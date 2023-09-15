Бог избытка

О Боге, дающем не «по капочке».

На страницах Библии мы находим различные откровения Бога о Себе Самом, которые помогают людям составить представление о Нём. Например, Моисею Бог открылся на горе Синай как милосердный, долготерпеливый, неизменный в любви, полный сочувствия и истинный. Мы же поговорим о таком важном свойстве нашего Творца, как щедрость.

«По капочке»

У моей любимой тёщи есть присказка — «по капочке». Она произносит её каждый раз, когда ставит угощение на стол. «По капочке» означает понемногу, чтобы хватило всем. Дело в том, что она родом из тамбовского села. Она была старшей в семье и отвечала за шестерых младших братьев и сестёр. Моя тёща всегда переживала, чтобы всем хватило еды за столом. И эта привычка с «капочкой» осталась.

У меня есть хорошая новость для вас: Бог не даёт «по капочке». Биб­лия говорит, что Он любит давать с избытком. К примеру, хранящим завет с Богом обещано следующее: «С избытком даст тебе Господь, Бог твой, успех во всяком деле рук твоих, в плоде чрева твоего, в плоде скота твоего, в плоде земли твоей; ибо снова радоваться будет Господь о тебе, благодетельствуя [тебе], как Он радовался об отцах твоих» (книга Второзаконие 30:9).

А в книге Притчей Соломоновых даётся такой совет, связанный с избытком: «Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих, и наполнятся житницы твои до избытка…» (Притчи 3:9, 10).

Интересно, что Бог нелицеприятен в избытке и по отношению к тем, кто не хранит верность Ему. Только тут избыток не в благословении, а в наказании. Псалмопевец призывает: «Любите Господа, все праведные Его; Господь хранит верных и поступающим надменно воздаёт с избытком» (книга Псалтирь 30:24).

Обетование избытка

В Священном Писании есть особое обетование избытка: «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моём была пища, и хотя в этом испытайте Меня, говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка?» (книга пророка Малахии 3:10).

Удивительно, но это тот редкий момент, когда Бог Сам предлагает нам испытать Его на щедрость! Воспользуемся ли мы этим уникальным шансом, зависит только от нашего личного выбора. Я уже тридцать лет «испытываю» таким образом Бога и ещё ни разу не пожалел об этом.

Иисус и избыток

Во время земного служения Иисус Христос полностью раскрыл характер Небесного Отца, в том числе и Его щедрость.

В Евангелиях есть две чудесные истории, когда Христос накормил голодную и уставшую многотысячную толпу слушателей, имея всего несколько хлебов и рыб. И накормил Он их не «по капочке», а с избытком. В первом случае после ужина осталось кусков на двенадцать коробов: «И велел народу возлечь на траву и, взяв пять хлебов и две рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики — народу. И ели все, и насытились; и набрали оставшихся кусков двенадцать коробов полных» (Евангелие от Матфея 14:19, 20). А во втором случае осталось кусков на семь корзин. С избытком, не иначе.

В Евангелии от Иоанна записано такое свидетельство Христа о Себе: «Я пришёл для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком» (10:10).

Иисус не просто говорил, но Он иллюстрировал Свои слова совершаемыми чудесами. И одним из таких чудес, связанных с избытком, было призвание на служение рыбака Симона Петра и его товарищей. Они усердно трудились всю ночь в лодках, закидывая и вытаскивая сети, но так ничего и не поймали. Знакомая нам история, не правда ли? Мы тоже порой прилагаем много усилий, чтобы добиться успеха или просто заработать своей семье на жизнь. Но у нас не всегда это получается успешно.

Расстроенные и обессилевшие рыбаки уже сворачивали сети, когда в их жизни появился Христос. «Отплыви на глубину, и закиньте сети свои для лова», — посоветовал Он Петру.

Несмотря на неудачный опыт ночной рыбалки, Пётр решил поступить по Его слову. Они отплыли на глубину и снова закинули сети. А дальше… А дальше случился тот самый избыток: «Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им; и пришли, и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть» (Евангелие от Луки 5:4–7).

Если Бог даёт, Он даёт с избытком.

Избыток духа

Но не «хлебом единым», как известно, будет жив человек. У каждого из нас есть и духовные потребности. Перед тем как покинуть Землю, Христос дал обещание, что Он попросит Своего Отца прислать нам Утешителя, Святого Духа.

В Евангелии от Иоанна сказано, что «не мерою даёт Бог Духа» (3:34). Так и случилось в День Пятидесятницы, когда излитие Святого Духа было подобно мощному ливню, и это не могло скрыться от глаз окружающих. Дух Святой был дан верующим первоапостольской церкви с избытком. По сути, книгу Нового Завета Деяния святых апостолов можно смело назвать «Деяния Святого Духа». Горстка верующих явно не своей человеческой силой смогла донести весть о Христе во все уголки мира.

Тебе нужны дары или их Податель?

Означает ли это, что у верующего человека в материальном плане всё всегда будет с избытком? Нет, не означает. Английский проповедник Фредерик Мейер более века назад задавался этим вопросом на примере древнего пророка Илии у пересохшего потока. Он писал: «Почему Бог позволяет иссякать дарам? Он желает научить нас полагаться не на Его дары, а на Него Самого».

Сам апостол Павел признавался, что научился жить и в скудости, и в достатке. Но если он и испытывал порой материальные затруднения, то духовно его жизнь была с избытком. Размышляя о Боге, Павел замечает: «Тому, Кто действующею в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или о чём помышляем…» (Библия, Послание ефесянам 3:20).

Дорогие друзья! В какой бы сложной ситуации мы ни оказались, какие бы сильные внутренние переживания и страхи ни испытывали, главное, что мы должны всегда помнить: наш любящий Бог способен восполнить любые наши физические и духовные нужды. И Он любит это делать с избытком. Поэтому в следующий раз, когда вы будете разговаривать в личной молитве с Богом, можете смело попросить Его: «Господи, дай мне не по капочке. Дай мне с избытком!»

Роман Земцов

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2023 г.