Сегодня своими стихотворениями с нами делятся юные христианки — Элла и Алина. Как отрадно, когда Бог становится центром жизни и песней молодых сердец!

Отче мой, на небесах живущий,

Как давно я не была с Тобой!

Как давно в ночную тень несущий

Я в молчанье начинаю сон.

Отче мой, на небесах живущий,

Ты прости, что перестала я

Слышать тихий голос Твой, зовущий

Из истоков вечных бытия.

Отче мой, на небесах живущий,

Знаешь Ты, что вместо Твоих рук

Ухватилась за порок, несущий

В пропасть неизведанных нам мук.

Мой Отец, Творец мой и Спаситель,

Я была настолько далека,

Но теперь, Господь мой, Небожитель,

В моём сердце Ты живи всегда!

Элла Данилюк

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2020 г.