Сегодня своими стихотворениями с нами делятся юные христианки — Элла и Алина. Как отрадно, когда Бог становится центром жизни и песней молодых сердец!
Ты помнишь, каждое утро
К Твоим я бежала ногам
И руку сжимала, как будто
Тебя никому не отдам?
Ты помнишь, по узкой тропинке
Тебя я звала за собой
И имя Твоё на пылинках
Писала своею рукой?
Ты помнишь, я гимн напевала
Славы, хвалы и любви?
Все строки, что я сочиняла,
Тебе были посвящены!
Ты помнишь, мы были друзьями,
И все мои тайны тогда
Холодными вечерами
Ты слушал, не ведая сна?
Ты помнишь и, верю, мечтаешь,
Чтоб наша воскресла любовь…
Скучаю, Ты тоже скучаешь…
Прошу: будь со мною Ты вновь!
Элла Данилюк
Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2020 г.