5 восхитительных статей о доброте

Считаете ли вы себя добрым человеком? Хотите ли быть им? В чём проявляется ваша доброта? А нужно ли её проявлять? Обо всём этом читайте в этих пяти статьях, и, кстати, скоро 17 февраля — Всемирный день спонтанного проявления доброты! Готовимся 🙂

Мой папа — лучший папа, о котором можно только мечтать. Для мамы он прекрасный любящий муж, для меня — заботливый отец, не пропустивший ни одного моего футбольного матча, плюс он отличный хозяин в доме. Сегодня утром я полезла за плоскогубцами в ящик с инструментами отца и нашла там старую записку… Продолжение истории по ссылке «Трогательные истории о доброте»

Доброта. Мы можем заметить её, можем заметить желание выдать что-то другое за доброту, и очень чутко чувствуем, когда нами пытаются манипулировать с помощью доброты. Но как быть по-настоящему добрым? Об этом читайте в статье «Доброта», которая будет особенно интересна для мужчин.

Чем старше человек, тем меньше удивления вызывает у него жизнь. В детстве всё ещё только предстоит открыть. Каждый день — это приключения, открытия, всё новое, всё в розовом цвете. Но чем больше человек постигает жизнь, тем труднее видеть светлую её сторону. Как опять поверить в силу добра и главное — зачем это нужно? Об этом размышляет автор статьи «Верьте в силу добра»

Французский писатель Виктор Гюго писал: «Во внутреннем мире человека доброта — это солнце». А что говорит о доброте Библия? Какое значение имеет доброта в христианской жизни? Об этом читайте в статье «Урок милосердия»

Кажется, пора переходить от теории к практике. Вы хотите помочь, сделать доброе дело, но не знаете как? Вам кажется, что вы слишком бедны/молоды/стары/неопытны, чтобы сделать что-то полезное? Смеем вас разубедить! Во всяком случае, мы можем предложить несколько способов помочь. Вы найдёте их здесь — «Ты можешь оказать помощь»

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2018 г.