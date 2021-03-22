Дорогие читатели, пусть эти стихотворения, написанные женщинами-христианками, найдут отклик и в вашем сердце! Читайте так же другие стихотворения:
Всё, что с Богом проходишь ты, —
Это самое дорогое!
Хоть порою твои мечты
Он стирает Своей Рукою…
Нет, фантазий твоих размах
Сердце Автора не смущает.
Просто часто земное «Ах!»
С волей Бога не совпадает.
Он ведёт, направляет, ждёт,
Пока Небо души коснётся,
Пока кто-то в себя придёт
И на зов Его отзовётся.
Если Богу ответил «да»,
В Его Руки себя доверил,
Значит ты для Его труда
В своём сердце открыл все двери.
Знай, святое общенье с Ним —
Это самое дорогое.
Каждодневное «я любим»
В жизнь несёт полноту покоя.
И на Господа парусах
Будешь плыть по морям и рекам,
Позади оставляя страх
Беспокойного человека.
Каждый день на Его Любовь
Ты научишься полагаться.
И на просьбу не сдвинешь бровь,
Но захочешь сильней стараться.
Ты поймёшь, почему не так
Нужно многое делать в жизни.
И, как радугу, Божий знак
Ты увидишь чрез веры призму.
С каждым шагом Его рука
Будет явственней ощущаться.
Со страницы черновика
Где-то строки начнут стираться.
Мудрость Автора впишет там
Наилучшее, что Он знает!
Доверяйся Его Словам,
Бог на ветер их не бросает!
Повороты в твоём пути,
Виражи, тупики, зигзаги
Помогают душе расти
И понять навсегда: «Бог благий».
И понять, что из Этих Рук
Льётся в жизнь твою лишь Святое.
А что ждёт впереди, мой друг,
Всех усилий и слёз всех стоит!
Светлана Теребилина
Газета «Сокрытое Сокровище» март 2021 г.