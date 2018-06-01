7 статей о воспитании детей

1 июня — Международный день защиты детей, который начали праздновать ещё в 1950 году. Для детей это радостный день, начало летних каникул. А для нас, взрослых, повод задуматься о правильном воспитании.

Семь потребностей ребёнка

Чтобы правильно воспитывать ребёнка, нам нужно знать кое-что о его потребностях. Очень часто какая-то неудовлетворённая потребность может отрицательно сказаться на поведении ребёнка и помешать ему полноценно развиваться как личности. Например, потребность во внимании. Если ребёнка не замечают, то он начинает плохо себя вести, как бы говоря при этом: «Обратите на меня внимание!» Продолжение читайте здесь…

Как стать хорошей мачехой или отчимом

Увеличение числа разводов и повторных браков в последние десятилетия привело к тому, что множество детей сегодня живут с отчимом или с мачехой. Отчиму и мачехе во много раз труднее быть родителями, нежели родному отцу или матери. Поэтому важно понимать, чем родительское воспитание чужих детей отличается от родительского воспитания своих собственных. Читать статью

Воспитание настоящего мужчины

Как воспитать настоящего мужчину — не бездельника, не подкаблучника, не грубияна? На это влияют три аспекта: поведение отца, поведение матери и их отношения между собой. Как вести себя, чтобы сын вырос настоящим мужчиной, читайте в статье.

Подростковая агрессивность. Кто виноват, и что делать?

Воспитание подростка — нелёгкая задача, и родители сталкиваются с огромными трудностями. В последние несколько лет уровни подростковой преступности, детской беременности и наркомании невероятно увеличились. Дети в возрасте от 13 до 16 лет буквально выходят из-под контроля. Родители в отчаянии, общественность в возмущении, а подростки продолжают испытывать терпение всех. В чём же дело? И как справится с подростковой агрессивностью? Читайте в этой статье.

Уроки воспитания

Часто родители думают, что передача детям информации, идей, знаний, наставления — это и есть воспитание. Но гораздо больше уроков дети выносят, наблюдая за нашей повседневной жизнью, поведением, отношением к окружающим. В статье разбираются две типичные ошибки в воспитании детей.

Тест на определение вашего стиля воспитания детей

Авторитарный, авторитетный или либерально-попустительский? Какой стиль воспитания присущ вам — вы узнаете, ответив всего на 7 вопросов. Пройти тест

Две конфеты

Трогательная история о неправильном воспитании и правильном поступке.

«Ехал я как-то раз в маршрутке. На сиденье рядом бушевал ребёнок лет шести. Его мама безучастно смотрела в окно, не реагировала. А он дёргал и дёргал её за рукав. За окном проплывали деревья, дождик моросил, серо было. Ребёнок что-то требовал, или что-то утверждал. И тут вдруг она как развернётся от окна к нему, как дёрнет его за руку на себя и как прошипит…» Читайте продолжение…

Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2018 г.