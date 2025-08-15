Та самая книга

Библия — одна из самых древних книг. Она же сегодня — и самая распространённая книга. Библия переведена более чем на тысячу языков, тиражируется миллионами экземпляров.

Лёжа на смертном одре, Вальтер Скотт попросил своего зятя Локхарда:

— Сын, принеси мне книгу.

— Какую именно, сэр? — слегка озадаченно уточнил зять, потому что в доме великого писателя была большая библиотека.

И услышал в ответ:

— Есть только одна Книга. Сын, принеси мне её.

Только тогда Локхард понял, о чём говорит ему умирающий, и принёс ему Библию. Самую главную из всех существовавших и существующих на Земле книг!

Что же сделало Библию столь известной? Почему время не стерло её с лица земли? Ведь книги Ветхого Завета, начиная с книги Бытие, написаны за три с половиной тысячи лет до наших дней, а последняя её часть — Новый Завет — две тысячи лет тому назад.

Сколько раз Библию пытались уничтожить! Сколько восставало критиков, направляющих свои усилия против этой книги! Но она продолжает жить, и интерес к ней всё возрастает.

Библия состоит из 66 частей (книг), которые писались на протяжении пятнадцати веков почти сорока авторами, жившими в разное время. Они имели различный уровень образования и занимали различное общественное положение. Однако поражает единое для всех книг Священного Писания цельное и непротиворечивое понимание природы и характера Бога.

Люди, писавшие библейские книги, были вдохновляемы Богом, и потому Библия есть откровение Божие. Несомненно, что Автором этой Книги является Сам Бог, а пророки лишь излагали высокие истины Божьи обычным человеческим языком. Таким образом, Библия — это откровение Божие, явленное человечеству через избранных Им на это служение людей. Она написана простым языком, но, тем не менее, содержит в себе глубочайшие истины, жизненно важные для людей во все времена.

В Библии мы находим краткое повествование о сотворении мира и человека, о возникновении зла и борьбе между добром и злом на Земле. Она рассказывает нам о Спасителе Иисусе Христе и о будущем человечества. Эти сведения переданы в форме, доступной для всех поколений людей. Язык Библии понятен читателю, но есть ряд символов и образов, смысл которых можно постичь только при глубоком исследовании.

Библия — это Божественный путеводитель, данный людям для того, чтобы они уразумели смысл своего существования и познали Самого Творца жизни. Её слова обращены непосредственно к каждому человеку, живущему в этом мире, как голос любящего Бога. Понять эту святую книгу сможет всякий, читающий её с благоговением и заинтересованностью, но для человека легкомысленного или самоуверенного её великие истины останутся сокрытыми.

Сердце, ищущее мира, радости и надежды, находит их в Боге. В Боге оно найдёт всё, в чём действительно нуждается.

Главная тема Библии — это раскрытие перед людьми истины о Боге. Каков Он? Мы узнаём о живом Боге, имеющем жизнь в Самом Себе. Его Божественная сущность открывается в трёх личностях: Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой.

Бог Отец — это первая личность Божества, Бог Сын — Иисус Христос — вторая личность. Дух Святой — третья личность Божества. Они едины в мыслях, намерениях и воле.

В Библии мы узнаём о свойствах Бога: Бог вечен, то есть не имеет ни начала, ни конца. Он был всегда, прежде бытия мира. Он вездесущ, всеведущ, всемогущ и премудр. Будучи личностным, Он имеет совершенную во-лю, разум и чувства. Бог свят, праведен и добр. Он исполнен любви к Своему творению. Знать Его и веровать в

Него — великое благо для человека.

Когда Бог открывался в видениях пророкам, они постигали Его славу и бесконечное величие. Священное Писание говорит: «Единый имеющий бессмертие, Который обитает в неприступном свете…» (1 послание Тимофею 6:16), в центре Вселенной. Иисус Христос — вторая личность Божества — является посредником между Богом Отцом, пребывающем в неприступном свете, и сотворёнными существами. Он — Образ Бога невидимого. Через Христа сотворено всё, что на небе и на земле.

Дух Святой — незримая личность, посредством которой Бог пребывает везде и всё животворит.

Какое это преимущество для нас, людей, знать, что эта огромная Вселенная — не безжизненная пустыня, что мы не пасынки мёртвой природы! Есть Бог, исполненный силы и величия, Который любит нас; есть Спаситель Иисус Христос и Дух Святой, утешающий нас. Об этом говорит Библия.

Ростислав Волкославский,

«О Библии и Евангелии»