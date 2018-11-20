Вера помогает быть выше

Случалось ли вам думать, что ваши силы на исходе, что вы больше не сможете терпеть какого-то человека или обстоятельство? Что таить, все мы так думаем, и довольно часто. Терпение не является характерной чертой нашего века. Когда человек попадает в ситуацию, которая испытывает его, он первым делом старается найти из нее выход, но терпение выходом не считает.

Да и, кажется, вполне естественно желать освобождения от бремени испытания. Куда разумнее, кажется, просить Бога избавить нас от проблем, чем силу достойно их перенести. Что мы говорим Господу в первую очередь, встречая затруднения? Конечно же, просим разрешить их и поскорее. Но задумаемся, что Богу угоднее.

Пример Иисуса Христа

Иисус Христос был не только совершенным образом невидимого Бога, но и совершенным человеком. Для нас ценность представляет не только смерть Иисуса Христа за наши грехи, но и Его чистая жизнь, в течение которой Он испытал все, но во всех испытаниях остался послушен Богу. Хотя вся Его жизнь была полна трудностей, в ней не нашлось места ропоту, недовольству или другому греху. Обратим внимание на два случая, когда Он добровольно терпел искушения и страдания.

Пустыня

Когда Иисус Христос вышел из воды после крещения, Ему, ни кому-то другому, а именно Ему, было дано свидетельство с Неба, от Отца: «Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Марка 1:11). Сразу после этого впечатляющего события «Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола» (Матфея 4:1). Обратите внимание, что Бог Духом Святым повел Иисуса Христа туда, где Он будет искушаем дьяволом. Это значит, что воле Господа было угодно подвергнуть Своего Сына серьезному испытанию. Божье провидение допускает то же и в нашей жизни.

Мы можем встретить допущенные Богом испытания так же, как их встретил Иисус Христос. Когда Он был изнурен постом, явился некто и задал вопрос: «Действительно ли ты Сын Божий?». Два раза на предложение доказать Свою божественность Иисус Христос отвечал отказом, таким образом проявляя твердую веру в то, что Он Сын Бога и не иначе. Иисус Христос не позволил Себе усомниться в словах Бога, которые слышал месяцем ранее. Сорок дней поста, сильные искушения – все это могло сломить веру Иисуса Христа. Но Иисус Христос не основывал своих отношений с Богом на приятных эмоциях или переживаниях – Иисус Христос просто верил, верил непоколебимо. Он верил, что Бог не солгал, когда говорил: «Ты Мой Сын». Иисус Христос не допустил и тени сомнения в Божьем Слове. Его вера не пошатнулась. Хотя все, что его окружало, могло бы сломить нас – голая пустыня, усталость, голод и подступивший искуситель. Но, казалось, Он не обращает на эти обстоятельства внимания, весь Его мысленные взор сконцентрирован на словах Всевышнего: «Ты Мой Сын».

Сомнение – это начало разрыва отношений с Богом. Профилактика духовного здоровья – это профилактика сомнений. Мы должны делать все, чтобы не допустить сомнений в Боге и Его Слове. Мы должны быть укоренены в вере, мы должны хорошо знать Его Слово и всецело ему доверять. Когда обстоятельства скрывают от взора небо, когда неочевидной становится Божья любовь и забота, тогда только вера поможет увидеть любящего и заботливого Бога. Иисус именно благодаря вере смотрел выше и дальше обстоятельств, обстановки, самочувствия и искушений. И у нас не богатый выбор в жизни: либо мы будем смотреть на людей, на их недостатки, на обстоятельства, размышляя об их тяжести и невыносимости; либо мы можем смотреть на себя и впадать в уныние от собственных ошибок и слабостей; либо же мы можем подражать Иисусу Христу в том, как Он во время испытаний верой взирал на Своего Бога и все преодолел.

Гефсиманский сад

Посмотрим так же на удивительный пример преодоления Самого Себя, который оставил нам наш Господь. Это случилось во время самого тяжкого, почти невыносимого испытания, которому Отец Небесной опять подверг Своего Сына. В Гефсиманском саду, накануне мученической смерти Иисус Христос в настоящей агонии боролся с сомнением.

Взять ли на Себя вину за грехи всего человечества? Стоит ли отдавать Свою жизнь за людей, которые на протяжение многих лет гнали Его из города в город, унижали и оскорбляли. Взор Иисуса Христа направлялся в одно мгновение на Себя, на ту боль, которую предстоит вынести, на тот разрыв с Богом, который принесет Ему смерть. В другое же мгновение Он обращал взор на Небо. Он говорил: «Отец, я не хочу делать то, для чего Ты послал меня в этот грешный мир». Но потом все же добавлял: «Но пусть произойдет то, чего Ты хочешь, а не Я».

В конечном итоге Его взор остановился на воле Отца. Он еще раз, не первый и не последний за Свою жизнь, сосредоточился мысленно на цели, на задаче, поставленной перед Ним Самим Богом – на том, в чем отчаянно нуждаются люди, на том, что нужно принести Себя в жертву и освободить людей от вины за грех. Иисус Христос поверил Богу, что так надо. И на протяжении долгих часов унижений и издевательств, которые Он претерпел за нас, казалось, Иисус Христос не замечал трудных обстоятельств. Он смотрел на Своего Отца, Его вера Отцу помогла быть выше боли, выше страданий. За их пеленой, Он знал, есть Божья рука. За их чертой, когда Он все пройдет до конца, Иисус знал, будет Бог и Его воля.

Наши взоры

Если мы не сумеем поднять свои взоры так же высоко, как поднял Иисус Христос, то мы падем, не выдержав испытаний. Нам нужна вера, чтобы подняться выше этой действительности. Мы можем иметь такую же крепкую веру, какую имел Иисус Христос. У Иисуса Христа не было больше оснований, чем у нас, все, во что Он верил, это Слово Бога. И мы должны верить Слову Божьему, не допуская и тени сомнения. Тогда мы будем не менее терпеливы в испытаниях, чем Иисус Христос. Тогда мы будем говорить Богу не менее трогательные и правильные слова, давайте скажем их прямо сейчас, в молитве:

Отче наш, Сущий на небесах. Научи меня подражать Твоему великому Сыну, который верил Тебе непоколебимо. Я желаю так же верить, как Он – во время искушений, во время испытаний, во время скорбных дней. Я желаю, так же, как Он, быть выше любых трудностей, веруя в то, что на все есть Твоя Божественная, справедливая и добрая воля. Я хочу повторить вслед за Иисусом Христом: да будет на все Твоя воля, а не моя. Дай достойно и терпеливо, с твердой верой принять любую чашу из руки Твоей. Аминь.

М. Каминский

Газета «Сокрытое Сокровище» № 11 (103) ноябрь 2005 г.