее крик о помощи. И когда мама осознала свою полную зависимость от милости Божьей, Господь чудным образом вмешался в эту историю. Без аппарата искусственной почки, без операции, Иисус руками врачей завел все органы мамы. Он совершил чудо, которого еще не видели в этой клинической больнице. Читайте подробно в статье «Как исцелилась мама».

Дорогие друзья! Потребностям и проблемам многих пожилых людей необходимо уделять особое внимание! Будьте всегда заботливы, с уважением и пониманием относитесь не только к своим пожилым родственникам, но и к окружающим. И конечно, любите и почитайте своих престарелых родителей.

Источник: Ключи к здоровью

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2017 г.