Сегодня своими стихотворениями с нами делятся юные христианки — Элла и Алина. Как отрадно, когда Бог становится центром жизни и песней молодых сердец!
Отче мой, на небесах живущий,
Как давно я не была с Тобой!
Как давно в ночную тень несущий
Я в молчанье начинаю сон.
Отче мой, на небесах живущий,
Ты прости, что перестала я
Слышать тихий голос Твой, зовущий
Из истоков вечных бытия.
Отче мой, на небесах живущий,
Знаешь Ты, что вместо Твоих рук
Ухватилась за порок, несущий
В пропасть неизведанных нам мук.
Мой Отец, Творец мой и Спаситель,
Я была настолько далека,
Но теперь, Господь мой, Небожитель,
В моём сердце Ты живи всегда!
Элла Данилюк