Библия о надежде

«Кто находится между живыми, тому есть ещё надежда» (книга Екклесиаста 9:4).

«Что сломанный зуб и расслабленная нога, то надежда на ненадёжного [человека] в день бедствия» (книга Притчей 25:19).

«В страхе пред Господом — надежда твёрдая, и сынам Своим Он прибежище» (книга Притчей 14:26).

«Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание [как] древо жизни» (книга Притчей 13:12).

«За зло своё нечестивый будет отвергнут, а праведный и при смерти своей имеет надежду» (книга Притчей 14:32).

«Только в Боге успокаивайся, душа моя! ибо на Него надежда моя» (книга Псалтирь 61:6).