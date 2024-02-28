Бог, забывающий грехи

Однажды старушке явился Господь. Она поведала об этом местному священнику, а тот, будучи человеком мудрым, сказал ей: «Если Бог снова обратится к вам, попросите Его открыть вам мои грехи, о которых знает только Он. Это будет достаточным доказательством того, что вы встречались с Богом, а не с кем-то другим».

Несколько дней спустя старушка вновь предстала перед священником, и тот поинтересовался, являлся ли ей Бог снова. Она кивнула.

— Вы спросили Его о том, о чём я просил?

— Да.

— И что же Он ответил?

— Он сказал: «Скажите своему священнику, что Я забыл его грехи».

— В таком случае вы не ошиблись. Это точно был Бог, — сказал священник.

Дорогие друзья, Бог обещает простить наши грехи, если мы искренне раскаемся в них и исповедуем перед Ним в молитве. Вот что сказано в Библии:

«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды» (1 послание Иоанна 1:9).

«Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши» (книга Псалтирь 102:12).

«Ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет Свой» (книга пророка Исаии 38:17). Заметьте, Бог положил наши грехи не Себе за пазуху, но швырнул за спину, чтобы никогда больше не вспоминать.

«Я, Я Сам изглаживаю преступления твои ради Себя Самого и грехов твоих не помяну» (книга пророка Исаии 43:25).

«Он опять умилосердится над нами, изгладит беззакония наши. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши» (книга пророка Михея 7:19).

Если Бог прощает нас, не нужно изводить себя сожалениями о содеянном. Апостол Павел призывает нас «забывая заднее, простираться вперёд», то есть сосредотачивать внимание не на прошлом, а на предстоящем. Бог простил, и вы себя простите.

Подготовила Елизавета Черникова

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2024 г.