Для чего приходил Христос

Многие христиане считают, что спасение заключается лишь в прощении грехов. Да, прощение нам необходимо, но на нём спасение не заканчивается, а только начинается.

Когда человек согрешил, небеса наполнились скорбью. Образ Божий, по которому был сотворён человек, искажён и обезображен. Характер человека стал отличаться от Божьего характера. Необходимо было найти путь прощения и духовного восстановления, чтобы человек снова отражал образ Божий.

На небесном совете было решено, что Христос придёт в грешный мир, чтобы показать людям истинный характер Отца Небесного и вернуть им доверие к Нему. Иисус пришёл, чтобы представить Бога любящим Отцом, а не суровым судьёй. Сатана до такой степени опорочил характер Бога перед нашим миром, что миссия Христа заключалась в том, чтобы открыть Отца. Благодаря этому откровению Бог стремился не только вызвать в людях ответную любовь, но и восстановить в них Свои образ и подобие.

У спасения есть три времени: прошедшее, настоящее и будущее.

Я уже спасён Иисусом. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар» (Библия, Послание ефесянам 2:8).

Я спасаюсь. Спасение — это процесс преобразования характера. «Со страхом и трепетом совершайте своё спасение» (Библия, Послание филиппийцам 2:12).

Я буду спасён. Настанет день, когда греху придёт конец. «Но мы веруем, что благодатию Господа Иисуса Христа спасёмся…» (Библия, Деяния Апостолов 15:11).

Расскажу вам историю, иллюстрирующую силу любви. Она произошла на самом деле, правда, не в нашей стране. Семья верующих переехала на новое место жительства. Они быстро познакомились с соседями. Особенно тёплые отношения установились у них с женщиной, которая одна воспитывала сына-подростка, 15-летнего Вильяма. Случалось, супружеской паре нужно было уехать на время. Тогда они оставляли ключи от своего дома соседке (чтобы та могла полить цветы, да и просто на всякий случай). Однажды, находясь вдали от дома, супруги получили ужасное известие: Вильям без спроса взял их автомобиль и попал в аварию. Сам он не пострадал, но автомобиль был безнадёжно испорчен. Семья приобрела его в кредит, и кредит этот предстояло выплачивать ещё длительное время. Как поступить? С одной стороны, семье нужен автомобиль, с другой, заставить мальчика выплачивать за причинённый ущерб означало лишить его возможности получить образование. В итоге было принято решение простить.

Когда пара вернулась домой, Вильям пришёл к ним с повинной. Он пообещал бросить учёбу, пойти работать.

— Тебе не нужно бросать школу. Мы прощаем тебя. Ты ничего нам не должен.

— Вы не можете так поступить!

— Можем, — последовал ответ. — Ведь это наша машина.

В тот вечер Вильям шёл к своим соседям с желанием вернуть долг, но когда он возвращался домой, это желание было в сто раз больше! До этого чувство вины побуждало его возвратить долг, но теперь, когда его переполняли любовь и благодарность, он по-прежнему хотел вернуть долг.

Но история на этом не заканчивается. Однажды в дверь дома, где жила семейная пара, постучали. Открыв дверь, хозяева увидели на пороге Вильяма и незнакомого мужчину. Мужчина сказал:

— Этот парень пришёл ко мне на пилораму, чтобы устроиться на работу. Я спросил его, почему он хочет бросить школу и начать работать, и он рассказал мне, как разбил вашу машину и как вы великодушно его простили. Это тронуло моё сердце, и я решил взять его на работу на время летних каникул, а взамен я куплю вам новую машину.

Но и это ещё не всё. Через несколько лет, когда Вильям уже имел свои права, он стал просить у матери машину. Но в тот день она была нужна ей самой. Сосед, услышав этот разговор, предложил:

— Вильям, можешь взять мою машину. Мне она пока не нужна.

— Нет уж, — ответил парень.

— Да ладно, бери.

Не без колебаний Вильям согласился. Владелец автомобиля с улыбкой вспоминает: «Я никогда не видел, чтобы кто-то так аккуратно ездил. Он включил аварийные огни, когда выезжал со двора, а потом ехал с минимальной скоростью и постоянно притормаживал».

