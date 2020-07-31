Миры воздвигший из небытия,

Из хаоса образовавший землю,

Вокруг Твоё творение, и я

Другого основанья не приемлю.

В сугубых не нуждаюсь чудесах…

Тобой, Отец, навеки очарован,

Я свою веру строю на словах,

Которыми весь мир наш образован.

Со мною не из бури говорил,

Не осушал до дна волну морскую,

Одной лепёшкой сотни не кормил,

Ты для меня избрал судьбу иную.

Иное чудо Ты мне показал,

И словно слёзы сердце затопили:

Невинный за виновного страдал,

Мои грехи Безгрешного убили.

Я жив и вижу жизнь вокруг себя —

Вот чудо из чудес Твоих,

Всевышний!

Я всей душою верую в Тебя!

Вот чудо — я у Господа не лишний!

Роман Ступак, г. Ковров

Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2020 г.

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