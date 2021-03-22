Дорогие читатели, пусть эти стихотворения, написанные женщинами-христианками, найдут отклик и в вашем сердце! Читайте так же другие стихотворения:

Всё, что с Богом проходишь ты, —

Это самое дорогое!

Хоть порою твои мечты

Он стирает Своей Рукою…

Нет, фантазий твоих размах

Сердце Автора не смущает.

Просто часто земное «Ах!»

С волей Бога не совпадает.

Он ведёт, направляет, ждёт,

Пока Небо души коснётся,

Пока кто-то в себя придёт

И на зов Его отзовётся.

Если Богу ответил «да»,

В Его Руки себя доверил,

Значит ты для Его труда

В своём сердце открыл все двери.

Знай, святое общенье с Ним —

Это самое дорогое.

Каждодневное «я любим»

В жизнь несёт полноту покоя.

И на Господа парусах

Будешь плыть по морям и рекам,

Позади оставляя страх

Беспокойного человека.

Каждый день на Его Любовь

Ты научишься полагаться.

И на просьбу не сдвинешь бровь,

Но захочешь сильней стараться.

Ты поймёшь, почему не так

Нужно многое делать в жизни.

И, как радугу, Божий знак

Ты увидишь чрез веры призму.

С каждым шагом Его рука

Будет явственней ощущаться.

Со страницы черновика

Где-то строки начнут стираться.

Мудрость Автора впишет там

Наилучшее, что Он знает!

Доверяйся Его Словам,

Бог на ветер их не бросает!

Повороты в твоём пути,

Виражи, тупики, зигзаги

Помогают душе расти

И понять навсегда: «Бог благий».

И понять, что из Этих Рук

Льётся в жизнь твою лишь Святое.

А что ждёт впереди, мой друг,

Всех усилий и слёз всех стоит!

Светлана Теребилина

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2021 г.