Эта история иллюстрирует действие Божьей благодати на сердце человека. Мы все имеем долг перед Богом, который не можем вернуть. Но Бог прощает нас. Такое проявление любви и прощения пленяет сердце человека. Ему становится противна его прошлая жизнь, и он жаждет изменения, жизни в согласии с Законом Божьим. Хотя человеку не под силу самому соблюсти Закон Божий, он стремится делать это, полагаясь на Божью силу. Святой Дух помогает ему в борьбе с искушениями. Таким образом, Бог сделает человека победителем и удостоит вечности.

Дорогой друг, если ты желаешь спасения, помолись:

Отец Небесный, я хочу больше узнать о Твоей любви. Я верю, что Ты послал в наш мир Своего любимого Сына, Иисуса, чтобы Он показал пример совершенной жизни и понёс наказание за мои грехи. Я прошу, чтобы ради Иисуса Ты простил меня. Ты знаешь, что … (исповедуйте Богу свои грехи, назовите те из них, которые сможете вспомнить). Я прошу Твоей силы в борьбе с грехами и искушениями. Я хочу быть в числе спасённых, когда Ты придёшь на землю, чтобы навсегда покончить с грехом. Моя молитва во имя Иисуса. Аминь.

План спасения в тезисах

Бог проявил Свою любовь в надежде, что она тронет сердце грешника и тот вернётся к Нему.

«Все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, Которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде» (Библия, Послание римлянам 3:23–25).

Обратите внимание на слово «умилостивление». Кто кого собирается умилостивить? Обычно язычники приносили жертвы, чтобы задобрить, умилостивить богов. А в нашем случае Сам Бог приносит жертву умилостивления. Чьё сердце должно смягчиться и растаять, умилостивиться? Наше с вами, друзья. Бог идёт навстречу нам, надеясь, что мы не останемся равнодушными к Его великой жертве.

«Все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, Которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде» (Библия, Послание римлянам 3:23–25). Обратите внимание на слово «умилостивление». Кто кого собирается умилостивить? Обычно язычники приносили жертвы, чтобы задобрить, умилостивить богов. А в нашем случае Сам Бог приносит жертву умилостивления. Чьё сердце должно смягчиться и растаять, умилостивиться? Наше с вами, друзья. Бог идёт навстречу нам, надеясь, что мы не останемся равнодушными к Его великой жертве. Грешник узнаёт о любви Бога, она трогает его сердце, и он приходит к Нему (или противится Ему и избирает погибель).

Представьте себе, что вы бедны, но некто пополняет ваш банковский счёт. На нём появляется огромная сумма. Можно продолжать влачить жалкое существование, так и не воспользовавшись данным нам преимуществом. Счёт пополнен — это факт. Независимо от того, воспользуемся мы подарком или нет, он доступен нам. Иисус умер за всех. Каждый вправе принять или отвергнуть предлагаемый дар. У Бога нет лицеприятия. Он даёт шанс каждому. «Не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был» (Библия, книга пророка Иезекииля 33:11).

Представьте себе, что вы бедны, но некто пополняет ваш банковский счёт. На нём появляется огромная сумма. Можно продолжать влачить жалкое существование, так и не воспользовавшись данным нам преимуществом. Счёт пополнен — это факт. Независимо от того, воспользуемся мы подарком или нет, он доступен нам. Иисус умер за всех. Каждый вправе принять или отвергнуть предлагаемый дар. У Бога нет лицеприятия. Он даёт шанс каждому. «Не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был» (Библия, книга пророка Иезекииля 33:11). Придя к Богу, человек узнаёт Его характер, который выражен в Законе Божьем, осознаёт свою порочность и Божью святость.

Грешник кается в совершённых грехах и просит Бога простить его и очистить от греха.

Бог прощает грешника и начинает процесс освящения (восстановления).

Бог даёт человеку новое тело при Втором пришествии Христа.

Подготовил Михаил Руканов

Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2020 г.