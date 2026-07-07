Давать — значит жить

В мире, где всё чаще раздаются призывы больше думать о себе, нежно звучит голос Иисуса, напоминающий о служении другим.

ГРЕКИ ЖЕЛАЮТ ВИДЕТЬ ИИСУСА

«Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые Еллины. Они подошли к Филиппу… и просили его, говоря: господин! нам хочется видеть Иисуса» (Евангелие от Иоанна 12:20, 21).

Когда Христос услышал искреннюю просьбу: «Нам хочется видеть Иисуса», выражавшую жажду всего мира, Его лицо просветлело, и Он сказал: «Пришёл час прославиться Сыну Человеческому» (Евангелие от Иоанна 12:23). В просьбе греков Он увидел первые плоды Своей великой жертвы.

Эти люди пришли с запада, чтобы найти Спасителя в конце Его земной жизни, подобно тому как волхвы пришли с востока в начале Его жизни. В то время, когда родился Христос, иудейский народ был настолько поглощён своими честолюбивыми планами, что не заметил Его пришествия. Волхвы же из языческой страны пришли к яслям с дарами, чтобы поклониться Спасителю. Так и эти греки, как представители народов, племён и наций всего мира, пришли увидеть Иисуса. Точно так же люди всех стран и всех времён будут стремиться к кресту Спасителя. «Многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном» (Евангелие от Матфея 8:11).

Греки знали о торжественном въезде Христа в Иерусалим. Некоторые были наслышаны об изгнании Им священников и правителей из храма, о том, что Он якобы готовился воцариться над Израилем. Греки желали узнать правду о Его служении. «Нам хочется видеть Иисуса», — сказали они.

И их просьба была выполнена. Когда Иисусу сказали об их появлении, Он находился в той части храма, где могли пребывать только иудеи. Но Он вышел к грекам во внешний двор и беседовал с ними.

ЗАЛОГ ВЕЛИКОГО УРОЖАЯ

Иисус знал, что скоро эти греки услышат, как народ, подстрекаемый священниками и правителями, на вопрос Пилата: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» — ответит: «Да будет распят» (Евангелие от Матфея 27:22). Потом эти греки увидят Учителя на позорном кресте, а несколько дней спустя услышат о Его воскресении.

Христос знал, что Его царство будет расти и утверждаться во всём мире. На мгновение Он заглянул в будущее и услышал голоса, провозглашавшие от всех концов земли: «Вот Агнец Божий, Который берёт [на Себя] грех мира» (Евангелие от Иоанна 1:29). В этих греках Христос увидел залог великого урожая, который будет собран, когда разрушится стена, разделявшая иудеев и язычников, и все народы услышат весть о спасении.

Предвкушая осуществление Своих надежд, Иисус сказал: «Пришёл час прославиться Сыну Человеческому». Но Христос никогда не упускал из виду того, каким образом Сын Человеческий прославится. Язычники соберутся к Нему только после смерти, которая ожидала Его. Только благодаря Его смерти мир мог быть спасён. Подобно пшеничному зерну, Сыну Человеческому надлежало быть брошенным в землю, умереть и быть погребённым, но затем снова ожить.

ПРИТЧА О ПШЕНИЧНОМ ЗЕРНЕ

Христос выразил то, что Его ожидало, в притче, взятой из жизни природы, — это было понятней Его ученикам. «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрёт, то останется одно; а если умрёт, то принесёт много плода» (Евангелие от Иоанна 12:24). Пшеничное зерно, брошенное в землю, умирая, прорастает и приносит плод. Так и смерть Христа должна была принести плод для Царства Божьего. В соответствии с законом природы жизнь дарована нам Его смертью.

Тот, кто возделывает землю, постоянно видит эту картину. Год за годом человек пополняет запасы зерна, высевая самые отборные семена. Какое-то время зерно скрыто в борозде, и лишь Богу ведомо, что с ним происходит. Потом появляется зелёный росток, после него — колос, а затем — зерно в колосе. Но этого не произойдёт, если зерно не будет погребено в земле, скрыто из виду и не умрёт.

