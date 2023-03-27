Блаженное неведение — это ли твой выбор?

Некоторые считают, что счастье — в неведении. Действительно, есть много того, чего лучше не знать. Но есть сферы, некомпетентность в которых приводит к проблемам. Например, наше здоровье.

Вот Ира. Ей 12. Она ест каждые полчаса. Родители не возражают. «Ускоренный метаболизм», — говорит девочка с улыбкой, а потом жалуется, что у неё гастрит. И ни до неё, ни до родителей, ни до прочих, умиляющихся отменному аппетиту Иры, похоже, не доходит, что между постоянными перекусами и гастритом есть связь.

Или тётя Галя. У неё диабет, ей ампутировали ногу. Только что в палату приходил врач и перечислил, какие продукты для неё теперь под запретом. Врач вышел, тётя Галя нырнула в тумбочку, извлекла оттуда запасы и с аппетитом стала уплетать то, что врач минуту назад запретил. Человек уже без ноги, вторая тоже под вопросом. Но тётя Галя продолжает вести тот самый образ жизни, который привел её к такому плачевному состоянию. В чём проблема?

«Не хочу ничего знать. Не мешайте мне спокойно жить и грешить против собственного тела». Но незнание закона не освобождает от ответственности. Последствия-то настигнут нас. Не пора ли открыть глаза, уши и разум, чтобы понять, что для нас хорошо, а что плохо?

Стадии изменения образа жизни

1. Неосознанно некомпетентный

На этой стадии человек не осознаёт негативных последствий своих поступков. Чтобы сдвинуться с этой стадии, необходимо получить информацию и приобрести знания. Не исключено, что Ирины родители и тётя Галя ещё находятся на этой стадии. Да, врач с тётей Галей беседовал, но разговор был коротким. Доктора иногда успевают сказать, что нельзя, но на то, чтобы объяснить, почему нельзя, времени не хватает. Так и живёт тётя Галя в неведении, но назвать его блаженным уже сложно.

2. Осознанно некомпетентный

На этой стадии вы приобретаете новые знания. Например, вы часто употребляете кофе, но потом узнаёте, что кофеин вреден. Теперь, когда вы понимаете, что он разрушает ваш мозг, вы осознаёте последствия своих поступков. Хотя на этой стадии вы ещё не произвели необходимых изменений, но теперь совесть не даёт вам покоя, и вы готовы что-то предпринимать.

3. Осознанно компетентный

На этой стадии вы производите необходимые изменения и перестаёте употреблять кофеин. Это не так легко, как может показаться. Но в этом добром решении Бог на вашей стороне, потому что Он желает видеть вас здоровыми. Молитесь, просите у Него сил.

Теперь вы сознательно уделяете время тому, чтобы найти напитки без кофеина. Вы мужественно проходите мимо киосков с ароматным кофе. В случае срыва вы не опускаете рук, не сдаётесь, а продолжаете путь, потому что осознаёте преимущества следования новому образу жизни.

4. Неосознанно компетентный

Ваше поведение становится привычкой и частью жизни, и вы ощущаете позитивный эффект от изменений. Окружающие часто замечают, что вы изменились. Как только вы достигнете этой стадии, вам уже не захочется возвращаться к прежнему образу жизни. Вы испытываете чувство глубокого удовлетворения от того, что приложили столько усилий, чтобы достичь цели.

Помните: многие из тех, кому удалось достичь успеха и измениться, проходят эти стадии 3 или 4 раза, прежде чем пройдут весь цикл изменений без единого падения. Никогда не сдавайтесь!

Пусть наше счастье будет заключаться не в неведении, а в компетентности и бережном отношении к своему здоровью. Позвольте закончить словами премудрого Соломона: «Приобретай мудрость, приобретай разум: не забывай этого и не уклоняйся от слов уст моих. Не оставляй её, и она будет охранять тебя; люби её, и она будет оберегать тебя» (Библия, книга Притчей 4:5, 6).

Подготовила Елизавета Черникова

с использованием лекций доктора Нила Недли

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2023 г.