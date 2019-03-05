5 статей о женщинах

Порой мы, женщины, опускаем руки, надеваем старый халатик и всем своим поведением заявляем: «Вот она я. Любите меня такой, какая я есть!» Или облекаемся властью, строим карьеру, тщательно следим за собой, и, преуспевающие и гордые, свысока заявляем: «Всё, что мы имеем, мы имеем благодаря мне!» Надеюсь, что статьи, предлагаемые в данной подборке, подвигнут на перемены обладательниц старых халатиков, немного отрезвят успешных и гордых и подскажут нечто полезное растерянным и неудовлетворённым (это я о мужчинах). Читайте, учитесь, а самое главное — применяйте на практике, чтобы согреть своей любовью и нежностью близких и дорогих!

В чём нуждается ваша жена

Есть детский стишок о том, как звери пришли на день рождения к зайке. Цапля подарила лягушку, медведь — мёд, лиса — курочку… А зайка так мечтал о капусте! Ваша жена — как тот зайка. У неё есть свои мечты и желания, которые медведю, цапле и лисе не понять. Если хотите порадовать жену, прочитайте статью «В чём нуждается ваша жена» и вперёд за «капустой» и «морковкой»!

Мама в жизни ребёнка

Оказывается, я наседка, порой Баба Яга, а временами и кукушка. А ещё я реализовываю свои желания через детей. Идеальная мама из меня не получилась! Но я читаю это интервью, делаю выводы и молюсь об изменениях. Не со всем написанным я соглашаюсь, но несомненно одно: самое важное, что может дать мама ребёнку — это любовь и принятие. Обязательно прочитайте: Мама в жизни ребёнка

Настоящая женщина — какая она?

Были времена, когда в присутствии дам истинные джентльмены не позволяли себе присесть. А сегодня даже забывают предложить женщине стул. А почему? Женщины взяли на себя новые роли. Независимые и успешные, что же мы наделали?! Читайте в статье Настоящая женщина — какая она?

Идеальная женщина с точки зрения мужчины

Куда ушла романтика, и как вновь стать обворожительной для мужа? Для этого вовсе не обязательно быть красавицей. Прочитайте статью «Идеальная женщина с точки зрения мужчины» и проверьте действенность предложенных советов на муже: его реакция может превзойти ваши самые смелые ожидания!

Имя твоё женщина

Прочитайте притчу Имя твоё женщина сами и передайте всем женщинам, которых знаете, чтобы напомнить им, какие они исключительные, и всем мужчинам — на всякий случай, если они это забыли…

А тем, кто устал от банальных стихотворений о женщинах, предлагаем для вдохновения эти два:

Женщина

Ты — женщина

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2019 г.