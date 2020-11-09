Сегодня своими стихотворениями с нами делятся юные христианки — Элла и Алина. Как отрадно, когда Бог становится центром жизни и песней молодых сердец!

Ты помнишь, каждое утро

К Твоим я бежала ногам

И руку сжимала, как будто

Тебя никому не отдам?

Ты помнишь, по узкой тропинке

Тебя я звала за собой

И имя Твоё на пылинках

Писала своею рукой?

Ты помнишь, я гимн напевала

Славы, хвалы и любви?

Все строки, что я сочиняла,

Тебе были посвящены!

Ты помнишь, мы были друзьями,

И все мои тайны тогда

Холодными вечерами

Ты слушал, не ведая сна?

Ты помнишь и, верю, мечтаешь,

Чтоб наша воскресла любовь…

Скучаю, Ты тоже скучаешь…

Прошу: будь со мною Ты вновь!

Элла Данилюк

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2020 г.