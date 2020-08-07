Бог никогда не подведёт

Сергей Смирнов — руководитель социальных проектов фонда «За здоровый образ жизни», член «Лиги здоровья нации». Он организовывает оздоровительные заезды в загородном центре здоровья в Рязанской области. В период самоизоляции его семье приходилось непросто, но неожиданно пришла финансовая помощь.

Во время самоизоляции мы не принимали у себя людей из Москвы и из других регионов. Знакомые звонили и спрашивали: «На что вы живёте? Как вы существуете?» После очередного звонка один человек перечислил мне 25 тысяч рублей.

Мы купили немного краски, и после этого на карточке у меня осталось 38000 р. На эти средства нужно было прожить до 1 июня. Я решил, что мы сможем как-нибудь растянуть эти деньги.

Во время самоизоляции появилось свободное время, и я решил снять видео по обработке дерева и рассказать, как из простой доски делать разные шедевры, выложив видео на свой YouTube-канал «Вдохновитель». У меня возникла мысль: «Купи доски, сделай ограждения, заборчики, декоративно оформи участок. Ты это умеешь, у тебя впереди два месяца».

Я рассчитывал, что доски обойдутся мне в 15 – 18 тысяч рублей, поэтому сделал заказ. Но когда мне позвонили с пилорамы, я узнал, что доски с доставкой будут стоить 35200 р. Я стал молиться: «Господи, как быть? Не заказывать доски?» И снова мысль внутри: «Заказывай». «А на что жить?» — думаю я. И снова внутренняя мысль: «Заказывай доски и занимайся деревом. Не беспокойся, Я позабочусь». У меня уже был предыдущий опыт с Богом, и я понимал, Кто стоит за этим голосом. Но, по своему неверию, всё же спросил у мамы: «Если понадобится тысяч десять-пятнадцать, одолжишь мне до июня, когда деньги придут?» Она обещала помочь.

Вскоре мне написала девушка из другой страны, которая раньше приезжала к нам отдыхать, и спросила: «Сергей, я могу вам чем-нибудь помочь материально? У меня есть побуждение вам помочь. У вас банк Western Union работает?» Я ответил, что работает и деньги можно перевести.

Я позвонил в пилораму и сказал, чтобы привозили доски. Вечером, по дороге в наш загородный центр, я получил сообщение о переводе: «Сумма к получению 35200 р.». Дальше ехать я не мог. У меня потекли слёзы, и я остановил машину. Несколько минут я был словно парализован. Мне нужно было 35200 р. Кто-то внутри меня сказал: «Заказывай, Я позабочусь о тебе». И ко мне пришла сумма 35200 р.

Занявшись организацией центра здоровья, я долгое время бегал по участку и обращался к Господу: «Помоги это, помоги то. Господи, вот здесь нужна вода, а вот здесь нужен свет». Так я молился долгие годы. И чувствовал ответственность за всё. А потом ко мне пришла мысль: «Сынок, это не Я тебе помогаю, а ты Мне помогаешь. Я пригласил тебя заниматься этим делом — помогать людям восстанавливать здоровье. Поэтому это Моё дело. Ты помогаешь Мне». Сердце наполнилось миром. Я понял, что здесь не я, а Бог за всё ответственен. Друзья, у нас удивительный Бог!

В Священном Писании есть слова: «Не заботьтесь и не говорите: “что нам есть?” или “что пить?” или “во что одеться?”» (Евангелие от Матфея 6:31). Это не значит, что мы должны лежать на диване и ничего не делать. Но когда мы со своей стороны делаем всё возможное, друзья, Бог сделает невозможное. Доверяйте Богу, Он никогда вас не подведёт!

Сергей Смирнов

Сергей Смирнов записал цикл программ «Выход есть» в помощь людям с алкогольной зависимостью. Их можно посмотреть на сайте телеканала «Три Ангела» 3angels.ru

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