Семя, скрытое в земле, приносит плод, который в свою очередь тоже становится семенем, и таким образом умножается урожай. Так и смерть Христа на Голгофском кресте принесёт плод в жизнь вечную.

УМЕРЕТЬ, ЧТОБЫ ПОДАРИТЬ ЖИЗНЬ

Пшеничное зерно, которое сохраняет свою жизнь, не может принести никакого плода. Оно останется одно. Пожелай Христос — Он мог бы избавить Себя от смерти. Но если бы Он сделал это, то не привёл бы людей к Богу. Только отдав Свою жизнь, Он смог даровать жизнь человечеству. Только будучи погребённым, Он смог стать семенем, которое принесло щедрый урожай — великое множество пришедших к Богу из разных народов.

Христос даёт урок самопожертвования, который все должны усвоить: «Любящий душу свою, погубит её; а ненавидящий душу свою в мире сём сохранит её в жизнь вечную» (Евангелие от Иоанна 12:25). Те, кто желает принести плод как сподвижники Христа, должны сначала пожертвовать собой. Себялюбие и своекорыстие должны исчезнуть. Закон самопожертвования — это закон самосохранения. Земледелец сохраняет зерно, разбрасывая его по полю. Так и в человеческой жизни: давать — значит жить.

Сохранится только та жизнь, которая добровольно отдана служению Богу и человеку. Тот, кто во имя Христа жертвует своей жизнью в этом мире, сохранит её для жизни вечной.

ЖИЗНЬ ДЛЯ СЕБЯ

Жизнь, прожитая только для себя, подобна урожаю, который полностью использован для пропитания. Он исчезает и не даёт прибыли. Человек волен собрать для себя всё, что только в его силах. Он волен жить лишь своими интересами. Но жизнь проходит — и он остаётся ни с чем. Закон самоугождения — это закон самоуничтожения.



Плохо, если у человека нет чего-нибудь такого, за что он готов умереть. Лев Толстой

КРЕСТ САМОПОЖЕРТВОВАНИЯ

«Кто Мне служит, Мне да последует, и где Я, там и слуга Мой будет. И кто Мне служит, того почтит Отец Мой» (Евангелие от Иоанна 12:26). Все, несущие вместе с Иисусом крест самопожертвования, будут озарены Его славой.

Он ТАК нёс крест…

Он нёс Свой крест, покуда силы были,

Сжав пересохшие, разбитые уста.

И даже после, когда гвозди вбили,

Он продолжал несение креста

И нёс прибитый крест

Сквозь душный страшный полдень,

Разлившийся окрест…

Не крест Его, а Он

Свой крест над миром поднял

до треснувших в грозе,

как занавес, небес.

Он нёс Свой крест, сводило грудь и плечи,

Казался вечной мукой каждый миг,

Но то, КАК Он нёс крест, с толпой свершило нечто,

И даже сотник истину постиг.

Он ТАК нёс крест над далями отечества,

Над временем Своим и даже вне времён,

Что вдруг ответственность за судьбы человечества,

За жизнь неведомых языческих племён

Была осознана так явственно и просто,

Что правда жизни, втоптанная в грязь,

На каменной груди Голгофского утёса

В свой полный рост над миром поднялась.

Наталья Щеглова

Для Иисуса наградой и радостью станет жизнь тех, кто последует Его примеру. Господь радуется, когда люди заботятся о других, отказываются от собственных благ ради нуждающихся, поддерживают словом и делом, не жалеют времени и средств, чтобы утешить и спасти… И сами служащие испытывают высшую радость, когда видят в жизни и в сердцах других людей плоды своего труда и своих жертв. Их, сподвижников Христа, Отец почтит так же, как почтил Своего Сына.

По книге Эллен Уайт «Желание веков»

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